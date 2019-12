Kulturelle Grossanlässe und kleine Perlen: Das Jahr im Rückblick Das vergangene Jahr bot in Sachen Kultur einiges, auch in der Region Wil. 24.12.2019, 05.00 Uhr

Neben Grossanlässen wie dem Kantonalmusikfest (78 Vereine mit über 3000 Musikantinnen und Musikanten) oder dem – vorzeitig abgebrochenen – Rock am Weier (14000 Zuschauer), bestachen auch etwas kleinere Kulturangebote mit Qualität, etwa wie die Uzwiler Galerie am Gleis, die sich dieses Jahr in ihrer neuen Lokalität eingerichtet hat.