KULTUR Etwas mehr als eine gute Lesung: In der Tonhalle Wil ging es um das Ende des Schweizer Bankgeheimnisses Es war ein Abend, der vieles versprach. Beim Polit-Doku Krimi-Theater «Die Geldwäscher» des Langenthaler «Theaterüberland» blieb aber auch einiges offen. Christof Lampart 26.02.2023, 15.00 Uhr

Stefan Gubser in seiner (Lese-)Rolle als Konrad Kloter. Bild: Christof Lampart

Der Roman von Peter Beutler ist spannend, verknüpft er doch sorgfältig recherchierte Schweizer Gegenwartsgeschichte - den Fall des ehemaligen Bankers und späteren Whistleblowers Rudolf Elmer - mit fiktiven Elementen. Die Frage war, wie gut das Langenthaler Theater «Theaterüberland» das Polit-Doku Krimi-Theater um den Banker Konrad Kloter am Freitagabend in den Personen von Marlise Fischer und Stefan Gubser auf die Bühne der Wiler Tonhalle bringen konnte, so dass das Thema als brisanter Stoff beim Publikum ankam.

Racheengel oder Heiliger?

Fazit: Es war etwas mehr als eine gute Lesung. Es wurden Daten und Handlungsorte auf einem Bildschirm eingeblendet, was dem Geschehen etwas reportagenhaftes verlieh. Und die Zeichnerin Corinna Sutter liess die «Vorgelesenen» als Karikaturen am Bildschirm auf der Bühne auftreten.

Es galt, in 100 Minuten 336 Seiten so zu komprimieren, dass die Story nachvollziehbar und spannend blieb. Dabei schlüpften die Akteure in Hörspielmanier in gut ein Dutzend Rollen und vermochten deren Persönlichkeiten stimmlich gut zu differenzieren.

Nach der Pause Schlag auf Schlag

Hingegen bleiben die Figuren als Charaktere selbst blass. Warum beispielsweise Kloter zum Whistleblower wurde, wurde nie ganz klar. War es vor allem «Rache» am Arbeitgeber, der ihn versuchte, am Anfang der Geschichte zu liquidieren? Schliesslich wurde der velofahrende Kloter auf den Cayman Inseln von einem Auto angefahren und liegengelassen. Irgendwie schwang dies als Motiv unterschwellig mit. Hier wurde niemand primär vom Saulus zum Paulus, weil er sich vom System, dem er jahrzehntelang in leitender Funktion diente, abgestossen fühlte, sondern weil sich da jemand rächen wollte.

Während anfangs die Handlung ausführlich geschildert wurde, womit auch jene gut eingeführt wurden, die mit dem realen Fall Elmer wenig vertraut waren, ging es nach der Pause gefühlt zu schnell, praktisch Schlag auf Schlag. Natürlich mussten die vielen und über Jahre gehende Prozesse, Verhaftungen und Medienveröffentlichungen zusammengefasst werden. Doch ging so ein wenig die Sorgfalt verloren. Der Schluss lässt vieles offen.