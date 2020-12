Kultur Streamingdienste und Corona: Der Kanton hilft den Kinos in der Region Wil-Toggenburg etwas gegen ihren Untergang zu unternehmen Der Staat unterstützt die Kinos während der Coronakrise. Doch die Kulturunternehmen sind zur Transformation gezwungen, wenn sie nach der Kino-Schliessung wieder Gäste begrüssen wollen. Simon Bernhardsgrütter 21.12.2020, 05.00 Uhr

Die Kinosäle werden voraussichtlich bis am 22. Januar nächsten Jahres leer bleiben, wie hier im Kino City in Uzwil. Bild: PD

Die Kinos sind voraussichtlich bis am 22. Januar 2021 im Lockdown. Das Interesse an Kinobesuchen hatte jedoch bereits vor der Coronakrise abgenommen. Produzenten bieten ihre Filme vermehrt auf Streamingdiensten wie Netflix an. Die Filme erscheinen immer schneller auf frei verfügbaren Fernsehsendern. Besteht die Chance, dass die Kinos künftig vollkommen übergangen werden? Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, bleibt die Frage offen, wie sehr die Kinofreunde die Leinwand wirklich vermisst haben oder ob die Rückkehr in die grossen Säle ausbleibt. Um dies zu verhindern, ist eine gewisse Transformation der Kinos vonnöten.

Gemäss Website des Kantons St.Gallen haben alle Kulturunternehmen die Möglichkeit, bis Ende des Jahres 2021 Finanzhilfen in Form von Ausfallentschädigung zu beantragen. Neuerdings ist auch möglich, Unterstützungsbeiträge für Transformationsprojekte zu beantragen. Vom Frühjahr dieses Jahres 2020 bis Ende 2021 stehen insgesamt rund 22,8 Millionen Franken für Corona-Unterstützungsmassnahmen im Kulturbereich zur Verfügung. Davon sind je die Hälfte des Betrags von Kanton und Bund bezahlt.

Das Ziel dieser Unterstützungsmassnahmen ist zum einem, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie in Grenzen zu halten. Andererseits soll damit eine nachhaltige Transformation der Kulturunternehmen und somit eine leichtere Anpassung an die veränderten Verhältnisse ermöglicht werden.

Das Cineewil kann zumindest das Café noch öffnen. Bild: Simon Bernhardsgrütter

In der Filmbranche sind nicht nur Kinos berechtigt, diesen Antrag zu stellen. Auch die Herstellung und Vermittlung von Filmen wird unterstützt. Damit ein Kulturunternehmen als anspruchsberechtigt auf Ausfallentschädigung gilt, muss es jedoch ein Veranstaltungsbudget von mindestens 50'000 Franken und einen Schaden von mindestens 10'000 erleiden.

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 hatten Kulturunternehmen und dadurch auch Kinos zwei Monate lang die Chance Kurzarbeit anzumelden. Dies ist aktuell wieder möglich, da Kinos von den Massnahmen betroffen sind und deshalb den Betrieb einstellen müssen.

Streamingdienste wie Netflix und Disney Plus bieten Filme oftmals bereits kurze Zeit nach der Premiere an. Doch die Angst vor dem vollständigen Übergehen der Kinobranche hält Pascal Nussbaum, Geschäftsführer des Kino City in Uzwil, für unbegründet und sagt:

«Der Hersteller möchte auf die Leinwand. Den Film kann er später immer noch den Streamingdiensten verkaufen.»

Wenn Filme direkt an die Streamingdiensten verkauft würden so falle ein Teil des Gewinnes aus. Ein neuer Film gehe in der Masse von Angeboten eines Streamingdienstes unter, während ein Auftritt in den Kinos für mehr Aufmerksamkeit sorge.

