Pop-up-Stores in der Wiler Innenstadt: Top oder Flop?

Lädelisterben Pop-up-Stores sollten die Wiler Innenstadt vor dem Aussterben bewahren: Nach einem halben Jahr zeigt sich nun, ob die Idee funktioniert Die Politik hat sich die Belebung des Zentrums von Wil auf die Fahne geschrieben. Pop-up-Stores sollen dazu beitragen, diesem Ziel näher zu kommen. Die Vorstellung dieser Idee folgte vor einem halben Jahr. Was hat sich inzwischen getan? Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Der Eco-Hub an der Weierstrasse ist einer der aktuellen Pop-up-Stores in der Wiler Innenstadt. Bild: Zita Meienhofer

Mit Pop-up-Stores – Läden, die sich nur vorübergehend einmieten – will der Wiler Stadtrat gegen den Leerstand in der Innenstadt vorgehen. Ende Juni stellte er in einer Infoveranstaltung seine Idee vor. Anwesend war, neben den Verantwortlichen der Stadt, auch Chalid El Ashker, Gründer und CEO der Plattform Pop Up Shops. Da bei Pop-up-Stores häufig nicht der Verkauf, sondern die Beratung und Bekanntmachung von Produkten oder Marken im Vordergrund stünden, treffe dieses Konzept den Zeitgeist, so El Ashker. Gemäss seiner Aussage zeigten dies auch seine Zahlen: Das Pop-Up-Shops-Portal konnte allein im Mai dieses Jahres mehr Buchungen verzeichnen als im gesamten letzten Jahr.

Pop-up-Stores funktionieren durch Mund-zu-Mund-Werbung

Und wie sieht es in Wils Innenstadt ein halbes Jahr später aus? Wer gezielt einen Pop-up-Shop aufsuchen möchte, der muss sich aktiv um den Standort bemühen, kommt zufällig an der Liegenschaft vorbei oder weiss es durch die Mund-zu-Mund-Werbung. Eine Auflistung, wo sich solche Läden befinden, gibt es nicht. Werbung machen die Inhaber dieser Ladenart gewöhnlich nicht, da sie meist nur während einer gewissen Zeit und oft nicht täglich von morgens bis abends im Geschäft anzutreffen sind.

Stadt stiess Idee an, nun liegt es an Liegenschaftsbesitzern und Shopinteressierten

Ist das Vorhaben der Stadt Wil also gescheitert? Stefan Sieber, Leiter Gewerbe und Markt der Stadt Wil, sagt, dass die Stadt die Idee damals lediglich angestossen habe, Liegenschaftsbesitzer und Pop-up-Store-Interessierte hätten dann selber aktiv werden müssen. Er selber weiss vom Café vor dem Stadtmarkt, das während der Sommermonate draussen für einige Monate Gäste bedient hatte. Freie Ladenflächen im Stadtmarkt Wil für Pop-up-Stores sind auch auf Ashkers Website (www.popupshops.com) eingetragen. Es sind die Einzigen unter dem Stichwort Wil SG.

Kunstwerke aus Büchern werden während sechs Wochen an der Marktgasse angeboten

Auf einem Rundgang durch die Innenstadt hält diese Zeitung Ausschau nach Pop-up-Shops. In der Altstadt weisen zwei Schaufenster auf diese Art von Ladengeschäft hin. An der Marktgasse 50, im ehemaligen Café Berlinger, stellt Monika Käufeler aus Kirchberg ihre Kunstwerke aus, die sie aus nicht mehr gebrauchten Büchern gefaltet hat.

Orimoto bzw. Kirimoto nennt sich das Kunsthandwerk, bei dem durch das Falten oder Einschneiden von Buchseiten in aufgeschlagenen Büchern kunstvolle Objekte entstehen. Monika Käufeler wurde nicht selber aktiv, um in der Wiler Altstadt ihre Kunstwerke anpreisen zu können. Sie wurde vom Besitzer der Ladenfläche angefragt. Sie erklärt: «Wir sind befreundet.»

Monika Käufeler hat jeweils während sechs Wochen einen Pop-up-Store in der Wiler Altstadt. Bild: Zita Meienhofer

Das erste Mal war sie vor einem Jahr während sechs Wochen jeweils am Samstag zwei Stunden im Laden in der Wiler Altstadt. Sie bilanziert:

«Ich hatte sehr gute Gespräche, viele interessierte Leute. Der Verkauf hielt sich in Grenzen, was ich als nicht schlimm empfand.»

