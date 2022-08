In seinen letzten Lebensjahren war Walther ab Hohlenstein eine markante Erscheinung im Wiler Stadtbild. Wenn er jeweils in der Altstadt gemessenen Schrittes unterwegs war, wirkten sein breitkrempiger Hut und sein grau melierter Vollbart als Blickfang. Sein Ziel war meistens seine Wohnung im Sennhof an der Hofbergstrasse. Der um 1540 errichtete Anbau des Hofs zu Wil wird auch «Rotter Gatter» genannt. Er diente ursprünglich als äbtisches Archiv, als Küferei, als Käserei sowie als Gastwirtschaft und Pilgerherberge, bevor er als Wohngebäude umgenutzt wurde. Im Sennhof ist Walther ab Hohlenstein 1983 verstorben.

Laut dem Onlinelexikon wilnet.ch kam Hohlenstein 1906 in Herisau zu Welt. Nach der Matura studierte er in Zürich und in Leiden, Holland, Geschichtswissenschaften. Er beherrschte Hebräisch, Aramäisch, Altgriechisch und Latein. Hohlenstein hoffte nach seiner Ausbildung vergeblich St.Galler Stiftsarchivar zu werden.

Nach einer Stelle als Mittelschullehrer in Zürich wurde er vom Ringier-Verlag angestellt. Er publizierte unter anderem Beiträge in «Ringiers illustrierter Chronik». Später war er als freischaffender Historiker und Autor tätig. Er verfasste zahlreiche Hörspiele, Novellen, Romane und Bühnenwerke. Aus seiner Feder stammt unter anderem eine Analyse des Schweizer Bundesbriefs von 1291. (aze.)