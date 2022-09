Wil hat den Kuh-Bag, St.Gallen nicht - das sind die Gründe

Kunststoffrecycling Die Stadt Wil tut's, die Stadt St.Gallen nicht: Deshalb haben die Städte den Kuh-Bag eingeführt – oder eben nicht Mit dem Kuh-Bag kann Kunststoffabfall gesammelt und recycelt werden. Die Stadt Wil hat den Sammelsack in diesem Jahr definitiv eingeführt. Die Stadt St.Gallen ist in der Region die Ausnahme ohne Kuh-Bag. Sie hat einen anderen Ansatz. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

Im Kuh-Bag kann gemischter Kunststoffabfall aus dem Haushalt gesammelt werden. Bild: Andrea Stalder

Kunststoffabfall soll nicht im Kehricht landen, sondern gesammelt und recycelt werden. So können wertvolle Rohstoffe wiederverwertet werden. So die Idee des Kuh-Bags, in dem unterschiedliche Kunststoffabfälle aus dem Haushalt landen.

Im Frühjahr hat die Stadt Wil den Kuh-Bag definitiv eingeführt. Auch in der umliegenden Region wird er angeboten. Blick man noch etwas weiter in Richtung Osten, ist die Stadt St.Gallen die grosse Ausnahme. Sie hat keinen Kuh-Bag. Warum tut es die Stadt Wil, die Stadt St.Gallen aber nicht?

Eine Vorreiterrolle

Einmal im Monat sammelt der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) in der Stadt Wil die Kuh-Bags ein. Das Parlament stimmte im Frühjahr der definitiven Einführung des Sammelsacks mit 29:6 Ja-Stimmen zu. Ursprünglich geht das Geschäft auf eine Motion der Grünen Prowil aus dem Jahr 2012 zurück. Diese verlangte die Einführung einer Kunststoffsammlung im Holsystem.

Vor zehn Jahren existierte aber noch keine Sammlung für gemischten Kunststoff, und es gab kaum Annahmestellen, die Kunststoff sortierten. So setzte die Stadt zuerst auf eine andere Strategie. Zusammen mit dem ZAB und Grossverteilern wurde die Sammlung von selektiven Hohlkörpern, wie beispielsweise Waschmittelflaschen, lanciert. Ein paar Jahre später führte der ZAB mit dem KVA Thurgau den Kuh-Bag ein. Kurz darauf schwenkte die Stadt um und startete im Südquartier einen ersten Pilotversuch mit dem Sammelsack für Plastikabfall. Ein zweiter Pilot wurde auf das ganze städtische Gebiet ausgedehnt. Bei diesem System blieb es nun.

Urs Müller, Leiter des Departements Bau, Umwelt und Verkehr, sagt: «Die Kunststoffsammlung im Holsystem hat sich in der Stadt Wil gut etabliert.» Aufgrund der Akzeptanz der Bevölkerung und der vertretbaren Kosten für die Abholung habe das Parlament beschlossen, die Kunststoffsammlung definitiv einzuführen. Weiter sagt Müller, dass sich auch der Bund überlege, schweizweit eine Kunststoffsammlung anzubieten.

«Damit wäre die Stadt Wil bereits eine Vorreiterin.»

Ein anderer Leitsatz

Anders sieht es die Stadt St.Gallen. Schon vor ein paar Jahren vertrat sie nicht dieselbe Meinung wie die umliegende Region, als es um eine allfällige Einführung des Kuh-Bags ging. Und so ist es heute noch. Sie setzt nämlich auf den folgenden Leitsatz: «Trennen an der Quelle.»

Marco Sonderegger, Unternehmensleiter Entsorgung St.Gallen, erklärt, dass es sinnvoll sei, wenn Kunststoff-Hohlkörper selektiv an Entsorgungsstellen im Detailhandel und in Entsorgungshöfen eingeworfen werden. Er sagt: «Man sorgt dafür, dass die Recyclingquote hoch ist.» Anders beim Kuh-Bag. Dort liegt die Recyclingquote bei rund 50 Prozent. Im Sammelsack ist Gemischt-Kunststoff; das heisst, es braucht eine Sortierung dieser Gemischt-Fraktion, und diese erfolgt aktuell im Ausland.

Ökologisch betrachtet leiste der Sammelsack einen Mehrwert, der pro Person und Jahr einer Einsparung von 30 Kilometer Autofahrt oder einen Steak-Verzicht während eines ganzen Jahrs entspreche, sagt Sonderegger.

«Dieser eher bescheidene ökologische Vorteil ist jedoch mit Sammlung und Sortierung mit grösserem Aufwand verbunden.»

Holsystem ist keine Lösung

Das Holsystem, wie es die Stadt Wil eingeführt hat, sei für die Stadt St.Gallen keine Lösung. Sonderegger sagt: «Wir begrüssen die Lösung über den Detailhandel, damit der Rücktransport mit dem Einkauf erfolgen kann.» Das Bringsystem zum Detailhändler verursache am wenigsten Zusatzwege. «Aus unserer Sicht ist das die beste Variante der Kunststoffsammlung.» Das Angebot der Detailhändler würde schrittweise ausgebaut. Zudem nimmt auch die Stadt St.Gallen Kunststoff-Hohlkörper in den Entsorgungszentren Ost und West entgegen.

Weiter erklärt Sonderegger, dass sich in der Thematik einiges tue. Zum einen sehen sich Detailhändler immer mehr in der Pflicht, Sammelsäcke für Gemischt-Kunststoff zu vertreiben und zurückzunehmen. Also ähnlich wie der Kuh-Bag. Aber: «So kann eine einfachere Logistik umgesetzt werden, was zu einer besseren Ökobilanz führt.» Zum anderen gebe es immer mehr Möglichkeiten für verpackungsfreies Einkaufen, und Detailhändler würden vermehrt auf «Mono-Kunststoffe» setzen, was eine höhere Recyclingquote erlaube.

