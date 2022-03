Die Stadt Wil rüstet sich für Flüchtlinge aus der Ukraine

Krieg Wöchentlich bis zu 20 Flüchtlinge aus der Ukraine: Die Stadt Wil rüstet sich – auch mittelfristig Die Stadt Wil ist gefordert, wenn demnächst immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen. Es braucht Wohnraum, eine Begleitung im Alltag und Hilfe beim Erlernen von Deutsch. Das Schwierigste sei, dass man nicht wisse, wie viele Flüchtlinge kommen würden. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Erste Flüchtlinge sind auch in Teufen mit dem Car angekommen. Bild: Michel Canonica

Der Krieg dauert an, immer mehr Flüchtlinge suchen Schutz in der Schweiz. 420 Flüchtlinge aus der Ukraine wurden bis am Dienstagmittag im Kanton St.Gallen gemeldet. Es seien vor allem Frauen und Kinder, wie es in einer Mitteilung heisst.

In der Stadt Wil sind zehn Flüchtlinge untergebracht. «Wir wissen nicht, ob das alle sind», sagt Marc Bilger, Leiter des städtischen Departements für Gesellschaft und Sicherheit. Die Flüchtlinge seien derzeit bei Verwandten untergebracht. Teilweise hätten die Menschen direkt über das Bundesasylzentrum Altstätten eine Unterkunft gefunden.

Das Departement erfahre unter Umständen verzögert und über Umwege, wenn Ukrainerinnen und Ukrainer bei Verwandten aufgenommen würden. Ohne Visa dürften sie für 90 Tage hier bleiben. «Wenn der Aufenthalt länger geht, wovon man ausgehen kann, müssen sie sich beim Bund registrieren», sagt Bilger. Die Flüchtlinge erhalten dann den Schutzstatus S.

Marc Bilger, Leiter des Departements für Gesellschaft und Sicherheit der Stadt Wil. Bild: PD

Zehn Flüchtlinge klingt nicht nach viel. Bilger sagt:

«Morgen kann die Zahl schon wieder ganz anders aussehen.»

Zudem teilt gemäss aktuellen Informationen der Kanton ab Donnerstag die Flüchtlinge offiziell den Gemeinden zu. Der Verteilschlüssel gibt vor, dass die Stadt Wil 4,8 Prozent der Flüchtlinge vom Kanton St.Gallen bei sich aufnimmt.

Doch mit wie vielen Flüchtlingen rechnet die Stadt konkret? «Das ist die allergrösste Herausforderung. Wir wissen nicht, wie viele Menschen kommen werden», sagt Bilger. Es werde spekuliert, dass wöchentlich 7000 Menschen in der Schweiz ankommen. Sechs Prozent würden dem Kanton St.Gallen zugewiesen. Entsprechend müsste die Stadt Wil pro Woche 20 Personen aufnehmen.

Genügend Wohnraum auftreiben

Das grösste Thema derzeit: der Wohnraum. «Wenn am Donnerstag und in den Wochen darauf jeweils 20 Flüchtlinge in Wil ankommen, dann wird das zur grossen Herausforderung», sagt der Departementsleiter. Man versuche, Wohnraum zu mieten und Angebote von Privaten zu prüfen.

Es sei jedoch alles andere als einfach, in Wil Wohnraum zu finden. Für die ersten vier Wohnungen habe man die Mietverträge unterschrieben. Diese Wohnungen seien aber noch leer und müssten möbliert werden.

Auch private Personen hätten sich gemeldet, um Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. «Wir müssen zuerst prüfen, ob die Unterkünfte geeignet sind.» Es sei zum Beispiel schwierig, jemanden im eigenen Haushalt in einem freien Zimmer aufzunehmen – darauf würde man eher in einem nächsten Schritt zurückgreifen. Besser sei es, wenn es leere Wohnungen seien oder wenn eine eigene sanitäre Anlage zur Verfügung stehe. Bilger sagt:

«Es muss mittelfristig funktionieren, denn nach der jetzigen Lage dürften die Menschen nicht so schnell wieder in ihr Heimatland gehen.»

Ein paar Unterkünfte sind also bereit. «Für die nächsten Tage sind wir gewappnet», sagt Bilger. Zivilschutzlager seien sozusagen der Notnagel. «Wir können nicht die Menschen, die in der Ukraine in Metros oder Kellern Zuflucht gesucht haben, hier in eine unterirdische Zivilschutzanlage stecken.» Gruppenunterkünfte seien sowieso suboptimal.

Im Alltag begleiten

Mit dem Wohnraum ist es aber nicht getan. «Wir müssen die Flüchtlinge auch betreuen und können sie nicht einfach in eine Wohnung setzen», sagt Bilger weiter. Sie würden eine Struktur brauchen, man müsse sie im Alltag begleiten.

Donat Ledergerber, Departementsleiter von Bildung und Sport der Stadt Wil. Bild: Michel Canonica

Auch für die Kinder müsse gesorgt werden. Derzeit sei aber noch keines in Wil eingeschult worden. Wie Donat Ledergerber, Departementsleiter von Bildung und Sport, sagt: «Die Vorbereitungen sind gemacht. Wir sind bereit, die ersten Kinder zeitnah aufzunehmen.»

Die Sprache ist ebenfalls ein Thema. «Die Flüchtlinge, die bis jetzt bei uns angekommen sind, sprechen nur Ukrainisch oder Russisch», sagt Bilger vom Departement Gesellschaft und Sicherheit. Man sei auf Freiwillige angewiesen, sei es bei der Unterstützung im Alltag oder beim Erlernen einer neuen Sprache.

Die Stadt startete bereits letzte Woche einen Aufruf dafür. Freiwillige hätten sich gemeldet, genauso wie beim Wohnraum, sagt Bilger. «Es braucht zudem jemand, der die ganze Freiwilligenarbeit koordiniert.» Denn der Sozialdienst könne an seine Kapazitätsgrenze stossen. Er betreue derzeit fast 180 Fälle im Bereich Asyl und Flüchtlinge in der Stadt Wil. Mit den Flüchtlingen aus der Ukraine werde sich die Zahl der zu betreuenden Personen schnell verdoppeln, so der Departementsleiter.

«Die Freiwilligen und die Bereitschaft sind da.» Was schön sei und dennoch führt Bilger aus, dass die Flüchtlingsbetreuung kein kurzfristiges Thema bleiben dürfte. Der Schutzstatus S sehe vor, dass die Flüchtigen für eine beschränkte Zeit hier seien und dann wieder gehen würden. Bilger sagt:

«Ob das auch so kommt, wissen wir nicht.»

