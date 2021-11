KUNSTTURNEN Wieder Cheftrainerwechsel im RLZO in Wil: Der Deutsche Johannes Schmidt folgt auf den Amerikaner Christopher Lakeman Christopher Lakeman verlässt die Schweiz aus gesundheitlichen Gründen. Er hatte interimistisch auch das Schweizer WM-Team in Japan geführt. Im Januar ist Amtsübergabe. Die Abkürzung RLZO steht für das Regionale Leistungszentrum Ostschweizer, das vor einigen Jahren von heftigen Turbulenzen heimgesucht wurde. 09.11.2021, 10.33 Uhr

Der neue Cheftrainer Johannes Schmidt aus Deutschland Bild: PD

(red) Mit dem 35-jährigen deutschen Johannes Schmidt sei ein moderner, talentierter Kunstturntrainer für Frauen gefunden worden, der den begonnenen Weg, Athletinnen mit Freude, Gesundheit und Leidenschaft zu betreuen, weiter verfolgen wird, wie das RLZO in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Mütter in den USA sind krank

Das bisherige Trainerpaar Christopher Lakeman und Tara Carillon, welches das Amt im Sommer 2020 angetreten hat, hat sich entschieden, wegen privaten gesundheitlichen Gründen in der Familie in die USA zurückzukehren. Sowohl die Mutter von Christopher Lakeman wie auch die Mutter von Tara Carillon haben grosse gesundheitliche Probleme und benötigen die Pflege, Fürsorge und Aufmerksamkeit ihrer Familien in dieser schwierigen Zeit.

Das amerikanische Ehepaar will sich dieser Verantwortung stellen und hat deshalb schweren Herzens seinen Entscheid getroffen, die Schweiz vorläufig zu verlassen, so das RLZO in der Medienmitteilung.

Christopher Lakeman geht von Wil zurück in die USA. Bild: PD

Zuletzt hat Christopher Lakeman neben seinen Aufgaben im RLZO aushilfsweise beim nationalen Verband auch die Turnerinnen des Schweizer Nationalteams an der WM in Japan betreut.

Für das neue Vorstandsteam steht es ausser Frage, den von Lakeman mit geprägten Weg weiterzugehen und die Athletin und den Athleten als Mensch immer in den Mittelpunkt zu stellen. RLZO-Präsident Alexander Brochier sagt:

«Freude, Gesundheit und Leidenschaft sind und werden die Grundpfeiler des RLZO der Zukunft sein. Wir werden das Frauenkunstturnen und das Männerkunstturnen in der Ostschweiz wie geplant konsequent weiter in eine neue Richtung entwickeln. Moderner Leistungssport muss gut für das Herz der Athleten und Athletinnen sein.»

Alexander Brochier ist mit einem neuen Team seit März 2020 Präsident des RLZO ist.

Johannes Schmidt wird er seine Aufgaben Anfang 2022 in der Sportarena in Wil übernehmen. Mittlerweile wurde seine Einstellung auch vom STV und der FIG Gymnastics Ethics Foundation gut geheissen. Schmidt ist ein ausgebildeter Pädagoge und Quereinsteiger aus Leidenschaft in den Kunstturn-Leistungssport für Frauen. Nach erfolgreichem Erhalt der A-Trainerlizenz 2018 arbeitete er als Teil des Trainerteams erfolgreich mit Turnerinnen der Altersklassen 9-14 Jahre und den Eliteturnerinnen im deutschen Olympiastützpunkt Chemnitz.

Die Ehefrau des ehemaligen RLZO-Cheftrainers, gegen den ein Strafverfahren wegen sexueller Nötigung läuft, ist laut Präsident Brochier seit Ende April 2021 nicht mehr in Wil angestellt.

Das RLZO hat damit nichts mehr zu tun, die Sache liegt bei der Justiz. Der Beschuldigte ist schon länger nicht mehr fürs RLZO tätig.