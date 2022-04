Hembergerin stellt Panflöte her

Kultur Sie bringt Bambusrohre zum Klingen: Warum eine Hembergerin selber Panflöten herstellt Die Innerrhoderin Sandra Dobler lebt in Hemberg und unterrichtet in verschiedenen Musiksparten. Ihre Spezialität ist aber die Panflöte. Weil die Produktion dieser Instrumente in der Schweiz langsam ausstirbt, hat sie sich für den Eigenbau entschlossen. Ruedi Roth Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Sandra Dobler mit einem ihrer Instrumente: Das Panflötenspiel braucht viel Gefühl. Bild: Ruedi Roth

Panflötenmusik ist vorwiegend in Rumänien verbreitet. Nicht zuletzt durch den virtuosen Instrumentalisten Georghe Zamfir wurde diese sinnlich tönende Musik auch in unseren Breitengraden bekannt. «Im Jahr 2000 gab es in Appenzell rund 50 Schülerinnen und Schüler des Panflötenspiels», erinnert sich die 30-jährige Sandra Dobler. Heute ist die Begeisterung für dieses Instrument wieder gesunken.

Doch aussterben wird die Panflötenmusik nicht. Dafür sorgt auch Sandra Dobler. Seit ihrem dritten Schuljahr nimmt sie Unterricht. Ausbildungen an der Fachhochschule in St.Gallen und an der Musikhochschule in Luzern liessen sie zu einer gefragten Panflötenlehrerin werden.

Den Panflötenbau wiederbeleben

«Die meisten Panflötenbauer in der Schweiz sind pensioniert und hängen ihren Beruf an den Nagel», bedauert Sandra Dobler. Ein Besuch beim 70-jährigen Panflötenbauer Christoph Oggier in St.Niklaus im Wallis führte dies der jungen Musikantin bewusst vor Augen. So beschloss sie, sich selbst intensiver mit diesem Handwerk zu befassen. Gerne übermittelte Christoph Oggier der jungen Ostschweizerin Anleitungen und Tipps zu diesem Instrumentenbau.

Nützlich ist für Sandra Dobler auch die Unterstützung ihres Bruders Andreas. Zusammen mit einem Geschäftspartner produziert der gelernte Schreiner in Appenzell den aussergewöhnlichen Ski «Timbaer». Er steht seiner Schwester nicht nur mit Rat und Tat zur Seite, sondern stellt ihr in seiner Werkstatt auch Geräte zur Verfügung. Hauptsächlich fabriziert Sandra Dobler die Instrumente aber in der ehemaligen Schreinerei von Ueli Brunner im Dorf Hemberg.

Bambusrohre aus China

Bei einem Gartenbaugeschäft bestellt Sandra Dobler aus China importierte Tonkin-Bambusrohre. Diese werden dann einer optischen Eignungsprüfung unterzogen. Gerade müssen sie sein, gleichmässig rund und frei von Rissen. Etwa 75 Prozent der gelieferten Ware landet als Ausschuss im Heizofen.

In dieser Sonderanfertigung werden die Bambusrohre zum Verleimen platziert. Bild: Ruedi Roth

Eine Panflöte hat 22 Töne. Entsprechend werden so viele Rohre in unterschiedlicher Länge zugeschnitten. Sandra Dobler hobelt nun bei jedem Rohr auf zwei Seiten eine ebene Fläche. So kann sie die Rohre später mit heissem Knochenleim verbinden. Zu diesem Zweck werden sie in einer rundlichen Muldenform aneinandergereiht.

Instrument wird mit Bienenwachs gestimmt

Damit die Panflöte einen sanften Ton erzeugt, wird in jedes Rohr unten ein Korkzapfen hineingesteckt. Dann wird das Bambusrohr dort achtfach mit Furnier luftdicht verschlossen. Die Blasöffnungen schleift Sandra Dobler nun fein, damit man mit den Lippen möglichst mühelos hin und herfahren kann. Auch die Klangfarbe ist von der Genauigkeit dieses Schleifens abhängig.

Gestimmt werden die Töne der Panflöte mit Bienenwachs. Eine kleine Menge davon wird in das Bambusrohr eingefügt. Die Menge wird mit einem Stimmgerät ermittelt. Die Innen- und Aussenflächen der Rohre werden nach dem Stimmen mit Propolis, dem natürlichen Antibiotikum der Bienen, bestrichen. Dieses verhindert zusätzlich die Entstehung von Bakterien. Panflöten von professionell tätigen Spielern werden jeden Monat neu gestimmt. Das heisst, es wird Bienenwachs beigefügt oder entnommen. Schulmodelle benötigen dies zweimal pro Jahr.

Vierzig Stunden Bauzeit

Sandra Dobler bezeichnet sich noch als Anfängerin im Panflötenbau. Es seien auch nicht alle ihrer zehn Modelle gleich gut herausgekommen. Doch die Richtung stimme und die Instrumente könnten allesamt bestens gespielt werden.

Mit dem eingefügten Kork wird der Ton der Panflöte weicher. Bild: Ruedi Roth

Sandra stellt ihren Schülern für sie passende Instrumente vermietend zur Verfügung. Manchmal werden sie später auch gekauft. Es standen in der kleinen Fabrik auf dem Hemberg auch schon Spezialbestellungen an. Diese hat Sandra Dobler gerne produziert. Sie kann sich durchaus vorstellen, in Zukunft vermehrt Panflöten herzustellen. In erster Linie möchte sie aber möglichst viele Leute motivieren, das Instrument zu spielen. Einerseits dienen dafür ihre Unterrichtungen. Andererseits organisiert die umtriebige Innerrhoderin auch Konzerte mit Panflötenformationen.

Dem Jodel zugetan

Sandra Dobler musiziert in verschiedenen Formationen. Manche, wie «4pan», sind beständig, andere werden jeweils spontan zusammengestellt. Unterricht erteilt sie auf den Instrumenten Panflöte, Gitarre und Klavier. Gerne hört Sandra Dobler in ihrer Freizeit klassische Musik. Sie befasst sich aber seit zwei Jahren auch mit dem Jodelgesang. Über ihren Cousin kam sie zum Dirigat des «Chrobegchörli Gonten», was ihr richtig Spass mache.

