Eine Ukrainerin reist durch ganz Europa bis sie in Wil landet

Krieg in der Ukraine Eine Reise durch ganz Europa, eine gefundene Liebe und gehörlos in einer fremden Stadt: Eine Ukrainerin und ihre Gastfamilie aus der Stadt Wil erzählen von ihrem Alltag Marina Livinska ist gehörlos. Sie ist mit ihren beiden Kindern aus der Ukraine geflüchtet und hat bei der Familie Schöni in Bronschhofen eine Bleibe gefunden. Die Gastfamilie erklärt, was es braucht, damit das Zusammenleben auch nach mehreren Wochen und Monaten noch gut funktioniert. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Die Familie Schöni hat Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufgenommen. In der ersten Reihe von links: Darina Livinska, Danilo Livinsky, Fabio Schöni und Luca Schöni. In der zweiten Reihe von links: Alexey Prizigley, der Freund von Marina Livinska (gleich daneben), Marlis Schöni und Markus Schöni. Bild: Belinda Schmid

Ein Schild vor der Haustür kündigt es an: «Hier wohnen wir mit unseren Kindern und so sieht es auch aus.» Jacken und Zeichnungen hängen im Eingangsbereich des Hauses. Was schnell auffällt: Eine der weissen Türen ist mit kyrillischen Buchstaben in gelber und blauer Farbe beschriftet.

Die Familie Schöni aus Bronschhofen – Marlis, Markus und die elfjährigen Zwillinge Luca und Fabio – hat in ihrer Einliegerwohnung Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Der Nachname der geflüchteten Familie steht auf Ukrainisch an der Tür.

Die 37-jährige Marina Livinska lebt mit ihrem elfjährigen Sohn Danilo und der neunjährigen Tochter Darina in der Einliegerwohnung. Ob es möglich ist, ihre Unterkunft anzusehen? Marlis Schöni spricht in ihr Handy, zeigt die Übersetzung auf Ukrainisch Marina Livinska. Diese nickt, lächelt. Livinska ist gehörlos. Die Kommunikation mit der Gastfamilie funktioniert nur über einen Online-Übersetzer.

Die Tür zur Einliegerwohnung ist mit dem Nachnamen der geflüchteten Familie beschriftet. Davor steht Darina, die Tochter von Marina Livinska. Bild: Belinda Schmid

Wie in einer WG

Nach einem kleinen Eingangsbereich geht es die Treppe runter. Dann folgen ein Bad und ein grosses Zimmer. Ein Kajütenbett, ein Doppelbett, ein langer Tisch und ein Gestell sind darin. Lauter Stifte liegen auf dem Tisch verteilt.

Tochter Darina holt einen ganzen Stapel Zeichnungen mit Porträts, Sprüchen, Katzen hervor. Sie sind von der Mutter. Auch die Kinder zeichnen gerne. Mit Nicken und Zeigen verständigt man sich. Livinska unterhält sich in Gebärdensprache mit ihrem Sohn. Ihre Kinder sind hörend.

Marina Livinska und ihre Kinder zeichnen gerne und viel. Bild: Belinda Schmid

Die Familie hat zudem einen eigenen Eingang, einen Sitzplatz und Velos. Geteilt werden die Küche und der Waschraum, erklärt Marlis Schöni. «Es ist gut und wichtig, dass jeder seinen Rückzugsort hat. Sonst würde das nicht funktionieren.» Markus und Marlis Schöni beschreiben das Leben mit der geflüchteten Familie wie folgt:

«Es ist wie in einer WG.»

Eine Reise durch ganz Europa

Diese Art von WG besteht seit Mitte Mai. Bevor Marina Livinska mit ihren Kindern in Wil angekommen ist, war sie in ganz Europa unterwegs. Mit zwei Koffern floh sie Anfang März von ihrer Heimat in der Nähe von Chmelnyzkyj, einem Ort, der bombardiert wurde. Ihre Eltern und ihre Haustiere, Hunde und Katzen, sind noch immer dort.

Mit Bus, Schiff und Zug reisten die Flüchtenden von Polen nach Schweden, Dänemark, Deutschland, Österreich, Italien und schliesslich in die Schweiz. Dort gelangten sie über Zürich, Schaffhausen und Altstätten nach Kirchberg und dann nach Wil.

