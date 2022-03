Krieg Ein Niederuzwiler will mit seinem Auto ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz fahren – doch er wird vor Ort gebraucht und bleibt Eigentlich wollte der 59-Jährige mit seinem Auto Flüchtlinge aus der Ukraine in die Schweiz bringen. Doch beim Grenzübergang in der Slowakei sieht er, dass er vor Ort mehr bewirken kann. Also bleibt er. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 17.03.2022, 05.00 Uhr

Fast ausschliesslich Frauen und Kinder können die Grenze überqueren. Bild: Darko Vojinovic/AP

Er sei ein Nachrichtenjunkie, sagt der Niederuzwiler über sich. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine liest er jeden Tag Berichte über den Krieg. Der 59-Jährige hat eine Affinität zu Osteuropa und kennt die Ukraine. Er will helfen.

Vor zwei Wochen hat sich der Ostschweizer ins Auto gesetzt und ist Richtung Ukraine gefahren. Sein Ziel: An der Grenze Flüchtlinge aufladen und in die Schweiz in Sicherheit bringen. Es kommt anders. Als diese Zeitung am Mittwoch mit ihm telefoniert, ist er noch immer an der Grenze – und hilft den Menschen vor Ort. Er erzählt von seinen Eindrücken, will aber anonym bleiben. Es gehe nicht um ihn.

Die meisten kommen zu Fuss über die Grenze

Über Wien und Budapest fuhr der Niederuzwiler in den Osten der Slowakei. Eine sehr arme Gegend, wie er sagt. Am Dienstag vergangener Woche kommt er in Vyšné Nemecké an, einem kleinen Dorf mit einem Grenzübergang zur Ukraine.

Tausende Menschen überqueren dort täglich die Grenze. Fast ausschliesslich Frauen und Kinder, denn Männer im wehrfähigen Alter dürfen das Land nicht verlassen. Die allermeisten kommen zu Fuss. Denn immer mehr Menschen haben ihr Auto im Stau vor der Grenze stehen lassen, weshalb dort kaum noch ein Durchkommen ist.

Im Grenzdorf stehen Busse, die unter anderem nach Polen, Deutschland und auch in die Schweiz fahren. Der Niederuzwiler erzählt: «Da habe ich mir gedacht: Lohnt es sich, wenn ich mit vier Personen zurückfahre?» Zudem habe er im Gespräch mit Flüchtlingen gemerkt, dass viele gar nicht weit weg wollen. Sie hoffen, bald wieder zurück nach Hause zu können.

Busse bringen die Flüchtlinge von der Grenze weg. Bild: Darko Vojinovic/AP

Tägliche Einkäufe mit Spenden aus dem Umfeld

In Vyšné Nemecké haben Freiwillige Zelte und Stände aufgestellt, in denen sich Flüchtlinge ausruhen und aufwärmen können. Letzte Woche herrschten dort noch Minusgrade. Zudem werden Hilfsgüter verteilt. Die Flüchtlinge hätten nur das Nötigste dabei, sagt der Ostschweizer. Zum Teil im Rollkoffer, manchmal im Rucksack, oft nur im Plastiksack.

«Jeder Schweizer hat in den Ferien mehr Gepäck dabei als die allermeisten dieser Flüchtlinge.»

Die Eindrücke bewegen den 59-Jährigen: «Mir sind Tränen gekommen und ich habe gemerkt, ich muss hier helfen.» Also schickt er seinem Umfeld Fotos und sammelt Spenden. Mit dem Geld, das ihm über Twint überwiesen wird, geht er jeden Tag einkaufen. Er füllt sein Auto bis zum Rand mit Früchten, Getränken, Shampoo, Zahnbürsten oder Tampons.

Im Camp können sich die Flüchtlinge bei den Hilfsgütern bedienen. Bild: PD

Zwischen 500 und 1000 Euro erhalte er täglich an Spenden. Er macht Screenshots von den Twint-Zahlungen und Fotos von den Belegen in den Supermärkten. So kann er den Spendern zeigen, dass alles Geld 1:1 ankommt. Das ist dem Ostschweizer wichtig: keine Verwaltungskosten, keine Korruption, wie sie auch in der Slowakei verbreitet sei. Seine Unterkunft, die Benzinkosten, das alles zahlt er selbst.

Neue SIM-Karten und Ladestationen für die Handys

Zurzeit übernachtet er in Kaluža, gut 30 Kilometer von der Grenze entfernt. Unterkünfte zu finden, sei gar nicht einfach. Die Supermärkte, die es vor allem im Bezirkshauptort Michalovce gibt, seien aber noch relativ gut gefüllt. Ein paar leere Regale sah der Ostschweizer. Sandwiches zum Beispiel, eines der wichtigsten Güter, weil die Flüchtlinge sie in die Busse mitnehmen können, gab es zeitweise keine mehr.

Vor Ort gibt es warme Mahlzeiten. Bild: PD

Wichtig sind auch neue SIM-Karten. Denn mit den ukrainischen habe man diesseits der Grenze keinen Empfang, wie der Niederuzwiler erzählt. Und die Flucht reisse Familien auseinander.

«Eine Frau hat mir erzählt, sie habe am Tag zuvor geheiratet. Ihr Mann musste in der Ukraine bleiben.»

Damit die Flüchtlinge mit ihren Angehörigen in Kontakt bleiben können, haben die Helfer auch eine Ladestation für die Handys eingerichtet.

Das Einkaufen der Hilfsgüter gestaltet sich gar nicht so einfach. Wenn der Ostschweizer mit mehreren voll gefüllten Wagen an der Kasse auftauche, werde immer die Security zur Hilfe gerufen. Auch müssten die Kassierer immer alle Grosspackungen öffnen, um den Inhalt zu überprüfen.

Die gefüllten Einkaufswagen und die Grosspackungen fordern die Kassierer in den Supermärkten. Bild: PD

Diese Woche hat der Niederuzwiler Schokoladen-Osterhasen gekauft. Diese hat er im Camp den Kindern in die Hand gedrückt. Ein etwa sechsjähriges Mädchen habe ihn daraufhin wie ein Äffchen umarmt und kaum mehr loslassen wollen. Er habe schon einiges erlebt, sagt der 59-Jährige:

«Aber das war wohl der emotionalste Moment meines Lebens.»

Der Krieg ist noch 120 Kilometer entfernt

In der ukrainischen Stadt Uschhorod gleich jenseits der Grenze habe es kürzlich Bombenalarm gegeben, sagt der Ostschweizer. Der nächste Angriff habe sich Berichten zufolge aber noch 120 Kilometer entfernt ereignet. In der Slowakei fühle er sich nicht in Gefahr. Aber: «Mir kommen jeden Tag die Tränen, wenn ich das Leid sehe.»

In Zelten finden Flüchtlinge Wärme und einen Platz zum Ausruhen. Bild: PD

Wie lange er noch bleibt, kann der Ostschweizer nicht sagen. Hilfe werde nach wie vor gebraucht. Und auch geschätzt: Am Wochenende habe der slowakische Ministerpräsident das Camp besucht, sich bei den Freiwilligen bedankt und auch ihm die Hand geschüttelt. Doch die Helfer müssen flexibel sein, die Situation verändere sich schnell. Erst am Dienstag wurde das Camp vom Grenzdorf in den Bezirkshauptort Michalovce verschoben. An der Grenze sei vor allem noch Militär im Einsatz.

