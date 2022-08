Wil: Japanfest und japanische Filmwochen in Cinewil

Kultur Japanfest und Filmreihe im Cinewil: Auf Wil kommen japanische Wochen zu – auch der Botschafter wird erwartet Eine Kaffeekünstlerin, Essensstände und Vorträge erwarten die Besucherinnen und Besucher des dritten Wiler Japanfests. Eine Reihe im Cinewil gibt zudem Einblicke in das japanische Filmschaffen. 09.08.2022, 12.00 Uhr

Die Kaffeeschaum-Künstlerin Runa Kato aus Tokio wird am Japanfest in der Lokremise zu sehen sein. Bild:

Am Sonntag, 4. September, findet in der Lokremise das dritte Wiler Japanfest statt. Schon am 30. August starten im Cinewil die japanischen Filmwochen. Beide Anlässe organisiert der Schweizerisch-Japanische Kulturverein Yamato aus Wil.

Für das Japanfest konnte der Verein einen namhaften Redner gewinnen: Neben Stadtpräsident Hans Mäder wird der japanische Botschafter in Bern, Kojiro Shiraishi, eine Rede halten. Beim Start der Filmreihe wird Kulturattaché Aki Sugaya sprechen.

Die japanische Botschaft organisiert in verschiedenen Städten in der Schweiz Reihen mit japanischen Filmen. Als die Pläne bekannt wurden, bewarb sich Yamato um den Zuschlag als Ostschweizer Standort – und bekam ihn. Mehr noch: Wil macht den Auftakt zu den weiteren Filmreihen, die in Freiburg, Zürich und Bern stattfinden. Der Eintritt zu allen Filmen, die auf Japanisch mit englischen Untertiteln gezeigt werden, ist gratis.

Detaillierte Zeichnungen im Kaffeeschaum

Am Japanfest in der Lokremise werden 30 Verkaufs-, Essens- und Informationsstände aufgestellt. Die Präsidentin von Yamato, Atsuko Lampart-Fujii sagt:

«Wir sind froh, dass viele bisherige Ausstellende auch dieses Jahr wieder mitmachen.»

Zwar seien die Vorbereitungen aufwendig gewesen, sagt Lampart-Fujii, die auch dem Organisationskomitee des Japanfests vorsteht. «Aber nun fällt mit jedem Tag der Druck etwas ab und die Vorfreude wächst». An das Wiler Japanfest kommt auch die Barista Runa Kato aus Tokio. Sie zeichnet detailgetreue Zeichnungen in den Kaffeeschaum, auch in 3D. In Japan ist die Latte Art-Künstlerin ein Star.

Ein Kunstwerk von Runa Kato. Bild: PD

Weiter stehen auf dem Programm Darbietungen mit Kampfkunst, Chorgesang, Taikotrommelklängen und ein Vortrag über Japan. Auch in diesem Jahr ist der Eintritt am Wiler Japanfest gratis. Atsuko Lampart-Fujii sagt dazu: «Wir wollen den Tag zum fröhlichen Fest für alle machen. Für uns steht nicht der Kommerz im Fokus, sondern die Vermittlung zwischen den Kulturen.» (pd)

Mehr Informationen unter www.yamato-kultur.ch.