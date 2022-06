Tonhalle Wil präsentiert Programm für die Spielzeit 2022/2023

Kultur Tonhalle Wil bietet in der nächsten Spielzeit einen «Gemischtwarenladen» an Stücken Die Tonhalle Wil präsentierte am Samstag ihr Programm für die Spielzeit 2022/23. Dass es dabei auf der Bühne chaotisch zu und herging war Absicht – und lieferte einen Vorgeschmack aufs Kommende. Christof Lampart 12.06.2022, 15.09 Uhr

Einen unterhaltsamen Vorgeschmack auf das im Februar 2023 in der Tonhalle zu erwartende Chaos lieferten die Kostproben aus dem Kinderstück «Monty – Was für ein Chaos». Bild: Christof Lampart

Gut gelaunt betrat Tonhalle-Chefin Florence Leonetti am Samstagvormittag den grossen Tonhallesaal und strahlte mit dem Kaiserwetter draussen um die Wetter: «Einfach wunderbar, dass heute 150 Personen hierher gefunden haben, weil sie neugierig auf unser Programm sind. Das fühlt sich gleich noch einmal so gut an», sagte Leonetti.

Stimmungsvoll ging es auf der Bühne weiter. Ein aus der Puppenspielerin Rahel Wolgensinger, dem Schauspieler Simon Engeli und ihrem Puppen-Hund Monty bestehendes Trio infernal gab einige Kostproben aus dem Kinderstück «Monty so ein Chaos» zum Besten, bei dem die Protagonisten bewiesen, dass Slapstick und Wortwitz keine Generationengrenzen kennen.

Florence Leonetti. Bild: Christof Lampart

Es wurde im Verlauf der über einstündigen Präsentation – wann waberten schon in der Vergangenheit Mehlwolken über die Bühne und wurde eine Küche lustvoll in Schutt und Asche gelegt? – auf jeden Fall herzlich und ausgiebig gelacht.

Pepe Lienhard gefällt es in Wil

Bei einem dermassen locker gestimmten Publikum hatte Florence Leonetti leichtes Spiel. Zumal sie noch ein weiteres As im Ärmel, beziehungsweise im Saal hatte: Sie konnte Pepe Lienhard und sein Gala Orchestra nicht nur für die Saisoneröffnung vom 17. September ankündigen, sondern gleich auch für diesen Vormittag. Der in Frauenfeld wohnhafte Entertainer liess es sich nämlich nicht nehmen, Grüezi zu sagen und die Leute «gluschtig» aufs Konzert zu machen: «Wir machen zwei Stunden lang eine Show mit vielen Reminiszenzen und sicherlich auch mit Swiss Lady», sagte Lienhard.

Pepe Lienhard im lockeren Gespräch mit Florence Leonetti. Bild: Christof Lampart

Später, beim Apéro, erzählte er, dass es ihm hier gut gefalle. «Die Leute sind unkompliziert und die Stadt schön. Mit Frauenfeld haben wir vor zehn Jahren eine gute Wahl getroffen, aber Wil wäre sicherlich auch ein schöner Ort zum Leben», so Lienhard.

Für jeden ist etwas dabei

Beim Programm für die kommende Spielzeit in der Tonhalle sprach Leonetti liebevoll von einem «Gemischtwarenladen». Und tatsächlich finden sich hier viele bewährte «Produkte», wohl aber auch das eine oder andere exotische «Ding».

Theatralisch den Anfang macht eines der berühmtesten Theaterwerke: Shakespeares «Romeo und Julia» (22./23. September). Es folgt mit «Rumpelstilzchen» (22. Oktober) ein Märchen, bei der Komödie «Der nackte Wahnsinn» (29. Oktober) ist der Titel Programm. Weiter geht’s mit dem Jules Verne-Klassiker «In 80 Tagen um die Erde» (4. November). Gruseliges bietet das Musical «The Addams Family» (18. November), während Musikfreunde beim «Gershwin Piano Quartet» (Silvesterkonzert) wohl eher Schauer des Entzückens erwarten dürfen.

Ruhige Töne werden beim szenischen Theater «Dieser Himmel zum Beispiel» (19. Januar) angeschlagen, was vom «Ukulele Orchestra of Great Britain» (11. Februar) nicht gerade behauptet werden kann. Kriminell hochwertig geht’s im Theater «Die Geldwäscher» (24. Februar) zu und her. Werke wie «Chocolat» (11. März), «Hätte, hätte Fahrradkette» (16. März), «Linda» (24. März), «Top Dogs» (15. April), «A Tribute to Boney M.» (28. April) und «Michel in der Suppenschüssel» (29. April) runden das offizielle Programm 2022/23 der Tonhalle Wil ab.

Informationen über die Werke, Abos und den Beginn des Vorverkaufs sind hier zu finden: www.tonhallewil.ch