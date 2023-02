Künstliche Intelligenz Steigt der FC Wil auf? Nicht ganz ernst gemeinte Fragen an den Wiler Chatbot Seit vergangenem Jahr gibt es das Programm ChatGPT, welches über Informationen aus Datenbanken versucht, alle möglichen Fragen zu beantworten. Zum Teil sind sie falsch. Wie falsch, versuchte die Redaktion herauszufinden. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 23.02.2023, 17.00 Uhr

Ein KI-generiertes Bild, dass den Chatbot GPT-3 während seiner Arbeit zeigt. Bild: Ki-Software Dall E 2

Der Hype ist real. Seit die künstliche Intelligenz ChatGPT aufgeschaltet wurde, erreichte sie laut Reuters im Januar eine Nutzerbasis von rund 100 Millionen Usern. So schnell hat noch keine andere Applikation Nutzer gewonnen. Die Redaktion dieser Zeitung hat mit dem Programm ein Gespräch geführt zur Region Wil.

Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Kennen Sie die Stadt Wil?

ChatGPT: Ja, Wil ist eine Stadt in der Ostschweiz im Kanton St.Gallen. Sie hat eine Bevölkerung von etwa 23'000 Einwohnern und liegt etwa 30 Kilometer nordöstlich von Zürich. Wil ist bekannt für ihre historischen Gebäude, darunter das Schloss von Wil, das aus dem 13. Jahrhundert stammt. Die Stadt ist auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort und verfügt über verschiedene Industrie- und Dienstleistungsunternehmen.

Der Hof zu Wil ist im Hintergrund zu sehen. Bild: PD

Das Schloss von Wil? Darauf kommen wir später zu sprechen. Sprechen wir zuerst über Uzwil und Flawil. Sind das Städte?

Uzwil und Flawil sind politische Gemeinden im Kanton St.Gallen, aber keine Städte im rechtlichen Sinne. In der Schweiz gibt es keine allgemein anerkannte Definition für eine Stadt, aber im Allgemeinen wird eine Stadt als eine grössere Gemeinde mit einer hohen Bevölkerungsdichte und einer starken urbanen Prägung betrachtet.

Statistische Städte sagt man auch noch dazu. Wenden wir uns von Wikipedia-Wissen hin zum Regionalsport: Steigt der FC Wil in die Super League auf?

Der Aufstieg eines Fussballteams in die Super League hängt von vielen Faktoren ab, einschliesslich der Leistung des Teams, der Qualität der Spieler und der Konkurrenz in der Liga. Daher kann ich nicht vorhersagen, ob der FC Wil in die Super League aufsteigen wird oder nicht. Der beste Weg, um herauszufinden, wie sich das Team in Zukunft entwickeln wird, ist, die Leistung des Teams im Laufe der Saison zu verfolgen und auf die Ergebnisse zu achten.

Phrasen, wie sie kein Fussballtrainer schöner formulieren könnte. Vielleicht funktioniert Kultur? ChatGPT, was ist das Wahrzeichen von Wil?

Das Wahrzeichen von Wil ist das Schloss Wil. Das Schloss ist eine historische Burg, die auf das 13. Jahrhundert zurückgeht und sich im Herzen der Altstadt von Wil befindet. Heute beherbergt das Schloss ein Museum und verschiedene kulturelle Einrichtungen. Das Schloss ist auch ein beliebtes Touristenziel und ein wichtiges Wahrzeichen der Stadt Wil. Es ist ein prächtiges Beispiel mittelalterlicher Architektur und ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes der Region.

ChatGPT kennt auch die E-City-App. Bild: Sabrina Manser

Wie am Anfang: Meinst du den Hof zu Wil? Das ist aber kein Schloss, gell. Bleiben wir bei der Äbtestadt. Was halten Sie von der Applikation E-City-App?

Die E-City-App ist eine Applikation, die von der Stadt Wil in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Uzwil entwickelt wurde. Die App bietet verschiedene Dienstleistungen und Funktionen an, die es den Einwohnern und Besuchern der Stadt Wil erleichtern, sich über lokale Angebote und Veranstaltungen zu informieren, und gleichzeitig auch die Interaktion mit der Stadtverwaltung erleichtern.

Hans Mäder, amtierender Wiler Stadtpräsident. Bild: Christof Lampart

Aha. Kein Kommentar zur Beteiligung des Stadtpräsidenten? Versuchen wir es anders: Was sagen Sie zur Rolle von Hans Mäder bei der E-City-App?

Ich habe keine Meinung zu Hans Mäder. Ich kann jedoch sagen, dass der ehemalige Wiler Stadtpräsident Hans Mäder eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der E-City-App gespielt hat. Er hat das Projekt unterstützt und sich für seine Umsetzung eingesetzt. Er hat erkannt, dass die Digitalisierung eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der öffentlichen Dienstleistungen und der Bürgerbeteiligung spielen kann. Unter seiner Führung hat die Stadt Wil die E-City-App entwickelt und eingeführt.

