Kreisgericht Wil spricht Landesverweis wegen Stalking aus

Kreisgericht Wil Trotz Rayonverbot und Fussfesseln: Liebeskranker Stalker bedrängt Ex-Freundin 23-mal in zwei Monaten Ein liebeskranker Bulgare stalkte seine Arbeitskollegin und Kurzzeitfreundin massiv und missachtete sämtliche amtliche Anordnungen bis hin zur Fussfessel. Deswegen verweist ihn nun das Kreisgericht Wil des Landes. Christof Lampart Jetzt kommentieren 08.02.2023, 12.00 Uhr

Der Beschuldigte belagerte die Wohnung seiner Ex-Freundin und versuchte über soziale Medien mit ihr in Kontakt zu kommen. Symbolbild: PD

Ihre gemeinsame Liebe war nur sehr kurz, seine dafür aber umso obsessiver. Sie kannten sich von der Arbeit in einer Thurgauer Firma und begannen im Sommer 2022 eine Liebesbeziehung, die aber nur wenige Wochen dauerte. Als er nämlich anfing, ihre Handykontakte zu kontrollieren, zog sie sich zurück, und erklärte ihm, dass sie nichts mehr von ihm wissen wollte.

Dass war für den Mann, welcher der Arbeit wegen in die Schweiz gekommen war und hier keine sozialen Kontakte pflegte, unerträglich: «Kurz zuvor waren mein Hund, ein sehr guter Freund und meine Tante gestorben; ich war deswegen depressiv», erklärte er am Dienstag vor dem Kreisgericht Wil in Flawil. Als nun jene Person, mit der er über seine Probleme reden konnte, nichts mehr von ihm wissen wollte, war dies zu viel für ihn.

23 Vergehen in zwei Monaten

Zwischen August und Mitte Oktober 2022 belagerte er die Wohnung der Ex, passte sie ab oder klopfte einmal eine halbe Stunde lang an ihre Tür, bis sie öffnete. Auch versuchte er, sie telefonisch oder über soziale Medien zur Kontaktaufnahme zu bewegen. Sie zeigte ihn an und das Kreisgericht St.Gallen verhängte im September 2022 gegen ihn ein Kontakt-, Annäherungs- und Rayonverbot und ordnete eine ambulante, psychiatrische Therapie an. Doch nicht einmal eine Fussfessel hinderte den Mann daran, sich der Angebeteten zu nähern.

Für den Richter unverständlich: «In knapp zwei Monaten haben wir 23 Tage aufgelistet, an denen Sie sie bedrängten. Wir haben zwei Videos. Bei einem gingen Sie in ihre Wohnung und nahmen auf ihrem Bett Platz. In beiden Fällen hat sie klar gesagt, dass sie nichts mehr mit Ihnen zu tun haben möchte.» Der Mann versuchte sogar, sich im Gefängnis aufzuhängen, als seine Liebe nicht erwidert wurde. «Die Intensität, die Sie sich geleistet haben, musste von der Privatklägerin als sehr bedrohlich wahrgenommen werden», so der Richter.

Geringe Frustrationstoleranz

Auch wenn der Beschuldigte wiederholt betonte, heute nichts mehr von seiner einstigen Flamme wissen zu wollen, verhehlte der Richter nicht, dass er den Mann nach wie vor als gefährlich erachtete. «Sie haben eine geringe Frustrationstoleranz. Wenn etwas nicht so läuft, wie Sie es gerne hätten, dann haben Sie ein Problem. Ich möchte als Frau nicht mit Ihnen zusammenleben, denn Sie sind sich selbst der Wichtigste.»

Die Ex sei immer noch im Beschuldigten «drin», weshalb auch die Sozialprognose schlecht sei. Und da sich der Beschuldigte nicht an die amtlichen Anordnungen gehalten habe, könne man weder eine bedingte Freiheitsstrafe aussprechen noch vom Landesverweis absehen. «Wir haben Ihnen kein neues Rayonverbot gegeben, weil es Sie ja damals auch nicht aufgehalten hat. Deshalb haben wir nun den Landesverweis ausgesprochen», so der Richter.

Sieben Monate Haft

Der Mann wurde wegen teils versuchter, teils vollendeter Nötigung, wegen Hausfriedensbruch, Missbrauch einer Fernmeldeanlage, Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, Missachtens einer polizeilichen Anordnung (alles mehrfach), wegen Tätlichkeiten sowie wegen Strassenverkehrsdelikten zu sieben Monaten Gefängnis unbedingt verurteilt.

Durch die bereits abgesessene Zeit in der U- und Sicherheitshaft kann er jedoch, bei guter Führung, schon in wenigen Wochen mit seiner Freilassung rechnen. Danach wird er direkt für fünf Jahre des Landes verwiesen – und zwar wahlweise entweder nach Bulgarien, nach Österreich, wo die Eltern wohnen, oder nach Deutschland, wo er zuvor lebte. Die Höhe der Untersuchungs- und Verfahrenskosten konnten noch nicht festgelegt werden. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig.