Marina Livinska ist mit ihren Kindern Darina und Danilo durch halb Europa gereist, bis sie in Wil angekommen sind. Bild: Belinda Schmid

Sie habe ein gutes Zuhause finden wollen, so Livinska. In Polen seien sie in den Flüchtlingslagern wie Sardinen zusammengepfercht gewesen. Italien sei ihr viel zu heiss gewesen. Im Internet habe sie von der Schweiz schöne Fotos gesehen, das habe ihr gefallen.

Wenn man so sagen darf, hatte ihre Reise auch etwas Gutes. Denn sie verliebte sich. In Zürich lernte sie ihren Freund Alexey Prizigley kennen. Er ist ebenfalls gehörlos und aus der Ukraine geflüchtet. Er lebt derzeit in Aarau und ist hier zu Besuch.

Auf ihrer Flucht lernte Marina Livinska ihren Freund Alexey Prizigley kennen. Bild: Belinda Schmid

Ein unterschiedlicher Rhythmus

Ob sich Livinska bei der Familie und in der Stadt gut eingelebt hat? Sie liest die Frage auf dem Bildschirm des Handys und nickt, lächelt. In Gebärdensprache unterhält sie sich mit ihrem Sohn darüber, dann zeigt er mit dem Daumen nach oben.

«Wir mussten uns erst an den Rhythmus des anderen gewöhnen», sagt Markus Schöni. Marlis Schöni ergänzt: «Wenn wir zu Bett gehen, essen sie erst zu Abend.» Man müsse flexibel sein, Rücksicht nehmen, sagt sie. «Dann funktioniert es gut.»

Sie sagt weiter: «Man darf auch nicht zu perfektionistisch sein, sie räumen beispielsweise anders auf als wir.» Vieles werde auch geteilt. Da könne es schon mal sein, dass der Schinken auf einmal leer sei. «Halt wie in einer WG.»

Luca findet es gut, dass die Flüchtlingsfamilie bei ihnen wohnt. Bild: Belinda Schmid

Marlis Schöni ist Tagesmutter. Deshalb sei es normal, dass im Haus etwas los sei. Auch die Kinder seien es sich als Zwillinge und mit Tageskindern gewohnt zu teilen. «Ich finde es gut, dass sie hier leben, sie stören nicht», sagt Luca. Die Kinder spielen zwar nicht viel miteinander, aber ab und zu gehen sie gemeinsam in den Pool im Garten.

Keine Illusion gemacht

Nach mehreren Wochen Zusammenleben gibt es Gastfamilien, die ermüdet sind und ihr Engagement beenden wollen. «Wir haben uns keine Illusion gemacht und damit gerechnet, dass Flüchtlinge etwa zwölf Monate bei uns bleiben würden», sagt Markus Schöni.

Flüchtlinge wurden bereits umplatziert Verschiedene ukrainische Flüchtlinge, die in der Stadt Wil in Gastfamilien aufgenommen wurden, seien umplatziert worden, sagt Marc Bilger, Leiter des städtischen Departements Gesellschaft und Sicherheit. Die Gastfamilien hätten sich auf ein Engagement für eine beschränkte Zeit eingelassen. Weiter sagt er: «Das Zusammenleben mit fremden Menschen ist herausfordernd.» Es sei verständlich, dass es mit der Zeit zu «Ermüdungserscheinungen» kommen könne. Vereinzelt sei es zu Schwierigkeiten gekommen, da sich die Gäste nicht an die Regeln des Zusammenlebens gehalten hätten beziehungsweise an einen anderen Tagesablauf gewohnt seien und mitten in der Nacht duschen oder kochen würden oder wenig Interesse an gemeinsamer Zeit bestünde, erklärt Bilger. Ein weiterer Punkt: «Je nach räumlicher Situation wird auch die Privatsphäre der Gastfamilien sehr stark eingeschränkt.» Rückzugsorte seien deshalb wichtig. Ebenso müssten Erwartungen und Regeln für das Zusammenleben geklärt werden. Weiter sagt Bilger, dass es nicht ganz einfach sei, eine Anschlussunterbringung zu finden. Die umplatzierten Flüchtlinge würden aber mittlerweile eigene Wohnungen mieten oder seien in Kollektivunterkünften. Die Sozialen Dienste Wil unterstützen aktuell 36 Flüchtlinge in 20 Gastfamilien. Drei weitere Gastfamilien sind bekannt. Bilger sagt: «Die Stadt Wil schätzt die Unterstützung durch die Gastfamilien sehr.» Gastfamilien seien oft erste Ansprechpartner und würden bei Alltagsfragen helfen. Die Gastfamilien würden dazu beitragen, dass die Geflüchteten sich schneller in der neuen Umgebung zurechtfinden. (mas)

