Bignik-Tuchprojekt der Riklin-Brüder in Degersheim

Kultur Kunst, Textil und eine Vision: Weshalb Degersheim trotz drohender Flut zum Picknick lädt Spielt das Wetter mit, wird der lokale Dorfkern am Sonntag zu einem riesigen Picknickplatz. Nach dem coronabedingten Out im Vorjahr, wagt das Künstlerduo Frank und Patrik Ricklin den zweiten Versuch mit ihrem «Bignik»-Tuchprojekt. Jetzt ist die Bevölkerung gefordert: Es werden Tuchlegerinnen und -leger gesucht.

Andrea Häusler 18.08.2021, 17.00 Uhr

Die erste Türklingel, die das Künstlerduo betätigte, war jene von Erika Steiger (rechts): Sie war vom Projekt sogleich angetan. Bild: Andrea Häusler

Klingeln und wegrennen – wer hat das als Kind nicht heimlich gemacht. Frank und Patrik Riklin tun dies als 48-Jährige, wenn auch ohne wegzulaufen. «Neo-Glögglispiel» nennen die St. Galler Konzeptkünstler das Tingeln von Haus zu Haus mit dem Ziel, die Menschen im persönlichen Kontakt für ihr jährlich wachsendes Tuchprojekt «Bignik» zu begeistern und zur Mitwirkung zu motivieren. Am nächsten Samstag sind die kreativen Zwillingsbrüder türklingelnd in Degersheim unterwegs. Denn am Sonntag soll das Dorfzentrum ohne Pinsel bemalt oder eben mit rot-weissen Tüchern geflutet werden. Wie eine ausgekippte Flüssigkeit, die den Weg um jedes Hindernis findet, in den verbogensten Winkel vordringt, sollen die 270x270 cm grossen Zeugen des «Textillands Ostschweiz» die Lücken zwischen Bauten, Bäumen, Mauern und Zäunen füllen.

Je mehr Tuchlegende, desto eindrücklicher das Bild

Je grösser der Patchworkteppich, desto eindrücklicher das Bild und umso grosszügiger die Picknickfläche, auf der sich die Menschen ab Mittag niederlassen können und sollen. Wie viele solcher Stoffmodule in Degersheims Dorfzentrum ausgelegt werden, ist allerdings offen. «Das hängt von der Zahl und der Ausdauer jener ab, die sich als Tuchlegerinnen und Tuchleger aktiv am Projekt beteiligen», sagt Frank Riklin. Einen Anhaltspunkt gibt er dann doch:

«Um innerhalb der geplanten drei Stunden den vorläufigen Tüchervorrat von rund 2700 fertig zusammengenähten Modulen zu platzieren, bräuchten wir knapp 10 Prozent der Degersheimer Bevölkerung.»

Um 9.15 Uhr soll auf der gesperrten Kantonsstrasse beim Gemeindehaus mit dem ersten Tuchelement gestartet werden. Dann wird in alle Richtungen angedockt. Bereits ab 16 Uhr sollen die Tücher wieder eingesammelt werden.

Die Projektvorstellung fand, bezugnehmend auf die Flutung des Dorfes, im stillgelegten Hallenbad statt. Bild: Andrea Häusler

Schon im vergangenen Frühjahr hätte das Bignik-Tuch in Degersheim ausgelegt werden sollen. Damals durchkreuzte jedoch Corona die Pläne der organisierenden Regio Appenzell-Ausserrhoden-St. Gallen-Bodensee. Dieses Jahr kann einzig noch der Wettergott die Künstler und die partizipierende Bevölkerung aufhalten. Jedoch lassen die Prognosen hoffen. Entschieden wird am Freitagmittag.

Gassigehen und Brötchen anliefern

Sinnbildlich für die geplante textile Flut informierte das Künstlerduo am Dienstag im stillgelegten Degersheimer Hallenbad über seine Pläne. Dabei wurde das 2012 lancierte, fortlaufend wachsende Ostschweizer Gemeinschaftswerk vorgestellt, das im Jahr 2043 jeden Einwohner der Region in seiner Individualität abbilden soll: in Gestalt von (hochgerechnet) 293 438 Stoffelementen. Und es wurden Fragen beantwortet und Anregungen entgegengenommen.

Wie soll die sonntägliche Anlieferung von «Keller’s verwöhnt» an der (gesperrten) Hauptstrasse sichergestellt werden? Wie ist es mit dem Gassigehen mit Hunden? Frank Riklin ist sich an Vorbehalte gewöhnt und will in Degersheim schaffen, was er bisher stets erreicht haben will: Für alles eine Lösung finden. Übrigens: Hunde dürfen die Tücher betreten, aber nicht darauf verweilen.