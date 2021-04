Fussball Wiler Auswärts-Derby im Bergholz: Winterthur brachte die eigenen Bälle mit Der FC Wil spielt im Bergholz – und am Ende steht ein 1:0 für das Heimteam auf der Anzeigetafel. Trotzdem hadern die Äbtestädter. Denn sie sind im Challenge-League-Derby gegen Winterthur die Auswärtsmannschaft und somit Verlierer. Wie sich die beiden FCW organisiert haben. Simon Dudle 11.04.2021, 11.00 Uhr

Wils Trainer Alex Frei vor der Gäste-Bank. Bild: Simon Dudle

Für einmal musste sich Wils Trainer Alex Frei mit der ungewohnten Trainerbank anfreunden. Nämlich mit der «westlichen». Das Wiler Team hatte sich auch in der ungewohnten Spielfeld-Hälfte aufzuwärmen. Aus dem Lautsprecher erklang für einmal die Stimme von Ruedi Kern, der seit dem Jahr 1984 Stadionsprecher des FC Winterthur ist und schon durch bald 600 Spiele der Eulachstädter geführt hat – nun erstmals in Wil.

Es war ein spezielles Derby der beiden FCW aus Wil und Winterthur am Samstagabend im Bergholz. Als Gastgeber traten die Eulachstädter auf. Da ihr im vergangenen Sommer neu verlegter Rasen im Stadion Schützenwiese nicht wie gewünscht Wurzeln geschlagen hat, genügt er den Anforderungen des Profifussballs nicht. Alle sechs Heimspiele im Monat April tragen die Winterthurer darum im Sportpark Bergholz in Wil aus. Lieber hätten sie ein Spielfeld mit Naturrasen zur Überbrückung gehabt. Es ergab sich aber nichts Taugliches für die Challenge League.

Die Stimme des FC Winterthur, Ruedi Kern, war für einmal im Bergholz im Einsatz. Bild: Simon Dudle

Wiler Garderobe ist privat

Der Ausrüster des FC Wil musste abgedeckt werden. Bild: Simon Dudle

So war der FC Wil in seinem eigenen Stadion für einmal Gast. Das bedurfte einiges an Absprachen im Vorfeld. Für den Empfang des Winterthurer Cars war der FC Wil verantwortlich. Für das Catering im Stadion sorgte Sylvia Brühwiler vom offiziellen Fanklub des FC Wil. Auch das Coronaschutzkonzept für das Stadion Bergholz haben die Winterthurer von den Wilern übernommen. «Unsere Garderobe der ersten Mannschaft ist hingegen privat und wir haben sie behalten», sagt FC-Wil-Medienchef Dani Wyler.

Nein, kein Wiler Heimsieg: Der FC Winterthur obsiegte im Derby. Bild: Simon Dudle

Die Eulachstädter stellten die Barenträger und den Arzt, waren für die Schiedsrichter-Betreuung zuständig – und sie brachten auch die eigenen Bälle mit. Wyler sagt zur Organisation:

«Das ganze läuft unter dem Stichwort ‹möglichst vernünftig›.»

Die Winterthurer mieten sich für diese Spiele im Bergholz ein und zahlen dafür einen «fairen Betrag», wie es ihr Geschäftsführer Andreas Mösli formuliert. Das Geld wird direkt an die Wiler Sportanlagen AG (Wispag) überwiesen. Für den FC Wil gibt es keine Entschädigung. Für die Stromkosten müssen die Winterthurer aufkommen.

Winterthur beendet schwarze Serie in Wil

Es passte ins Bild, dass mit Samuel Ballet ausgerechnet ein Spieler das einzige Tor der Partie erzielte, welcher noch im Herbst für den FC Wil gespielt hatte. Dieser Ballet hat in den beiden Partien dieses Jahres mit Winterthur gegen die Wiler nun schon mehr Tore erzielt als im ganzen vergangenen Herbst für die Äbtestädter.

Auch die Wiler Ersatzspieler an ungewohnter Position. Bild: Simon Dudle

Mit dem 1:0-Heimerfolg im Wiler Exil beendeten die Winterthurer eine schwarze Serie im Bergholz. Neun Spiele hintereinander hatten sie zuvor in der Äbtestadt nicht gewonnen. Für die Wiler wiederum war es die vierte Niederlage hintereinander bei nur einem erzielten Treffer – per Foulpenalty. Acht Runden vor Saisonschluss beträgt der Vorsprung auf den von Chiasso gehaltenen Abstiegsplatz noch sechs Punkte. Trainer Alex Frei sagt: «Nachdem es vor einer Woche zehn vor zwölf war, so ist es nun fünf vor zwölf.»