Uzwil: Georg Rimensberger mit Buch gewürdigt

Drei Autoren aus der Region würdigen den Uzwiler Künstler Georg Rimensberger mit einem Bildband Werner Warth, Thomas Stricker und Guido Bünzli haben ein Buch über den Grafiker und Maler Georg Rimensberger veröffentlicht. Der Uzwiler, der in Wil arbeitete, hinterliess seine Spuren auch an Wirtshäusern und anderen Gebäuden in der Region.

Das Material für ihr Buch fanden Werner Warth, Thomas Stricker und Guido Bünzli (von links) im Estrich des Baronenhauses in der Wiler Altstadt. Bild: Josef Bischof

Uzwil ist stolz auf ihn. Hier wurde er geboren. Wil würdigt ihn. Hier hat er gelebt und gewirkt. Spuren hat er auch jenseits der Grenzen der engeren Region hinterlassen: Georg Rimensberger, Grafiker, Künstler, Heraldiker, Historiker. Am Montagabend ist ein Bildband, in dem Rimensberger porträtiert wird, im Hof zu Wil vorgestellt worden. Autoren sind der Wiler Stadtarchivar Werner Warth, der Lehrer Guido Bünzli, ebenfalls aus Wil sowie Uzwils Kanzleileiter Thomas Stricker.

Der Umschlag des Buchs. Bild: Josef Bischof

1998 starb Georg Rimensberger im Alter von 70 Jahren. Die Ortsgemeinde Wil hat daraufhin sein Atelier geräumt und lagerte über 20 Schachteln mit Dokumenten im Estrich des Baronenhauses ein. 20 Jahre nach Rimensbergers Tod begann Guido Bünzli auf Anregung von Werner Warth damit, die Zeichnungen, Skizzen, Fotos und Schriftstücke systematisch aufzuarbeiten. Eine weitere Grundlage für den nun Bildband bildeten die Bildersammlungen der Ortsgemeinde Wil und der Gemeinde Uzwil.

Unermüdlich und genau

Co-Autor Werner Warth, Wiler Stadtarchivar. Bild: Josef Bischof

Werner Warth sagte über die Entstehung des Bildbands: «Sie machen sich keinen Begriff, wie unwahrscheinlich viel Material gesichtet, erschlossen und gesichert werden musste. Allein dafür hat Guido Bünzli 400 Stunden aufgewendet.» Weitere 300 Stunden habe das Erstellen des Buches in Anspruch genommen. Guido Bünzli gab ein Beispiel für die Schaffensfreude, Unermüdlichkeit und Genauigkeit des Künstlers:

«Für ein Wandbild in der Klinik Marienfried hat Rimensberger an die 90 Skizzen und Entwürfe gemacht.»

Co-Autor Guido Bünzli, Lehrer. Bild: Josef Bischof

«Es ist nicht die Aufgabe der Kunst, Natur abzubilden», zitierte der Uzwiler Kanzleileiter Thomas Stricker den Künstler. Kunst müsse durch Form Sinngehalte ausdrücken. Das Wesen des Kunstwerks liege nicht in der Schönheit, sondern in der Ordnung. Diesem Anspruch sei Rimensberger im Lauf seines Schaffens durch Abstraktion immer besser gerecht geworden.

Beeinflusst vom Uzwiler Maler Ferdinand Gehr

Co-Autor Thomas Stricker, Kanzleileiter der Gemeinde Uzwil. Bild: Josef Bischof

Georg Rimensberger kam 1928 in Niederuzwil zur Welt. Nach der Volksschule absolvierte er eine Lehre als Stoffdruckentwerfer. Im Gewerbemuseum in St.Gallen besuchte er Unterricht in Zeichnen und Malen. Als Volontär arbeitete er in einem grafischen Atelier und er nahm Abendunterricht an der Kunstgewerbeschule St.Gallen.

Zur Malerei kam Rimensberger während eines Studienaufenthalts in Rom. 1953 machte er sich als freiberuflicher Grafiker und Kunstmaler selbstständig. In der Malerei beeinflusste ihn sein Freund Ferdinand Gehr, wie er Uzwiler Bürger. Zum Lebensunterhalt trug aber in stärkerem Masse sein grafisches Schaffen bei.

Bis heute verwendete Firmenlogos

In seinen Anfängen als selbstständiger Grafiker arbeitete Rimensberger für die Firma Wild in Heerbrugg. Für sie hat er eine Vielzahl von Inseraten und Broschüren, aber auch Messestände gestaltet. Im Rheintal war er während zwei Jahrzehnten auch massgeblich an der Gestaltung des Jahrbuchs «Unser Rheintal» beteiligt. Er hat dazu auch Textbeiträge verfasst.

Zwei Beispiele abstrakter Malerei aus der letzten Schaffensperiode von Georg Rimensberger: «Im Schatten» und «Kopf». Bilder: Josef Bischof Beispiel aus den Archivmappen: Altargestaltung der Christkönigskirche in Niederuzwil. Das Wirtshausschild des «Ochsen» in Niederuzwil.

Rimensberger hat auch eine Vielzahl von Firmenlogos gestaltet, die teilweise bis heute verwendet werden. Zum Beispiel für Sport Sonderegger und Möbel Widmer in St.Gallen, Metrohm in Herisau, das Kneipp-Kurhaus in Dussnang oder für Appenzeller Käse.

Für seine Leistungen auf dem Gebiet der Briefmarkengestaltung – unter anderem Pro-Juventute-Marken mit Märchensujets – hat er 1984 den Anerkennungspreis der Stadt Wil erhalten. Von ihm stammt auch das Emblem der Vereinigung für Kulturgut Uzwil, gegründet zur Rettung des historischen Kornspeichers. Namhafte Aufträge erhielt Rimensberger auch von den Gemeinden Wil, Frauenfeld, Uzwil, Niederhelfenschwil, Wittenbach, Gaiserwald und Stein im Toggenburg, für die er Broschüren und Pläne gestaltete.

Gestaltungselemente an Bauwerken

Auch an zahlreichen öffentlichen und sakralen Gebäuden hat Rimensberger Spuren hinterlassen. Er wurde oft für Kunst am Bau hinzugezogen. In der Sakristei Mühlrüti, im Lehrerzimmer der Sekundarschule Bazenheid, im Bernhardinerinnenkloster in Collombey im Wallis, in der Institutskirche Wiesholz im Kanton Schaffhausen, im Benediktinerinnenkloster Au bei Einsiedeln und in der Pfarrkirche Diepoldsau tragen Glasfenster oder Wandmalereien Rimensbergers Handschrift.

Das Wirtshausschild des «Landhaus» in Niederuzwil. Bild: Josef Bischof

Beim Neubau des Altersheimes Sonnenhof in Wil im Jahr 1985 war er für die Farbgebung zuständig. Auch Wappenentwürfe und einige Wirtshausschilder in der Region – so vom «Ochsen» und vom «Landhaus» in Niederuzwil – stammen von ihm. In der Altstadt Wil, im Toggenburg und im Rheintal recherchierte Rimensberger für seine Arbeiten auch geschichtlich.

Die Publikation «Georg Rimensberger – Grafiker, Künstler, Heraldiker, Historiker, 1928–1998» (305 Seiten) ist zum Preis von 38 Franken bei Tourist-Info Wil und bei der Gemeinde Uzwil erhältlich.