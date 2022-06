Kunstturnen An ihren ersten Schweizer Kunstturn-Meisterschaften: Die 16-jährige Milena Vieitez vom TZFF holt Bronze im Sprung Am vergangenen Wochenende fanden in Montreux die Schweizer Kunstturn-Meisterschaften der Amateure und Elite statt. Milena Vieitez vom STV Schwarzenbach (TZFF) holt im Sprung Bronze. In der gleichen Disziplin gewinnt Sandro Brändle vom Stadtturnverein Wil (TZFT) die Silbermedaille. Lukas Tannò 27.06.2022, 17.15 Uhr

Milena Vieitez freut sich über ihre gewonnene Bronzemedaille im Sprung. Bild: PD

In Montreux stand am vergangenen Wochenende alles im Zeichen des Kunstturnens. Die Schweizer Meisterschaften der Elite und Amateure fanden statt. Im Kunstturnen werden diese beiden Kategorien nicht wie in anderen Sportarten separat organisiert, sondern werden traditionellerweise zusammen durchgeführt.

Während im Mehrkampf die Rangliste für Elite und Amateure getrennt geführt werden, gibt es in den einzelnen Gerätefinals nur eine Rangliste. Amateursportlerinnen und Amateursportler messen sich also mit den besten Turnerinnen und Turner der Schweiz

Qualifikation war schon ein Highlight

In Montreux mit dabei war auch eine junge Amateurturnerin des Trainingszentrum Fürstenland Frauen (TZFF). Die 16-jährige Milena Vieitez vom STV Schwarzenbach nahm zum ersten Mal an den Schweizer Meisterschaften teil. «Man kann erst ab 16 Jahren bei den Amateurinnen mitmachen, vorher gilt man als Juniorin», sagt Cheftrainerin Marianne Steinemann und ergänzt: «Nur 28 Amateurturnerinnen konnten sich qualifizieren. Es war also schon ein Highlight, dass Milena mitmachen durfte.»

Vieitez machte neben dem Sprung auch beim Mehrkampf mit. «Das war aber nicht unsere Priorität, sondern wir haben von Anfang an versucht in den Sprungfinal zu kommen», so Steinemann. Mit ihrem schwächeren Sprung hat sie die Qualifikation für den Gerätefinal geschafft und zeigte nun ihren Tsukahara und ihre ganze Schraube, welche sie beide gut gestanden ist.

Das ultimative Ziel jeder Amateurturnerin

Das war eigentlich schon die Krönung, aber es kam noch besser. Vieitez holte unerwartet die Bronzemedaille. Und das als 16-Jährige. «Mit dieser Bronzemedaille haben wir niemals gerechnet», sagt Steinemann und ordnet die Leistung ihrer Turnerin wie folgt ein:

«An den Schweizer Meisterschaften gegen die Turn-Elite anzutreten und dann sogar noch eine Medaille zu gewinnen, ist das Grösste, was man als Amateurturnerin erreichen kann.»

Die Kantischülerin holte die erste Medaille des TZFF an den Schweizer Meisterschaften seit einigen Jahren. Steinemann war auch dementsprechend stolz auf ihre Turnerin. «Ich habe mich extrem für sie gefreut, denn sie hat sich diese Auszeichnung mit harter Arbeit verdient.»

Die Goldmedaille im Sprung, sowie auch im Mehrkampf der Eliteturnerinnen ging an die Frauenfelderin Lilli Habisreutinger. Auch in der Region Wil ist sie keine Unbekannte. Im Jahr 2019 wurde sie zur Wiler Nachwuchssportlerin des Jahres gewählt.

Sandro Brändle vom STV Wil holt Silber im Sprung Auch bei den Männer konnte ein regionaler Kunstturner im Sprungfinal eine Medaille holen. Sandro Brändle (Jahrgang 1997) vom Stadtturnverein Wil holte Silber. Er musste sich einzig dem Aargauer Florian Langenegger geschlagen geben. Für Brändle, welcher im Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz (RLZO) trainiert, war es aber nicht die einzige Medaille an diesen Schweizer Meisterschaften. Im Mehrkampf der Amateurturner holte sich Brändle souverän die Goldmedaille.