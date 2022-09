Wil/Rickenbach: Musikgeschäft Musicum schliesst nach 26 Jahren

Lädelisterben «Im Nachhinein betrachtet, lagen wir wohl falsch»: Warum das Musikgeschäft Musicum in Rickenbach nach 26 Jahren schliesst Ende 2022 schliesst das Musicum, das Musikgeschäft am McDonalds-Kreisel in Rickenbach. Gründer und Inhaber Adrian Baumgartner sagt offen, den Sprung ins Zeitalter der Webshops verpasst zu haben. Dennoch blickt er ohne Bitterkeit auf die 26 Jahre in Rickenbach und Wil zurück. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 15.09.2022, 18.30 Uhr

Adrian Baumgartner blickt ohne Bitterkeit auf 26 Jahre Musicum zurück. Bild: Pablo Rohner

Hinter einem gut zwei Meter hohen Turm aus orangefarbenen Schlagzeugtrommlen steht, beinahe etwas versteckt, ein etwas kleinerer Turm aus blauen Schlagzeugtrommeln. Der Metallrand der Snaredrum ist zerkratzt. Man muss genau hinschauen, um das Schildchen mit dem geschwungenen Schriftzug zu sehen: Pearl President. Und dann muss man sich auskennen, um zu erkennen, was da vor einem steht: ein Original eines legendären Schlagzeugs aus den 1950er-Jahren.

Im vollgestellten ersten Stock des Musikfachgeschäfts Musicum in Rickenbach stehen weitere solche Raritäten: Schlagzeuge, eines davon mit Unterschriften von Rockgrössen, Stimmschrauben, die nicht mehr erhältlich sind, sogar die Kasse scheint antik. «Wohin damit? Ich weiss es noch nicht», sagt Inhaber Adrian Baumgartner. Vor einigen Tagen hat er via Facebook bekanntgegeben, dass das Musicum Ende 2022 schliessen wird – nach 26 Jahren.

Was er mit den vielen Raritäten in seinem Laden macht, weiss Adrian Baumgartner noch nicht. Bild: Pablo Rohner

Bewusste Entscheidung gegen einen Webshop

«Es läuft zu wenig», sagt Baumgartner ohne Umschweife über die Gründe. Wirtschaftlich gesehen habe er den Betrieb seit einigen Jahren nur noch als Hobby betrachten können. Doch inzwischen sei ihm der Aufwand dafür zu gross.

Die Servicearbeiten – das Bespannen der Trommeln mit Fellen, das Stimmen –, die Reparaturen und die Vermietung von Instrumenten, diese Geschäftsfelder würden nach wie vor gut laufen. Doch beim Verkauf seien die Zahlen seit Jahren rückläufig. «Die Leute kaufen immer mehr online ein», benennt Baumgartner den Hauptgrund. Auch wenn er in der regionalen Szene unterwegs sei, sehe er die Kartonschachteln der grossen Musikversandhäuser in den Proberäumen.

Er sei deswegen aber niemandem böse. «Vermutlich würde ich heute auch vieles online bestellen, wenn ich jünger wäre.» Den Sprung ins Zeitalter der Onlineshops habe das Musicum vor zehn Jahren verpasst, dessen sei er sich bewusst.

«Wir wollten mit der Kundschaft fachsimpeln, Kaffee trinken, Augenkontakt haben», sagt Baumgartner. Keinen Webshop aufzubauen, sei eine bewusste Entscheidung gewesen. Die Hoffnung: Wenn immer mehr online stattfindet, schätzen die Kundinnen und Kunden den Besuch im Musikladen mit allem drum herum, mit der Beratung, den Anekdoten und dem Szenetratsch, umso mehr.

«Im Nachhinein betrachtet, muss man wohl sagen, dass wir da falschlagen.»

Bis Ende 2022 bleibt das Musikhaus beim McDonalds-Kreisel offen. Bild: Pablo Rohner

Mehr erleichtert statt verbittert

Wenn Baumgartner über all das spricht, schwingt keine Note Bitterkeit mit, man glaubt sogar eher Erleichterung rauszuhören. «Ich hätte auch schon vor ein paar Jahren aufhören können», sagt Baumgartner. Aber irgendetwas habe es immer gegeben, dass ihn neu motivierte. Das Vierteljahrhundert voll zu machen zum Beispiel, aber auch die schönen Begegnungen im Laden, die es ja weiterhin gegeben habe.

Weil Baumgartner hauptberuflich als Schlagzeuglehrer bei der Musikschule Hinterthurgau arbeitet, war er nicht darauf angewiesen, dass das Musicum viel Ertrag abwirft. Wichtig sei ihm gewesen, dass er seinen Mitarbeitern und Lehrlingen immer den Lohn zahlen konnte. Auf die sieben Lehrlinge, die im Musicum erfolgreich ihre Lehre als Detailhandelsfachleute absolvierten, sei er besonders stolz sagt, Baumgartner.

Eine Zeit lang habe es danach ausgesehen, dass ein Nachfolger das Musicum übernehmen würde. Als dieser absprang, sei das «der Wink zum Aufhören» gewesen. Seine Untermieter, Geigenbauer Martin Kuhn und Musiklehrer Rolf Egger werden voraussichtlich an der Toggenburgerstrasse 4 bleiben.

Wiler Gitarrenladen läuft es gut An der Tonhallenstrasse 1 betreibt Oliver Schönenberger seit fünf Jahren das Gitarrenfachgeschäft Montana Music. Bei ihm laufe es trotz Onlinekonkurrenz gut, sagt Schönenberger, der den Laden alleine führt, auf Nachfrage. Dennoch arbeite er derzeit daran, einen Webshop aufzubauen, auch um sein Ladenangebot zeigen zu können. Der Verkauf von Instrumenten sei stabil und auch die Servicearbeiten und Reparaturen würden gut nachgefragt. Gewachsen sei in letzter Zeit der Anteil der Vermietung von Instrumenten. Anfangs habe er zehn Gitarren vermietet, inzwischen liege diese Zahl bei rund 140. (rop)

Sieben Lehrlinge und viele Starschlagzeuger

Baumgartner eröffnete seinen ersten Laden, damals hiess er noch Drumpunkt, in Rickenbach, ein paar hundert Meter vom heutigen Geschäft entfernt. Nach diversen Standorten in Wil, unter anderem im Keller der heutigen S. Müller Holzbau AG und zuletzt am Schwanenkreisel, kehrte das Musicum 2016 nach Rickenbach zurück.

In den Jahren waren viele Starschlagzeuger im Musicum zu Gast – und hinterliessen ihre Spuren. Bild: Pablo Rohner

«26 Jahre sind eine lange Zeit», sagt Baumgartner, den Blick zu einer Wand gerichtet, an der von Starschlagzeugern unterschriebene Snare-Felle hängen. In all den Jahren war eine Reihe von ihnen im Musicum zu Gast, für Workshops oder aus privaten Gründen.

Etwa Derrick McKenzie von Jamiroquai, Mike Portnoy, Gründungsmitglied der Progressive-Metal-Band Dream Theater oder Thomas Lang, der mit Robbie Williams, Falco und Tina Turner tourte. Letzterer hat über seine Unterschrift auf dem Snare-Fell, das im Musicum hängt, geschrieben: «Toller Shop, vielen Dank!»