Die Idee, Flüchtlinge bei sich aufzunehmen, sei relativ schnell gekommen. Marlis Schöni sagt: «Ich habe mich etwas vor dem Aufwand gescheut und man wusste auch nicht, was kommt.» Auch Luca war anfangs etwas kritisch. Dann habe man sich in der Familie aber schnell geeinigt.

So wurden in der Einliegerwohnung die Wände gestrichen, das WC ersetzt, Kleider und Fahrräder besorgt. «Die Nachbarn und das Umfeld waren sehr hilfsbereit», sagt Markus Schöni. Auch seine Brüder haben Flüchtlinge bei sich aufgenommen.

Marina Livinska unterhält sich mit ihrem Sohn Danilo in Gebärdensprache. Bild: Belinda Schmid

Mit Händen und Füssen

Alle sitzen an dem Esstisch, das Handy oder Tablet vor sich, bereit etwas auf Ukrainisch oder Deutsch zu übersetzen. «Die Regel ‹kein Handy am Tisch› musste ich verwerfen», sagt Marlis Schöni und lacht. Die Kommunikation sei sehr aufwendig, brauche Zeit. Mit Händen und Füssen sowie dem Online-Übersetzer würde man sich verständigen.

«Ich würde gerne mehr über Marina und ihre Familie sowie ihre Kultur erfahren», sagt Marlis Schöni. Aber sobald man mit Fragen in die Tiefe gehe, komme man mit dem Google-Übersetzer an die Grenzen. Das zeigt sich auch in diesem Gespräch.

Marina Livinska bestätigt, dass sie sich – mit Händen und Füssen, Online-Übersetzer und teilweise einem Dolmetscher – gut verständigen könne. Mit der Gebärdensprache kommt sie aber nicht weit, denn diese ist nicht international. Markus Schöni ergänzt: «Sie ist selbstständig, beobachtet scharf. In Wil mussten wir ihr nichts zeigen, sie findet sich selbst zurecht.» Mittlerweile könne er auch ein paar Gebärden. Er zeigt die Bewegung für Danke oder Waschmaschine.

Die Kommunikation zwischen Gastfamilie und Flüchtlingsfamilie funktioniert nur über einen Online-Übersetzer. Bild: Belinda Schmid

Die Kinder haben Heimweh

Die Kinder Danilo und Darina besuchen in Wil die Schule. Sie sind mit anderen ukrainischen Flüchtlingen in einer Klasse. Gelernt wird vor allem eines: Deutsch. Danilo tippt in sein Handy. Die Schule gefalle ihm, aber er vermisse den Unterricht zu Hause und Fächer wie Mathematik. Das ist aber längst nicht das Einzige, was er vermisst. Auch seine Freunde, seine Familie, der Hund und das Angeln mit seinem Vater fehlen ihm. Sein Vater ist Schwede. Er ist nun in seinem Heimatland, davor lebte er auch in der Ukraine.

Was Danilo hier gefällt? Der Pool, die Natur und das Angeln. Danilo durfte einmal mit Markus Schöni und Luca angeln gehen.

Marina Livinska sucht derzeit einen Job, was nicht ganz einfach sei. Markus Schöni hilft ihr mit den Bewerbungen. Livinska hat lange als Schneiderin gearbeitet, hat alles von Kinder- bis Hochzeitskleider genäht. Deshalb auch ihr Talent fürs Zeichnen. Luca holt zwei Zeichnungen, die im Esszimmer aufgehängt sind, und zeigt sie. Auch in Konservenfabriken und in der Hotelreinigung in Griechenland hat Livinska schon gearbeitet. Nun bewirbt sie sich auf ähnliche Stellen. Am liebsten würde sie aber als Schneiderin arbeiten, sagt sie.

Ihnen gefalle es in der Schweiz, sagt Livinska. Aber vor allem die Kinder vermissen ihr Daheim und würden gerne wieder zurückkehren. Ob sie jemals wieder in die Ukraine gehen, weiss Marina Livinska nicht.