Im Frühling dieses Jahres war sie wieder sechs Wochen dort und nun wieder seit Mitte November und noch bis Ende Dezember, jeweils am Samstag von 10 bis 12 Uhr. Sie sagt: «Ein solches Angebot für eine gewisse Zeit zu haben, ist schön und eine gute Idee.» Sie schätzt vor allem den Austausch mit Besuchenden und anderen Kunstschaffenden. Sie ist nicht die Einzige, die an diesem Standort ein Pop-up-Store betreibt. Wenn Monika Käufeler geräumt hat, kommt ihr Nachfolger.

Freischütz-Wirt bietet seine Laborküche als Pop-up-Küche an

Zwei Häuser neben Monika Käufeler, an der Marktgasse 54, prangt im Schaufenster gross der Schriftzug Pop-up-wil.ch. Dort hat Errico Mirto, der Wirt der Vinothek Freischütz, das Restaurant befindet sich gegenüber, seine Laborküche samt einem grossen Tisch für die Bewirtung der Gäste eingerichtet. In dieser Küche probiert der Gastronom Neues aus. Er fermentiert, er dörrt, er gart vakuumiertes Fleisch bei Niedrigtemperatur im Wasserbad, er macht Reduktionen und stellt Brühen sowie Consommés her, er experimentiert in der Molekularküche.

Errico Mirto, der einst Kunstgiesser, dann Bäcker und schliesslich Koch gelernt hat, ist vielseitig interessiert. Er, der von Spitzenkoch Andrea Caminada schwärmt, tut es ihm gleich und möchte vorwiegend Produkte aus der Region verarbeiten und anschliessend servieren. An Ideen fehlt es ihm nicht.

Errico Mirto experimentiert in seiner Laborküche, die er nun Interessierten mit einem guten Konzept als Pop-up-Küche zur Verfügung stellt. Bild: Zita Meienhofer

Seine neuste Idee ist die Pop-up-Küche. Gleich einem Pop-up-Store vermietet er ab 2022 seine Laborküche (www.pop-up-wil.ch). Er sagt: «Ich möchte Köchen oder Interessierten meine Küche für eine gewisse Zeit anbieten. Die Leistung, die erbracht werden muss: eine kreative Idee umsetzen und damit Gäste bewirten sowie die monatliche Miete. Die Infrastruktur wird von Errico Mirto zur Verfügung gestellt. Er sagt:

«Auf diese Weise hat jemand Gelegenheit, zu testen, ob sein Konzept taugen würde.»

Errico Mirto vermietet seine Räume aber auch, weil er Junge animieren und motivieren möchte, in der Küche ihre Ideen umzusetzen. Er ist überzeugt: «In einigen Jahren haben wir nicht mehr genug Personal, wegen Corona springen viele ab.»

Fabienne Lovece vom Eco-Hub. Bild: Nicola Ryser

Im leeren Raum an der Weierstrasse muste sie etwas machen

«Eco-Hub, Pop-up-Markt für nachhaltige Produkte» steht auf einer Tafel an der Weierstrasse 6, neben dem Geschäft von Blumen Nützi AG. Seit Juni ist Eco-Hub in dieser Liegenschaft eingemietet. Dort gibt es nicht nur Kleider, sondern auch Alltagsartikel wie Heizkörper oder Duschbrausen. Aufmerksam machen auf das leere Ladengeschäft, das musste man Fabienne Lovece von Eco-Hub nicht. Sie arbeitete als Studentin bei Speed-Store, der dort beheimatet war. Sie habe es schade gefunden, dass dieser Raum leer war. Sie sagt: «Es war an der Zeit, etwas in dieser Liegenschaft zu machen.» Gesagt, getan.

Eco-Hub (www.eco-hub.ch) arbeitet mit speziellen Partnern zusammen, deren Artikel nicht überall erhältlich sind, und ist immer auf der Suche nach passenden Partnern, die nachhaltige Produkte anbieten, die nicht allerorts angeboten werden. Eigentlich wollte Fabienne Lovece mit Eco-Hub nur bis im September in Wil bleiben, hat dann bis Ende Jahr verlängert. Sie sagt: «Dann machen wir eine Winterpause. Es könnte aber gut sein, dass wir ab Frühling wieder hier unsere Artikel anbieten werden.» Mit der Kundenfrequenz ist sie zufrieden. Wobei sie anmerkt, dass es auch etwas mehr Kundschaft sein dürfte. Sie sagt:

«Der stationäre Handel ist in Wil nicht einfach.»

Fazit: Erste Pop-up-Stores haben in Wil eine Heimat gefunden. Es dürften allerdings noch mehr sein. Allerdings: Wie kann etwas bekanntgemacht werden, von dem niemand etwas weiss? Es wäre voraussichtlich nützlich, wenn Liegenschaftsbesitzern wie auch Pop-up-Store-Interessierten eine Plattform geboten würde. Diese muss nicht wie jene von Ashker weltweit verknüpft sein, sondern könnte sich auf Wil konzentrieren.

