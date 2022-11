Ladensterben «Uns tut das sehr weh»: Nach einem Jahr schliesst Milly’s Bakery in der Wiler Altstadt – und das Problem ist nicht der Geschäftserfolg Erst im vergangenen Sommer war der Waffel-Take-away eröffnet worden. Nun steht ein weiteres Ladenlokal in der Wiler Altstadt leer: Das Inhaberpaar findet keine Nachfolge für die Filialleitung. Jochen Tempelmann Jetzt kommentieren 11.11.2022, 17.00 Uhr

Milly's Bakery im Haus zur Krone an der Kirchgasse bleibt geschlossen. Bild: Jochen Tempelmann

«Danke und auf Wiedersehen» steht im Fenster von Milly’s Bakery in der Wiler Altstadt. Nicht einmal eineinhalb Jahre ist es her, dass diese Zeitung über den Ladenzuwachs auf dem Altstadthügel berichtete. Ein Jahr lang gab es im hippen Café Eiscrème und Bubble Waffles, eine opulent dekorierte Waffelsüssigkeit aus Hongkong.

Nun sind die Lichter des Ladenlokals im Haus zur Krone an der Kirchgasse schon wieder erloschen: Das Betreiberehepaar, Milly Adriane Zirker und Olaf von Esebeck, musste den Laden wieder aufgeben. Und der Grund dafür ist nicht etwa, dass das Geschäft keinen Erfolg gehabt hätte.

Kein Personal gefunden

Das Ladeninhaber-Paar Milly Adriane Zirker und Olaf von Esebeck. Bild: PD

Olaf von Esebeck spricht nur ungern über die Schliessung:

«Uns hat das sehr wehgetan. Schliesslich lief der Laden ja gut.»

Immer wieder sorgte das lokale Ladensterben in der Altstadt aufgrund der ausbleibenden Laufkundschaft in der Vergangenheit für Diskussionsstoff. Für den Take-away war das kein Problem – die Begeisterung des Inhaberpaars für den Standort ist ungebrochen: «Die Altstadt hat ein Wahnsinnskarma», schwärmt von Esebeck.

Um so schmerzhafter ist der Grund für die Schliessung. Für Milly Zirker und Olaf von Esebeck, die bereits einen Laden in Frauenfeld betreiben, sollte die Filiale in Wil der Beginn einer Ladenkette werden: Jedoch führten Schwierigkeiten bei der Personalsuche und die daraus resultierende Doppelbelastung zu dem Entschluss, den Laden in Wil entweder als Franchisebetrieb weiterzuführen oder zu schliessen.

Unattraktive Arbeitszeiten als Problem

Der Grund dafür liegt laut von Esebeck in den unattraktiven Arbeitszeiten:

«Die Prioritäten in der Bevölkerung haben sich verändert. Freizeit und Wochenenden sind wichtiger geworden.»

Ein Laden wie Milly’s Bakery mache aber nun einmal das Hauptgeschäft an den Wochenenden. In Frauenfeld laufe das Geschäft, weil das Betreiberehepaar sein Herzblut investiere. Da sei es unmöglich, gleichzeitig auch die Filiale in Wil zu betreuen, erklärt von Esebeck.

Die Bubble Waffle wird mit allerlei Köstlichkeiten gefüllt. Bild: PD

Mit der erfolglosen Personalsuche ist Milly’s Bakery nicht allein. Die regionale Bäckereikette Panetarium musste jüngst die Öffnungszeiten einiger Filialen aufgrund Personalmangels kürzen. Ganze neun offene Stellen sind derzeit in den acht Filialen ausgeschrieben. Während das Panetarium aber nach Bäckerei-Fachkräften sucht, ist im Waffel-Imbiss nicht einmal eine Ausbildung nötig. Man müsse lediglich verkäuferisch begabt und engagiert sein, heisst es auf der Website.

Mietvertrag läuft Ende Januar aus

Ehe das Lokal wieder an den Vermieter zurückgegeben wird, muss das Betreiberpaar nun das frisch eingerichtete Interieur zurückbauen. Damit warten sie aber noch so lange wie möglich. Vielleicht findet sich ja doch noch ein Franchisenehmer für die Nachfolge.

Sollte die Suche erfolglos bleiben, gibt es bald ein weiteres leeres Schaufenster in der Altstadt: Die Zukunft der Ladenfläche ist ungewiss. Während das Geschäftsleben an der Oberen Bahnhofstrasse floriert, hat die Altstadt ein neues zusätzliches Problem: Dem Detailhandel fehlt die Laufkundschaft, der Gastronomie das Personal.

