Flüchtlingshilfe: Kirchgemeinde Henau-Niederuzwil sucht Helfer

Krieg in der Ukraine «Jede Hilfe ist willkommen»: Katholische Kirchgemeinde Henau-Niederuzwil sucht Freiwillige für die Betreuung von Flüchtlingen 250 Flüchtlinge werden in der Katholischen Kirchgemeinde Henau-Niederuzwil erwartet. An der Kirchbürgerversammlung wurde dazu aufgerufen, sich zu engagieren. Zudem wurde an der Versammlung die Rechnung präsentiert und der Präsident gab seinen Rücktritt bekannt. Philipp Stutz 12.04.2022, 12.00 Uhr

Die 1934 erbaute Christkönigskirche in Niederuzwil soll saniert werden. Bild: Philipp Stutz

«Der Krieg in der Ukraine bewegt uns», sagte Klaus Gremminger, Seelsorger und Pfarreibeauftragter, an der Bürgerversammlung der Katholischen Kirchgemeinde Henau-Niederuzwil vom Montag. Bund, Kanton und Gemeinden setzten Ressourcen ein, um dieses Problem zu bewältigen. Zurzeit seien in der Gemeinde Uzwil 22 Geflüchtete registriert, und es würden laufend mehr.

«Es werden rund 250 Personen erwartet», führte Gremminger weiter aus. Diese würden Gastfamilien zugewiesen. Die Gemeinde sucht aus diesem Grund Freiwillige, die bereits sind, Menschen in ihrem Alltag zu begleiten, ihnen Deutschkenntnisse zu vermitteln und Jobcoaching zu leisten. Auch die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger werden aufgerufen, sich zu engagieren. «Jede Hilfe ist willkommen», sagte Gremminger.

Gewinn statt Verlust in Jahresrechnung

«Wir haben die uns zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel nicht leichtfertig ausgegeben, sondern effizient eingesetzt», sagte Paul Gähwiler-Wick, Präsident des katholischen Kirchenverwaltungsrates Henau-Niederuzwil. Die Steuereinnahmen lagen über den prognostizierten Werten. Dies erlaubte es, zusätzliche Abschreibungen von 52'000 Franken auf der Kirche Henau und eine Einlage von 50'000 Franken in die Reserve Verwaltungsliegenschaften vorzunehmen.

In der Jahresrechnung 2021 resultierte ein Gewinn von rund 40'000 Franken gegenüber einem budgetierten Verlust von 60'000 Franken. Im laufenden Jahr wird mit einem leichten Überschuss von 3300 Franken gerechnet, und dies bei gleich bleibendem Steuerfuss von 23 Prozent. Jahresrechnung und Budget wurden von den 65 anwesenden Kirchbürgern diskussionslos genehmigt.

Renovationen und steigende Energiepreise

Die Christkönigskirche in Niederuzwil und das Pfarreiheim in Henau harren einer Renovation. Im Henauer Pfarreiheim muss die Aussenhülle erneuert und die Ölheizung ersetzt werden. Die Vorbereitungsarbeiten dazu seien im Gang, sagte Gähwiler:

«Wir müssen vorwärts machen.»

Ein Votant erkundigte sich nach den steigenden Energiepreisen und deren Auswirkungen auf die Kirchgemeinde. «Je nach Energieträger haben wir 25 bis 50 Prozent Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr budgetiert», sagte Wolfgang Fedi, Leiter Finanzen. Es sei davon auszugehen, dass die budgetierten Werte eingehalten werden können.

Präsident tritt zurück

Paul Gähwiler-Wick gab bekannt, dass er auf Ende der laufenden Amtsdauer von seinen Ämtern als Präsident des Zweckverbandes Seelsorgeeinheit Uzwil und Umgebung sowie der Kirchgemeinde Henau-Niederuzwil zurücktreten wird. In diesem Zusammenhang werde auch die Schaffung einer Geschäftsführungsstelle für die beiden Kirchgemeinden Henau-Niederuzwil und Bichwil-Oberuzwil sowie für den Zweckverband geprüft.

Paul Gähwiler-Wick, Präsident des Kirchenverwaltungsrates, hat auf Ende 2023 seinen Rücktritt angekündigt. Bild: Philipp Stutz

Peter Falk, Vizepräsident des Kirchenverwaltungsrates, informierte über das Projekt «Kirche 2.0». Die Weiterentwicklung der katholischen Kirche in der Region Uzwil werde vorangetrieben. Bedürfnisse an die Kirche seien in Denkfabriken erarbeitet und Ende März im Rahmen einer Werkschau vorgestellt worden.