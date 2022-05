Testament gefälscht? Kreisgericht Wil spricht Beklagte frei

Kreisgericht Wil Zweifel am letzten Willen: Gericht spricht Partnerin des Erblassers vom Vorwurf der Urkundenfälschung frei Hat die Frau aus der Dominikanischen Republik das Testament ihres schwerkranken Partners zu ihren Gunsten gefälscht? Zweifelsfrei erwiesen ist es nicht, befand der Einzelrichter des Kreisgerichts Wil am Mittwoch und sprach die 47-Jährige in dubio pro reo frei. Andrea Häusler 26.05.2022, 16.16 Uhr

Ob die Partnerin des Erblassers dessen Testament eigenhändig verfasst und unterschrieben hat, ist nicht erwiesen. Symbolbild: Andrea Häusler

Die Klägerin schüttelt kaum erkennbar den Kopf, wie die Gerichtsschreiberin das Urteil verliest. Freispruch. Damit hatte sie nicht gerechnet. Zu vieles hatte dafür gesprochen, dass die Partnerin ihres biologischen Vaters dessen Testament geschrieben und unterzeichnet hatte. Allem voran ein «Geständnis», das die wegen der Urkundenfälschung angeklagte Frau aus der Dominikanischen Republik vor Zeugen abgegeben haben soll.

Einer dieser Zeugen sass am Mittwoch im Gerichtssaal in Flawil und wiederholte in der Befragung: «Ja, sie sagte: ‹Ich habe das Testament selber geschrieben.›» Das Treffen hatte am 11. Mai im Geschäft des Verstorbenen in St. Gallen stattgefunden. Dort, wo die Beschuldigte arbeitete. Die Klägerin und ihr Begleiter sollen anschliessend die Polizei aufgesucht haben.

Kein Interesse an der Erbschaft

Die Tochter des Verstorbenen bestätigte dem Einzelrichter die Aussage. Und sie wies auf weitere Punkte hin, welche die Glaubwürdigkeit des «Geständnisses» stützen sollten: Das Schriftbild etwa, welches von anderen Dokumenten ihres Vaters abweiche, oder die Formulierungen in gebrochenem Deutsch. Wiederholt machte die junge Frau auch klar, dass es ihr nicht um Geld gehe, sondern um Gerechtigkeit. Die Erbschaft, ein Auto, die Inneneinrichtung und ein Vermögen von 25000 Franken, wolle sie ohnehin nicht.

Die an Schranken nicht vertretene Staatsanwaltschaft hatte eine Verurteilung wegen der Urkundenfälschung sowie eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 60 Franken beantragt. Ausserdem sollte die Beschuldigte eine Verbindungsbusse von 700 Franken zahlen.

Komplette Beweislosigkeit

Die 47-jährige Partnerin des Erblassers verweigerte die Aussage, liess stattdessen ihren Rechtsanwalt reden. Seine Anträge: Freispruch und vollumfängliche Entschädigung seiner Mandantin. Oder: Rückweisung an die Staatsanwaltschaft, die sich in der Anklage auf Aussagen ohne Beweiseignung und Beweiswert stütze. So datiere diese den Zeitpunkt der Urkundenfälschung auf den 5. März 2021, doch fehle für exakt diesen Tatzeitpunkt der Beweis. Die Ungereimtheiten im Schriftenvergleich mit anderen Dokumenten basierten nur auf Zeugenaussagen – ein forensischer Abgleich habe nicht stattgefunden. Der Verteidiger sagte: «Die Beurteilung stammt von Eindrücken nicht dafür befähigter Personen.» Gleiches gelte für das Schriftbild, das von verschiedenen Faktoren wie Alter, Stimmung, Krankheit etc. beeinflusst werden könne.

Die gesamte Anklage basiere auf Meinungen der Untersuchungsbehörden und der Polizei. Und das «Geständnis» gegenüber den Zeugen? Auch wenn sie – seine Mandantin – sagte, sie habe das Testament geschrieben, sei nicht erwiesen, dass sie dies auch getan habe, sagte der Verteidiger.

Nach Freispruch: Klägerin kündet Berufung an

«Die letzte Überzeugung fehlt», stellte der Einzelrichter letztlich fest und begründete damit den Freispruch in dubio pro reo. Zwar sei das «Geständnis» vor den Zeugen nicht unglaubhaft, Missverständnisse könnten jedoch auch aufgrund sprachlicher Barrieren nicht ausgeschlossen werden. Und tatsächlich gebe es verschiedene Gründe für abweichende Schriftbilder. Letztlich, sagte er, sei es auch plausibel, dass ein Schwerkranker seine Lebenspartnerin begünstige und nicht eine Tochter, mit der er jahrelang keinen Kontakt hatte.

Ob das Urteil rechtskräftig wird, ist unsicher. Die Klägerin kündete jedenfalls unmittelbar nach dem Urteilsspruch an, das Verfahren an die nächste Instanz weiterzuziehen.