Keine St.Galler Festspiele: So geht es in Wil weiter

Kulturprogramm Vorhang auf für Akt vier: Keine Festspiele in Wil – Kulturverantwortliche erklären, wie es jetzt weitergeht Konzert und Theater St.Gallen gibt Flumserberg den Vorrang, Wil geht bei der Festspiel-Vergabe leer aus. Schlecht steht es deswegen nicht um den Kulturstandort Wil. Ein Ausbau des Kulturprogramms ist allerdings ohne Hilfe von aussen kaum mehr möglich. Jochen Tempelmann 05.12.2022, 18.06 Uhr

Schon fast Festspielcharakter: Das Classic Openair vor dem Hof zu Wil, Aufnahme von 2016. Bild: Benjamin Manser

Aus der Entscheidung zum Veranstaltungsort der St.Galler Festspiele ist ein klassisches Drama geworden. In Akt eins beschloss die Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen, die Festspiele künftig im Wechsel zwischen dem Klosterplatz und einem anderen Ort zu veranstalten. Im zweiten Akt betraten die neuen Interessenten die Bühne, darunter Wil, aber auch Flumserberg.

Im jüngsten dritten Akt nahm die Handlung ihren dramatischen Höhepunkt: Die Veranstalter entschieden sich für die Flumserberge – und Sebastian Koller, Präsident der Wiler IG Kultur, tat seine Enttäuschung in bitteren Anschuldigungen kund, man sei nicht einmal informiert worden. Doch selbst Shakespeare hätte es nicht besser inszenieren können: Der Brief, in dem das Theater die IG Kultur informieren wollte, war nie angekommen.

Vorhang auf für Akt vier: Die Beteiligten bemühen sich, den Scherbenhaufen der letzten Tage aufzuräumen. Nachdem sich die meisten Anschuldigungen als nichtig gezeigt haben, bleibt die Ernüchterung, dass Wil nicht berücksichtigt wurde.

Klagen auf hohem Niveau

David Zimmermann, Präsident von Thurkultur. Bild: Kevin Roth

«Die St.Galler Festspiele wären eine grosse Bereicherung gewesen», betont Sebastian Koller von der Wiler IG Kultur ein weiteres Mal. Auch David Zimmermann, Präsident des Kulturvereins Thurkultur, bedauert die Entscheidung: «Es wäre eine grosse Bereicherung und Bestätigung des Engagements der Kulturverantwortlichen und Kulturschaffenden in der Region gewesen.»

Doch nur weil die Festspiele nicht kommen, wird Wil nicht zum kulturellen Ödland. «Auch wenn das Angebot ausbaufähig ist, können wir uns nicht beklagen», sagt Koller.

«Im Vergleich zu anderen Regionalstädten können wir stolz auf das kulturelle Programm sein, das wir haben.»

Denn auch wenn sie nicht so heissen: Selbst seine eigenen kleinen «Festspiele» hat die Äbtestadt schon. Alle drei Jahre findet das Classic Openair Wil statt, dazu verschoben führt das Musiktheater dreijährlich eine Oper auf.

Florence Leonetti, Präsidentin des Classic Openair und Leiterin der Tonhalle Wil. Bild: PD

Unglücklicherweise wurden beide Veranstaltungen zuletzt unregelmässig: Nach der Coronapause hätte das Musiktheater 2023 mit einem Stück über den russischen Zaren zurückkehren sollen, welches aber aufgrund des Ukraine-Kriegs abgesagt wurde. Und dem Classic Openair fehlt die Location: «Durch die Sanierung des Hofs zu Wil steht der Vorplatz in der Altstadt bis 2025 nicht zur Verfügung», erklärt Florence Leonetti, Präsidentin des Festivals.

Kapazität für eigene Projekte ausgeschöpft

Sebastian Koller, Präsident der IG Kultur Wil. Bild: PD

Auch wenn das Know-how für eigene Wiler Festspiele vorhanden wäre, wird es wohl nicht so weit kommen: «Anlässe wie das Classic Openair basieren auf ehrenamtlicher Arbeit», sagt Koller. So ist das Sinfonische Orchester Wil, ein Laienorchester, mit Musiktheater und Classic Openair im Wechsel schon gut ausgelastet. Mit Profis zu arbeiten, würde schnell sämtliche Budgets sprengen.

«Wenn jemand Wiler Festspiele veranstalten möchte, dann gerne», sagt Leonetti, die neben dem Classic Openair auch die Tonhalle Wil leitet. Wenn man das Angebot aber wirklich ausbauen möchte, dann geht das nur mit Kräften von aussen. Konzert und Theater St.Gallen wäre eine willkommene Partnerin.

Im Nachzug der jüngsten Unstimmigkeiten wird der St.Galler Operndirektor Jan Hendrik Bogen Wil noch einmal besuchen. Koller hofft daher, dass sich doch noch eine Lösung findet, Konzert und Theater St.Gallen nach Wil zu holen: «Wir planen, Herrn Bogen auf einem Rundgang die verschiedenen Aufführungsstätten und Möglichkeiten zu zeigen.»

Ob der letzte Akt des Festspiel-Dramas mit dem Einzug der St.Galler Operntruppe endet, ist aber noch offen. Zumindest Leonetti hat noch Vorbehalte: «Wenn schon, dann müsste es etwas sein, das man nur in Wil sieht. Wer eine St.Galler Produktion sehen will, nimmt die paar Kilometer in der Regel auf sich.»