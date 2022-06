Zuzwil: Rahmenweg verband für Stunden die Natur mit Kultur

Kultur Rock’ n’ Roll zwischen Chorgesang und Froschgequake: Zuzwil stellt Ortskultur in Rahmen Kultur und Natur im Einklang: Während vier Stunden verwandelte sich das Zuzwiler Riet am Sonntag in einen Freiluft-Ausstellungsraum. Acht Vereine und Organisationen hatten der Vielfalt der Gemeinde einen Rahmen gegeben. Andrea Häusler 12.06.2022, 17.10 Uhr

Zuzwil, Züberwangen und Weieren vor fünfzig und mehr Jahren: Das Patchworkbild aus alten Fotos und Dokumenten lieferte viel Gesprächsstoff. Bild: Andrea Häusler

Am Anfang war der Rahmen: 2.50 breit, 1.25 Meter hoch, hölzern und leer – irgendwo im Zuzwiler Riet. Erst am Wochenende wurden die lange zuvor geborenen Ideen der Gestalterinnen und Gestalter umgesetzt. Vereine und Organisationen füllten die Lattenkonstrukte mit Inhalten, liessen sie zu Bildern werden. Oder sie sprengten die Rahmen, um zu zeigen, was Zuzwil an Kultur zu bieten hat. Wie der Unisono-Chor, der das Holzgerüst mit Vinylplatten und Musiktiteln zur Jukebox gestaltet hatte und scheinbar unermüdlich sang, was die Passanten hören mochten.