Galerie am Gleis in Uzwil: Auftakt nicht nach Mass gelungen

Der Auftakt der Uzwiler Galerie am Gleis gelingt nicht ganz nach Mass: «Es waren zwei Jahre mit stetem Auf und Ab» Die Uzwiler Galerie am Gleis hat zwei bewegte erste Jahre hinter sich. Doch nach der Pandemie geht das verantwortliche Team mit Zuversicht ans Werk. Philipp Stutz 01.06.2022, 05.00 Uhr

Anja Nützi, Präsidentin des Trägervereins Neue Galerie am Gleis, und Kurator Dominic Gregorin. Bild: Philipp Stutz

40 Jahren lang hat die Galerie zur alten Bank in Niederuzwil das kulturelle Angebot bereichert. Vor zwei Jahren folgte der Umzug an die Bahnhofstrasse 77 in Uzwil. Mit der Verlegung ins Zentrum ging ein Namenswechsel einher. Die Galerie am Gleis – wie sie sich seither nennt – wird neu von einem Verein getragen, der von Anja Nützi präsidiert wird.

«Es waren zwei Jahre mit stetem Auf und Ab», sagt sie und fügt hinzu:

«Corona hat das Kulturleben negativ geprägt. Wir haben Ausstellungen eröffnet und manchmal gleich wieder schliessen müssen.»

Ausserdem sei es wegen der Auflagen nicht möglich gewesen, «richtige» Vernissagen durchzuführen.

Ein gutes kulturelles Gesamtbild vermitteln

Dominic Gregorin ist als Kurator für den Galeriebetrieb, die Auswahl und Betreuung der Künstler verantwortlich. Ergänzt wird das Team durch Zinta Okle und Nadine Dintheer. «Wir möchten ein möglichst gutes Gesamtbild verschiedener Kunststile vermitteln», sagt Gregorin. In der Region sei eine gute Vielfalt an Kultur zu erkennen.

Im Zweckartikel der Statuten heisst es unter anderem: «Der Verein Galerie am Gleis bezweckt die Förderung des Kunstschaffens, der Kunst- und Kulturvermittlung in der Region Uzwil. Der Verein ermöglicht es Kunstschaffenden, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren, und setzt sich zudem für die Gestaltung des öffentlichen Raumes durch Kunstschaffen ein.»

Die Malerei nimmt einen grossen Teil des künstlerischen Angebots ein. «Wir versuchen, junge Künstler zu engagieren und einen guten Mix von Videos bis hin zu Installationen und Konzeptkunst anzubieten», sagt Gregorin.

«Ohne Gemeinde geht’s nicht»

Zwar wurde die Ablösung von der Gemeinde mit der Vereinsgründung besiegelt, doch beteiligt sich diese weiter finanziell an der Galerie. «Ohne Gemeinde geht’s nicht – sie ist die grösste Geldgeberin», betont Anja Nützi. Doch Ziel sei es, die Galerie mehr in der Bevölkerung zu verankern. «Wir freuen uns über jedes neue Mitglied», sagt die Präsidentin.

Die Galerie verfügt über Schaufenster, ist also von aussen weitgehend einsehbar. Bild: Philipp Stutz

Anderseits bietet die Eigenständigkeit auch Vorteile. So können in den Räumen Kurse angeboten werden. Es stehen etwa ein Lehrgang in Aquarellmalerei und ein Whiskyseminar auf dem Programm. Oder Räume werden an Private und Firmen für Feiern, Lesungen, Apéros und dergleichen vermietet. Die nötige Infrastruktur mit kleiner Küche und Kühlschrank ist vorhanden.

Der Umzug hat Vorteile mit sich gebracht. So sind auch Bilder oder Skulpturen in den nachts beleuchteten Schaufenstern zu betrachten. Das zieht die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich. Dazu sind die Räume von aussen her einsehbar. Trotzdem besteht laut Anja Nützi bei vielen noch immer eine gewisse Hemmschwelle.

«Dabei ist bei uns jedermann willkommen – es besteht absolut kein Kaufzwang.»

Die Räume sind rollstuhlgängig, und die ausgestellten Werke kommen durch die schwarzen Decken und weissen Wände sowie die indirekte Beleuchtung besonders gut zur Geltung. Die Resonanz ist denn auch positiv. «Besucherinnen und Besucher sind von der neuen Galerie begeistert», betont Anja Nützi.

«Wir – die erste Mitgliederausstellung»

Der Verein Galerie am Gleis feiert sein zweijähriges Bestehen mit einer besonderen Ausstellung. 15 kunstschaffende Mitglieder stellen einen Teil ihrer Werke aus. «Wir - die erste Mitgliederausstellung» dauert vom 4. bis 26. Juni. Hier zeigt sich die Vielfalt des künstlerischen Schaffens in der Region: von naiver Malerei über Provokatives, Impressionistisches, von abstrakten Werken über Scherenschnitte bis zu Skulpturen aus den unterschiedlichsten Materialien ist ein breites Spektrum an Kunst vertreten.

Die öffentliche Vernissage findet am Samstag, 4. Juni, von 16 bis 18 Uhr statt. Die Präsidentin des Vereins Galerie am Gleis, Anja Nützi, wird die Vernissage mit einer Rede eröffnen. Die musikalische Umrahmung wird Andy Hafner aus Oberuzwil gestalten. Alle Künstler werden anwesend sein.

Öffnungszeiten: Mittwoch 9 bis 11 Uhr, Donnerstag 18 bis 20 Uhr, Samstag 16 bis 19 Uhr, Sonntag 14 bis 17 Uhr.

