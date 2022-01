Trotz Corona: Operette Sirnach hält an Premiere fest

Kultur Trotz Damoklesschwert «Omikron»: Operette Sirnach hält an der Premiere des Weissen Rössls fest Keine Krippenspiele, keine Neujahrskonzerte, keine Fasnacht. Die Silberstreifen sind vom kulturellen Horizont verschwunden. In diesem tristen Umfeld sorgt die Operette Sirnach für Lichtblicke: Die Spielsaison 2022 mit ihren 23 Aufführungen soll stattfinden. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 06.01.2022, 12.00 Uhr

Die Ruhe vor dem Sturm. Am 13. Januar füllt sich der Dreitannensaal in Sirnach erstmals für eine Aufführung der Operette «Im weissen Rössl». Bild: PD

Erneut häufen sich die Absagen von sportlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Anlässen. Die Virusvariante Omikron und die Risiken kurzfristiger Massnahmenverschärfungen des Bundes oder Kantons lassen die Veranstalter scharenweise die Reissleine ziehen. Diese Woche erst wurde die Verschiebung der Sirnacher Dreikönigskonzerte kommuniziert. Die Befürchtung: Zuwenig Publikum – auch wegen der 2G-Zutrittsregel.

Vergleichbare Bedenken bestehen zwar auch, haben sich seit dem Start des Ticket-Vorverkaufs für die Produktion «Im weissen Rössl» der Operette Sirnach mehr und mehr verflüchtigt. Denn, die Absatzzahlen sind erstaunlich gut, wie der Präsident der Operette Sirnach, Otto Noger, sagt. «Besser sogar als vor drei Jahren, als der Dreitannensaal Schauplatz des ‹Ball im Savoy› war.» Allerdings räumt er relativierend ein, dass die Ticketverkäufe nicht eins zu eins verglichen werden könnten, zumal es sich um komplett unterschiedliche Operetten handle. Grundsätzlich stellt Noger aber ein verbreitet starkes Bedürfnis nach gesellschaftlichen Anlässen, einen wachsenden Kulturhunger fest.

Risiko von positiven Coronafällen im Ensemble

Dennoch: Das Thema Covid-19 ist allgegenwärtig. «Es fordert von allen sehr viel Flexibilität», sagt Otto Noger. «Aber man kann sich, als Veranstalter wie auch als Kulturkonsument, mit der aktuellen Situation, den geltenden Einschränkungen und Vorschriften, durchaus arrangieren.»

Der Entscheid vom letzten Sommer, bei allen Mitwirkenden auf die Einhaltung der 2G-Regel zu bestehen, habe sich als richtig erwiesen. Nichtsdestotrotz sei es im Verlauf der Proben zu positiven Testergebnissen gekommen. In Relation zu den rund 200 Mitwirkenden, seien die Infektionszahlen jedoch unterdurchschnittlich gewesen. «Wir mussten Probenpläne anpassen», sagt Noger.

Otto Noger, Präsident Operette Sirnach. Bild: Beat Lanzendorfer

Und was, wenn sich während der bevorstehenden Spielsaison Personen aus dem Ensemble infizieren, erkranken oder sich auch nur in Quarantäne begeben müssen? «Die absolute Sicherheit gibt es selbstverständlich nicht», macht Noger klar und ergänzt: «Wir haben auch nicht alle Schlüsselrollen mehrfach besetzt. Ein Restrisiko bleibt.» Dieses sei aber soweit kalkulierbar, als zwischen den Aufführungen stets mindestens eine Woche liege. Trotzdem sei nicht ausgeschlossen, dass einzelne Operettenabende ausfallen. Noger sagt:

«Die Sirnacher Operette bietet Live-Inszenierungen, die von den Menschen auf der Bühne leben. Mit Ausfällen muss stets gerechnet werden – auch ohne Corona.»

Flexibilität, Unvorhersehbarkeit, Risiken, aber auch viel Zuversicht und eine riesige Vorfreude, dem Publikum trotz oder gerade wegen der Pandemie, Unterhaltung im Umfeld der heilen Welt der 30er-Jahre zu bieten. 450 Zuschauerinnen und Zuschauer können die Operette gleichzeitig besuchen, wobei Otto Noger realistischerweise von einer Auslastung von maximal 80 bis 90 Prozent der Plätze ausgeht.

Budget von rund einer Million Franken

Eine finanzielle Absicherung für den Fall, dass Vorstellungen ausfallen oder die Spielsaison abgebrochen werden muss, hat die Operette Sirnach nicht. Dies bereitet Gesamtleiter Noger trotz eines beachtlichen Gesamtbudgets von rund einer Million Franken zwar keine schlaflosen Nächte, doch es beschäftigt die Operette Sirnach trotzdem sehr. Er sagt:

«20 bis 30 Prozent der Kosten sind vorfinanziert: durch Sponsoren, Förderbeiträge und Überschüsse der Aufführungen früherer Jahre.»

Hinzu komme, dass der überwiegende Teil der Mitwirkenden ehrenamtlich arbeite. Lediglich den Solisten und Orchestermitgliedern werde ein Lohn ausbezahlt. «Sollten folglich tatsächlich Aufführungen ausfallen, würden zwar keine Einnahmen, aber auch weniger Ausgaben generiert.»

Entscheid über Premierenfeier aufgeschoben

Am 15. Januar ist Premiere. Usus ist es, die erste Aufführung mit einem Galaabend mit Dinner zu feiern. Ob auch dieser stattfindet, soll am nächsten Wochenende entschieden werden. Wobei Otto Noger sagt: «Wir sind vorbereitet: Die Einladungen sind erfolgt, das Essen ist organisiert.» Jetzt gehe es noch um die Risikoabwägung: «Man kann aus Vorsicht auf den Anlass verzichten oder sich auf den Standpunkt stellen, dass die Teilnehmenden, wenn auch mit Maske, ohnehin den ganzen Abend in einem Saal zusammengesessen haben.»

