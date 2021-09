Kunstturnen Der «König der Lüfte» tritt ab: Pablo Brägger sagt Adieu Pablo Brägger wurde an seinem Heimatort Oberbüren herzlich verabschiedet. Mit dem Ostschweizer tritt einer der erfolgreichsten Schweizer Kunstturner ab. Philipp Stutz 26.09.2021, 13.47 Uhr

Die Gemeinde Oberbüren organisierte eine gebührende Würdigung für ihr Ausnahmetalent Pablo Brägger. Bild: Michel Canonica

Mit Fahnen und Trompeten wurde der gebürtige Oberbürer Pablo Brägger zum Abschluss seiner Karriere bei einem Empfang willkommen geheissen. Magglingen war während Jahren als Mitglied des Nationalkaders zur zweiten Heimat des Ostschweizers geworden. Nun kehrte der 28-Jährige nach Oberbüren zurück. Die Musikgesellschaft spielte auf, eine Fahnendelegation erwies dem erfolgreichen Sportler ihre Reverenz.

Mit einem Oldtimer-Cabrio wurde Brägger zum Ziel ins Oberstufenzentrum Thurzelg chauffiert. Dort wurde das Fahrzeug von Kosmas Brühwiler, Mitglied des Fanclubs, bereits sehnlichst erwartet und mit einer Zielflagge abgewinkt. Ein Organisationskomitee hatte grossen Aufwand betrieben, um eine würdige Verabschiedung auf die Beine zu stellen. Bundesrätin Viola Amherd habe leider ihre Teilnahme an dieser Feier absagen müssen, betonte Brühwiler, bar jeder Ironie. Dafür waren andere prominente Gäste zugegen wie etwa die Spitzen-Kunstturnerin Giulia Steingruber.

Weiterhin dem Turnsport verbunden bleiben

Mit dem Ostschweizer tritt einer der erfolgreichsten Schweizer Kunstturner ab. «Die Teilnahme an der Olympiade war von klein auf mein Ziel», sagte Brägger. Zweimal – in Rio de Janeiro und Tokio – hat er an diesen internationalen Wettkämpfen teilgenommen. «Es waren tolle Erlebnisse», erinnerte sich der Athlet, der beim sechsten Rang im Team-Final in Tokio dabei war. Was zugleich der perfekte Abschluss einer eindrucksvollen Karriere bedeutete.

Pablo Brägger wurde in seiner Heimatgemeinde herzlich empfangen. Bild: Michel Canonica

Nun folge «ein Schritt zurück zur Normalität», befand Roland Brändli, im St.Galler Turnverband für den Spitzensport zuständig. Denn fortan steht die berufliche Zukunft mit einer Ausbildung zum Physiotherapeuten im Vordergrund. Brägger gestand:

«Ich werde die Kameradschaft mit meinen Teamkollegen, mit denen ich zusammen trainiert habe, vermissen.»

Er werde weiterhin dem Turnen verbunden bleiben, aber nicht mehr auf diesem hohen Niveau, sagte der Athlet, der nicht nur sportlich, sondern auch menschlich eine Lücke hinterlassen wird. Sein Palmarès ist eindrücklich. Der grösste Erfolg war 2017 der Europameister-Titel am Reck, als er nach einer spektakulären Flugshow eine perfekte Landung hinlegte. Aus diesem Grund wurde er denn auch «König der Lüfte» genannt.

Pablo-Brägger-Platz projektiert

Regierungsrat Marc Mächler fand nur lobende Worte für Pablo Brägger. Bild: Michel Canonica

«Dass Pablo Brägger seine erfolgreiche Karriere beendet, nehmen wir St.Galler mit Bedauern zur Kenntnis», sagte Regierungsrat Marc Mächler. Der Kunstturner habe mit Spitzenleistungen brilliert und für Glanzpunkte gesorgt. Wichtig bleibe die Nachwuchsförderung, betonte der St.Galler Finanzchef.

Bräggers Schwester Martina Frei-Brägger sprach von Selbstvertrauen und Optimismus, die in diesem Spitzensport unerlässlich seien. Ihr Bruder habe eine grosse Karriere hingelegt, bei der es aber auch Tiefpunkte in Form von Verletzungen und Enttäuschungen zu beklagen gegeben habe. Seine Schwester gab ihm die besten Wünsche mit auf den weiteren Weg. Marco Frauchiger, Rektor des Berufs- und Weiterbildungszentrums Wil-Uzwil (BZWU), erwähnte Bräggers Rolle als Markenbotschafter dieser Schule. Trotz all seiner Folge sei er stets demütig und bescheiden geblieben.

Oberbürens Gemeindepräsident Alexander Bommeli verspürte bei der Abschiedsfeier sowohl Freude als auch Wehmut. Die Erfolge des Kunstturners sollen nachhaltig bleiben. Was anderen verwehrt blieb, wird nun Pablo Brägger zuteil kommen: Ein Platz in Nähe des Oberstufenzentrums wird künftig seinen Namen tragen.