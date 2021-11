Wilen: Ein Dorfladen braucht einen Nachfolger

Lädelisterben Ein Lebenswerk sucht einen Nachfolger: Der Dorfladen in Wilen steht womöglich vor dem Aus Im Herbst 2022 werden die Inhaber des Wilener Dorfladens pensioniert. Die Suche nach einem Nachfolger verläuft jedoch harzig. Ob es daran liegt, dass in wenigen Tagen in der Gemeinde ein neuer Discountladen eröffnet wird? Lara Wüest Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Ein Dorfladen mit ungewisser Zukunft: Der Spar in Wilen. Bild: Lara Wüest

So hat sich Martin Böhi, Bäcker und Inhaber des Dorfladens in Wilen, das nicht vorgestellt. Wenn er keinen Nachfolger für sein Geschäft findet, wird Wilen bald keinen Dorfladen mehr haben. Für Böhi wäre es das Ende seines Lebenswerkes. Vor 34 Jahren haben er und seine Frau den Dorfladen als Franchise-Filiale des Spars im Zentrum des Wilener Oberdorfes eröffnet. Später integrierten sie eine Bäckerei in den Laden. Böhi sagt: «Wir haben alles aus dem Nichts aufgebaut.» Doch ob es das Geschäft auch in Zukunft noch gibt, steht gerade in den Sternen.

Martin Böhi, Inhaber des Spars in Wilen. Bild: PD

Bald wird Böhi pensioniert. Spätestens im Herbst 2022 möchten er und seine Frau den Laden an einen Nachfolger übergeben. Die Suche verläuft jedoch harzig. Böhi sagt: «Gerade diese Woche hatte ich einen Termin mit einem Interessenten, der dann einfach nicht aufgetaucht ist.» Ein anderer ist vor wenigen Monaten plötzlich abgesprungen. Der Grund bleibt für Böhi ein Fragezeichen.

Und dann gibt es da noch einen weiteren Kandidaten. Böhi sagt: «Volg wäre interessiert. Aber das Unternehmen stellt klare Bedingungen und ich weiss nicht, ob der Vermieter diese akzeptieren würde.» Zudem würde Volg, so befürchtet Böhi, die Bäckerei im Dorfladen nicht weiterbetreiben. Und gerade diese liegt dem gelernten Bäcker am Herzen. Er sagt: «In der Region gibt es keinen Beck mehr, wenn wir schliessen. Die Leute könnten dann nur noch die aufgebackenen Brote in den Discountern kaufen. Und für einen Kuchen zum Kindergeburtstag müssten sie weit fahren.»

Ein weiterer Discountladen kommt nach Wilen

Seinen dritten Lebensabschnitt hatte Böhi eigentlich klar vor Augen: Künftig würde er von seiner Eigentumswohnung in Wilen bloss die Strasse überqueren müssen, um einzukaufen. Als neuer Kunde in seinem alten Geschäft. Mit den Leuten einen Schwatz halten und nebenbei den Einkauf erledigen. Dass es nun anders kommen könnte, schmerzt ihn.

Deshalb setzt er alles daran, um einen Nachfolger zu finden. Sollte ihm das doch noch gelingen, wird diesem allerdings ein härterer Wind entgegenwehen als einst Böhi und seiner Frau. Denn die Konkurrenz unter den Wilener Lebensmittelläden wird grösser. Am 18. November eröffnet Denner eine neue Filiale in der Gemeinde. Knapp zehn Gehminuten vom Dorfladen entfernt, im Unterdorf gleich schräg hinter dem Lidl.

Der neue Denner an der Weidstrasse in Wilen: Die Ladenbauer haben bis zur Eröffnung noch einiges zu tun. Bild: Lara Wüest

Schreckt der Denner womöglich Interessenten für den Dorfladen ab? Böhi glaubt das nicht. Er sagt:

«Unsere Kunden kommen zu uns, weil sie Freude haben am Dorfladen. Die werden eher nicht im Denner einkaufen.»

Dennoch stellt sich die Frage, warum Denner entschieden hat, in einer 2500-Seelen-Gemeinde einen weiteren Discounter zu eröffnen. Ist die Konkurrenz durch Lidl nicht zu gross? Oder will das Unternehmen der Migros-Gruppe dem deutschen Discountunternehmen die Kunden abwerben? Denner antwortet auf die Frage ausweichend. Ein Mediensprecher schreibt auf Anfrage: «Diese räumliche Nähe ist in der Schweiz keine Seltenheit und wir vertragen uns überall gut mit unseren Mitbewerbern.» Denner spreche eine eigene Zielgruppe an. Die zusätzliche Frequenz sei für alle Gewerbetreibenden ein Gewinn.

Der Wunsch nach einem ruhigeren Leben

Für Böhi werden solche Fragen künftig keine Rolle mehr spielen. Denn eines ist für ihn sicher: Länger als bis im Herbst des nächsten Jahres werden er und seine Frau nicht mehr arbeiten. Einmal haben die beiden den Mietvertrag für ihren Laden, der eigentlich schon im nächsten Frühling ausgelaufen wäre, noch bis im Herbst verlängert. So bleibt ein kleines bisschen mehr Zeit für die Suche nach einem Nachfolger. Eine weitere Verlängerung kommt für Böhi aber nicht in Frage. Er sagt:

«Ich bin müde.»

Für ihn und seine Frau ist jetzt die Zeit gekommen, um das Leben ruhig anzugehen: mit Ferien auf den Kanaren und Velofahren.