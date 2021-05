Kultur Geschäftsleiter wirft das Handtuch: Bühne Thurtal droht das Aus Eine neue Unternehmensform, eine professionalisierte Organisationsstruktur und viel Enthusiasmus: Mit der Übergabe der Bühne Thurtal an den Uzwiler Simon Keller vollzog Gründer Willy Hollenstein 2019 mehr als einen Generationenwechsel. Zwei Jahre später ist die Euphorie verflogen: Keller geht. Andrea Häusler 17.05.2021, 17.00 Uhr

Dornröschenschlaf oder definitives Aus? Die Bühne Thurtal steht nach der verpatzten Saison 2020 und dem Ausscheiden des künstlerischen Leiters, Simon Keller, an einem Scheideweg. Bild: PD



Die Hoffnung, die Coronapandemie könnte zur Chance werden, hat sich mittlerweile zerschlagen. Noch im Frühjahr 2020, als das Stück «Verdammte Baustellen» einen Tag vor der Premiere gestoppt worden war und feststand, dass die Freilichtaufführung «Zwinglis Frau» um ein Jahr verschoben werden muss, hatte bei der Bühne Thurtal der Optimismus überwogen. Fleissig wurde gebrainstormt, um pandemiekonforme Alternativen zu entwickeln. Mit dem Livestreamprojekt «Life4live», der Notproduktion «Nöd Zwingli» und dem spontanen «Zwei-Mann-Musical» wurde schliesslich versucht, der Misere zu trotzen.

Doch der nächste Tiefschlag liess nur bis zum Herbst auf sich warten: Die Uraufführung der Märchenproduktion «Sams» erlebte in der Wiler Tonhalle lediglich die Premiere. Dann zwang Corona das Märlibühne-Team in Quarantäne und letztlich auch die dritte grosse Produktion der Bühne Thurtal ins Aus.

Als Selbstschutz ein Tapetenwechsel

Seit Jahresbeginn ruht nun der Betrieb. Von einem Dornröschenschlaf war im Januar die Rede. Wobei die Geschäftsleitung schon damals klar gemacht hatte: «Ob und ab wann wieder Produktionen durchgeführt werden können, ist unklar.»

Letzteres ist nun ungewisser denn je. Denn Simon Keller, der die Bühne Thurtal im Frühjahr 2019 von Willy Hollenstein übernommen und seither als künstlerischer Leiter und Genossenschafter der gleichnamigen GmbH geführt hatte, gibt auf. «Ich habe zwei Jahre lang gekämpft mit dem Ziel, etwas zu verändern», sagt der 27-jährige Schauspieler, Autor und Produzent aus Uzwil. Die Auswirkungen der Pandemie hätten die Nerven, aber auch das Budget zunehmend strapaziert, die Euphorie gedämpft und die Motivation erstickt. «Wir haben so viel investiert, aber nie ernten können», sagt er. Und:

Simon Keller, Noch-Leiter der Bühne Thurtal.

«Es geht nicht mehr – weder finanziell noch energetisch.»

Den Rückzug bezeichnet er als Massnahme zum Selbstschutz: «Ich brauche einen Tapetenwechsel.»

Zahlen liegen Ende Mai vor

Willy Hollenstein, der die Bühne Thurtal 2010 gegründet und vor der Übergabe an Simon Keller geleitet hatte, äussert sich zurückhaltend. Nach wie vor ist er als Gesellschafter am Unternehmen beteiligt. Priorität habe nun ein sauberer Abschluss – auch in finanzieller Hinsicht. Das werde bis etwa Ende Mai dauern. «Dann werden wir wissen, wie die Zahlen aussehen.»

Die Frage, ob das Ausscheiden von Simon Keller, gepaart mit den finanziellen Konsequenzen der verpatzten Spielsaison 2020, das Aus für die Bühne Thurtal bedeutet, lässt Hollenstein offen, sagt stattdessen:

Willy Hollenstein, Gründer der Bühne Thurtal

«Damit habe ich mich noch überhaupt nicht befasst.»

Keller seinerseits hofft, dass ebendieses Ende abgewendet werden kann: «Ideal wäre es, wenn das Projekt ruhen könnte, bis sich die Situation für die Kulturbranche entspannt und jemand Lust zum Weitermachen hat.» Derzeit sei das Risiko schlicht zu gross. Denn die gesamten Ausgaben einer Produktion fielen vor der ersten Aufführung an, macht er klar.

Der Uzwiler blickt aber nicht nur frustriert zurück: «Für mich war die Bühne Thurtal eine Chance und ich habe viel gelernt.» Und was will Simon Keller künftig tun? «Ich habe viele Pläne, auch Projekte. Sicher werde ich nicht die Branche wechseln und irgendwo in einem Büro landen.»