St. Galler Festspiele: Wil bringt sich in Position

Die Idee, die St. Galler Festspiele im Zweijahresturnus in Wil durchzuführen, findet in der Äbtestadt mehrheitlich Anklang. Allerdings mit Vorbehalten: So sorgt man sich um eine mögliche Konkurrenzierung des Classic Open Air.

Andrea Häusler 03.08.2021, 19.38 Uhr