Die Streamingdienste können den Kinos aber auch durchaus helfen. Felicitas Zehnder, Geschäftsführerin des Cinewil sieht Vorteile. Denn auch Streamingdienste produzieren eigene Filme, welche wiederum im Kino gezeigt werden können. Es führe auch nicht unbedingt zu einem Konkurrenzkampf, da zum Beispiel Netflix-Kunden bereits eine Affinität zu Filmen haben und sehr wohl bereit seien, auch Geld für einen Kinoeintritt zu bezahlen.

Das Kino Passerelle konnte während den Sommermonaten genügend Raum bieten, um die Abstandsregeln einzuhalten. Bild: Sascha Erni (Wattwil, 19. August 2020)

Auch Peter Bötschi, Geschäftsführer des Kinos Passerelle in Wattwil, einem Arthouse-Kino, sieht die Gefahr weniger für die Kinos aber mehr für dem Filmverleih. Dieser werde stärker unter den Streamingdiensten leiden. Denn die Filme würden in die Kinos gelangen, ob von Disney oder Netflix produziert, aber die Verleiher dazwischen könnten mit der Zeit übergangen werden, sagt Peter Bötschi.

Die Reaktionen der Kinogänger auf die Beendung des Lockdowns ist noch nicht absehbar. Vielleicht fällt den Filmliebhabern auf, dass Streamingdienste alles sind, was sie wirklich brauchen. Andererseits ist es möglich, dass das Verlangen, mit anderen zusammen einen Film anzusehen sogar wächst und die Kinosäle eingerannt werden. Peter Bötschi sagt, dass es nicht die Aufgabe der Kinos sei, darüber zu rätseln und fügt an:

«Unsere Aufgabe ist es, bereit zu sein, wenn die Kinos wieder öffnen dürfen.»

Für Prognosen seien andere zuständig. Felicitas Zehnder wagt trotzdem einen Versuch: «Ich denke die Besucher werden eine Zeit brauchen, um die Angst vor Ansteckungen zu überwinden. Doch nach einer bestimmten Zeit wird es wieder wie früher laufen.» In der Anlaufzeit läge es an den Kinos, ihren Besuchern Schutz vor dem Virus zu gewähren.

Der Geschäftsführer vom Kino City, Pascal Nussbaum, sieht das etwas kritischer und mit mehr Bedenken: «Zwischen den beiden Coronawellen stürmten die Besucher nicht zurück in die Kinos.» Das lasse darauf schliessen, dass auch nach dem zweiten Lockdown zumindest anfänglich kein riesiger Ansturm kommen werde.

Auch deshalb seien laut Pascal Nussbaum die Kino in der Verantwortung, sich zumindest teilweise zu transformieren, also ihr Angebot auszuweiten. Eine alternative Einnahmequelle sei wichtig für kleinere Kinos. Pascal Nussbaum sagt:

«Wir vermieten seit vier Jahren Kinosäle für Kulturanlässe wie zum Beispiel Gesangsauftritte.»

Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniere gut. Die Fussballweltmeisterschaft in Südafrika vor zehn Jahren habe man in 3D übertragen. Im Bereich der Übertragungen von Sportanlässen gäbe es jedoch mittlerweile ein Überangebot. Doch solche kleinen Ideen seien essenziell.

Die Passerelle bietet mit den Studio- und Arthouse-Filmen bereits ein Nischenprodukt an und sei daher nicht mit den Blockbuster-Kinos zu vergleichen, sagt Peter Bötschi. Trotzdem sei es von grösster Wichtigkeit, ständig neue Möglichkeiten und Transformationen zu überprüfen. Er fügt an:

«Corona ist nicht der Auslöser von Transformationen sondern nur ein Beschleuniger.»

Ob die Filmbegeisterten sich künftig auf Streamingdienste verlassen oder das Zusammengehörigkeitsgefühl in einem grossen Kinosaal vermisst haben werden, wird sich erst später herausstellen. Doch eines ist klar: Die Filmbranche ist zur Veränderung gezwungen und Corona treibt diese zusätzlich voran.