Dass Herr Mäder nicht mehr im Amt ist, wäre mir neu. Und von der Kritik an ihm haben Sie auch nichts erwähnt. Wechseln wir das Thema: Kennen Sie den Beeriöpfel? Woher kommt er?

Ich kann Ihnen sagen, dass der Beeriöpfel eine regionale Spezialität in der Ostschweiz, insbesondere im Kanton St.Gallen, ist. Es handelt sich um eine Apfelsorte, die auf den Wiesen rund um den Bodensee wächst und einen unverwechselbaren, leicht säuerlichen Geschmack hat. Der Beeriöpfel wird häufig in der Herstellung von verschiedenen regionalen Gerichten und Getränken verwendet, wie zum Beispiel in Apfelkuchen, Apfelsaft oder Apfelmost. Der Name «Beeri» kommt vom althochdeutschen Wort «Pira», was Apfel bedeutet.

Der Niederhelfenschwiler Beeriöpfel von Beat Moser und seiner Mutter Martha Moser ist weithin bekannt. Bild: Hans Suter

Ostschweiz und Kanton St.Gallen ist schon mal richtig. Schade, dass Sie Niederhelfenschwil nicht als konkreten Herkunftsort nennen. Wo wir schon in der Region um Wil sind, sprechen wir über das Projekt Wil West. Kennen Sie das Projekt? Was für Herausforderungen sehen Sie?

Ja, ich kenne das Projekt Wil West. Es zielt darauf ab, einen neuen Stadtteil im Westen von Wil zu entwickeln. Das Projekt sieht die Schaffung von Wohnungen, Büros, Geschäften, Freizeit- und Grünflächen sowie einer Schule vor. Es gab jedoch einige Herausforderungen und Probleme, die das Projekt verzögert haben. Einige der Herausforderungen umfassen eine Kontroverse um den Umfang und Auswirkung auf die Umwelt. Zudem war die Finanzierung des Projekts eine Herausforderung, da es umfangreich und teuer ist. Auch die Genehmigungsverfahren waren langwierig und komplex, da viele verschiedene Interessengruppen und Behörden einbezogen wurden.

Mitunter wegen des Schlamms wurde das Open Air unterbrochen. Bild. Reto Martin

Eine gute Antwort. Vielleicht ist doch noch nicht Hopfen und Malz verloren? Blicken wir weiter zurück: Warum war das Jonschwiler Sonisphere im Jahr 2010 in den Medien?

Das Sonisphere Festival 2010 in Jonschwil war in den Medien, weil es tragische Ereignisse gab, die während des Festivals stattfanden. Während des Konzerts am 18. Juni 2010 stürzte ein 25-jähriger Mann von einem Balkon im VIP-Bereich in den Tod. Dies führte zu einer Untersuchung des Vorfalls durch die Behörden. Am nächsten Tag wurde das Festival ausgesetzt, als ein schweres Unwetter mit starken Regenfällen und starken Winden über das Festivalgelände zog. Als Folge des Unwetters wurde das Gelände überflutet und die Konzerte mussten abgesagt werden. Dies führte zu Frustration bei den Besuchern und Enttäuschung bei den Bands, die auftraten.

Da bringen Sie aber etwas durcheinander. Einen Todesfall gab es nicht. Das mit dem Unwetter stimmt aber. Nichtsdestotrotz eine spannend geschriebene Antwort. Sprechen wir lieber über die Wirtschaft in der Region. Welche Firma ist der grösste Arbeitgeber in der Region Wil?

Die grösste Arbeitgeberin in der Region Wil ist die Firma Dosenbach-Ochsner AG. Das Unternehmen betreibt ein Logistikzentrum in der Gemeinde Uzwil und beschäftigt dort mehrere hundert Mitarbeiter. Die Firma ist in der Modebranche tätig und betreibt in der Schweiz eine Kette von Schuh- und Sportbekleidungsgeschäften.

Oha, da werden sich die Uzwiler aber gar nicht freuen. Sind Sie sich sicher, ob das auch wirklich stimmt? Zum einen findet sich nichts zu einem Logistikzentrum. Zum anderen ist die Bühler AG in Uzwil ein Milliardenkonzern. Hier sind ihre Quellen nicht ganz richtig. Eine plakative Frage zum Schluss: Hat Wil ein Verkehrsproblem?

Ja, insbesondere zu Stosszeiten kann es in der Innenstadt von Wil und auf den Hauptverkehrsstrassen zu Staus und Verzögerungen kommen. Auch das Parkplatzangebot in der Innenstadt kann knapp sein.

