Degersheim_ Oberstufen-Schulleiter wird Postautochauffeur

Kündigung Neubeginn statt Frühpensionierung: Degersheimer Schulleiter kündigt und setzt sich hinter's Postauto-Steuer Über 20 Jahre leitete er die Oberstufenschule in Degersheim. Jetzt erfüllt sich Alois Holenstein seinen beruflichen Bubentraum und wagt, 57-jährig, nochmals einen Neustart: als Postautochauffeur. Andrea Häusler 15.07.2021, 19.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Stehpult ist geräumt, der Computermonitor dunkel. Alois Holenstein hat seine Schulleitertätigkeit beendet. Bild: Andrea Häusler

Er mag keine Abschiede. Dennoch sagt Alois Holenstein: «Eine angemessene Verabschiedung von Kolleginnen und Wegbegleitern war mir stets wichtig. Nur empfinde ich diese zunehmend als belastend.» Jetzt ist Holenstein selbst derjenige, der geht. Wenn auch nicht ganz: «Ich höre als Schulleiter auf, bleibe jedoch als Werklehrer an der Oberstufe tätig.»

Der ausgebildete Reallehrer aus Jonschwil war gerade einmal 35-jährig, als er die Führung der Degersheimer Oberstufe übernahm – als einer der ersten in dieser Funktion im Kanton. «Die Herausforderung war schon gross», erinnert er sich. Obwohl er von der Lehrerschaft vorgeschlagen und von der Akzeptanz einer Mehrheit getragen worden sei. «Da waren die bestehenden Hierarchien, das Prinzip der Anciennität, aber auch der spürbare Graben zwischen Real- und Sekundarlehrpersonen.» Gleichzeitig seien die qualitativen Ansprüche mit der Einführung der geleiteten Schulen gestiegen. Anfänglich, sagt Holenstein, habe man die Aufgaben der Schulleitung in Tandems bewältigt. «Dies erleichterte zwar den Einstieg, doch zeigte sich auch: Führung kann man nur schwer aufteilen – insbesondere im Bereich der Personalführung.»

Start auf dem grünen Teppich

Holensteins Pensum betrug seit jeher 45 Prozent. Hinzu kam seine Tätigkeit als Lehrperson für Mathematik und naturwissenschaftliche Fächer. «Es hat gepasst. Ich habe mich aufgehoben gefühlt. Ein Projekt auf dem grünen Teppich beginnen und in Zusammenarbeit mit den Behörden entwickeln zu dürfen, war motivierend und befriedigend. Denn ich wurde für die geleistete Arbeit immer belohnt», resümiert er.

Gepasst hat auch das Jobsharing mit seiner Frau Marianne, die ebenfalls an der Degersheimer Oberstufe unterrichtet und dies auch weiterhin tun wird. Und wie gestaltete sich die Ausbildungszeit seiner inzwischen erwachsenen Kinder in der vom eigenen Vater geleiteten Schule? «Ich erlebte diese Jahre als absolut unproblematisch.» Auch habe er es lange Zeit nicht als nachteilig empfunden, am gleichen Ort zu leben und zu arbeiten – im Gegenteil. Dies, obwohl viele seiner Berufskolleginnen und -kollegen ihren Wohnsitz und Arbeitsort bewusst trennten.

Kündigung trotz positiver Bilanz

Etwas Besonderes war für ihn die Begleitung der Schulhaus-Sanierung, die zwischen dem Herbst 2016 und dem Frühjahr 2018 erfolgte. Das Ergebnis bewähre sich nicht nur optisch und funktionell, sondern erleichtere auch die Rekrutierung von Lehrpersonen: «Denn vor allem bei den Reallehrkräften ist die Personalsuche schwierig», sagt Holenstein. Und weiter:

«Wenn wir pro Ausschreibung fünf gute Bewerbungen erhalten, sind wir überglücklich.»

Trotz der rückblickend überwiegend positiven Bilanz hat Alois Holenstein seine Schulleiterstelle gekündigt und sein Büro auf den Beginn der Sommerferien geräumt. «Ich wusste schon immer, dass ich diesen Beruf nicht bis zur Pensionierung ausüben werde», sagt er, räumt dann aber ein: «Es ist schwieriger geworden, der Druck in den vergangenen Jahren gestiegen.» Man gebe stets sein Bestes und habe dennoch den Eindruck, den Ansprüchen nicht zu genügen. Dann spricht er die jüngste Vergangenheit an: unangenehme Begegnungen, belastende Situationen, auch schwierige Schüler- und Personalgeschichten. Und er gibt unumwunden zu:

«Ich bin in eine berufliche Krise geraten»

Und diese brauchte es womöglich für den Mut aufzubringen, den Absprung zu wagen und neu zu starten.

Alois Holenstein ist 57-jährig. Wenn nicht jetzt umsteigen, wann dann? Umsteigen heisst für ihn Einsteigen – in die Führerkabinen der gelben Busse der Postautobetriebe AG Unteres Toggenburg. Die Ausbildung hat er vor zwei Jahren absolviert und seit rund einem Jahr sitzt er mit einem 20 Prozent-Pensum am Postauto-Steuer. Nun steigt das zeitliche Engagement auf 50 Prozent.

«Postauto zu fahren, ist ein Bubentraum», sagt Holenstein. Und dann beginnt er zu schwärmen: von den Fahrten durch die Landschaft, den grüssenden Menschen, dem exakt getakteten Fahrplan und der Möglichkeit, nach Dienstschluss das Fahrzeug abschliessen und abschalten zu können. Natürlich sei es karrieremässig ein Abstieg, bedeute es eine andere Lohnklasse, aber das sei ihm das Plus an Lebensqualität wert.

Mentor des neuen Schulleiters

Und letztlich behält Holenstein ja nach wie vor einen Fuss in der Tür zum Oberstufenzentrum – wenn auch «nur» als Lehrperson. Ausserdem wird er seinem Nachfolger, Sandro Regazzoni, der die Schulleiterausbildung absolviert, noch während eines Jahres als Mentor zur Seite stehen. «In die Teamprozesse jedoch werde ich nicht mehr involviert sein», betont er.