Prügelei im Asylzentrum Thurhof: Zwei Türken vor Kreisgericht Wil

Kreisgericht Wil Tatort Asylzentrum: Gericht spricht zwei Türken nach Schlägerei im Thurhof frei «Versuchte schwere Körperverletzung», so lautete der Tatvorwurf an die beiden Bewohner des Oberbürer Thurhof, die am Donnerstag vor dem Kreisgericht Wil standen. Im Juni 2020 sollen sie einen Mitbewohner verprügelt haben. Nur: Für die angeklagte, massive Gewalteinwirkung fehlten die Beweise. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 19.11.2021, 11.59 Uhr

Das damals ebenfalls im Asylzentrum Thurhof in Oberbüren wohnhafte Opfer soll von zwei Mitbewohnern zu Boden getreten und verprügelt worden sein.

Die Anklageschrift liest sich dramatisch. Zwei damalige Bewohner des Asylzentrums Thurhof geraten in den Morgenstunden aneinander: ein Schwedenkuss, eine Quetschwunde an der Oberlippe, ein Arztbesuch. Die Heimleitung rät zur Versöhnung. Doch es kommt anders.

Der morgendliche Angreifer, das spätere Opfer, wurde beim Mittagessen von seinem Kontrahenten A für ein «klärendes Gespräch» hinter das Familienhaus beordert. Begleitet vom zweiten Angeschuldigten B sowie zwei weiteren Zentrumsbewohnern. Was dann geschah, schildert bereits die Staatsanwaltschaft in Varianten:

«Entweder wurde das Opfer vom Angeschuldigten B in den Bauch getreten und zu Fall gebracht oder der Angeschuldigte A schlug ihn mit der Faust in die Brust und trat ihm dann gegen den gesenkten Kopf.» Es folgten Fusstritte und Faustschläge.

Bis ein Dritter den späteren Angeklagten A, ein 32-jähriger Türke mit Jahresaufenthaltsbewilligung B, in den Schwitzkasten genommen und vom Weiterprügeln abgehalten haben soll, während sich B, 28-jährig, Türke und Asylsuchender, auf dem Opfer kniete und dieses würgte. Unklar blieb, ob die Klinge, welche dieses in Bs freier Hand gesehen haben will, ein Sackmesser oder ein Schlüssel war. Jedenfalls soll sich das Opfer daran am Daumen verletzt haben. Täter A, der Kontrahent vom Morgen, habe sich, so die Staatsanwältin vor Gericht, derweil immer wieder aus dem Schwitzkasten gelöst und weiter nachgetreten – auch gegen den Kopf.

Für die Anklage war klar: Die Beschuldigten hatten über nachhaltige Verletzungen hinaus in Kauf genommen, dass ihr Opfer – durch die Schläge und Tritte – in Lebensgefahr war. Sie forderte Freiheitsstrafen von zwei Jahren (A) und 22 Monaten (B) sowie Landesverweise für acht Jahre.

«Aussagen des Opfers können nicht stimmen»

Schwere Verletzungen? Gar Lebensgefahr? Die beiden Verteidiger beriefen sich auf die gerichtsmedizinischen Untersuchungen, welche die Tritte und Schläge nicht bestätigten. Auch am Hals seien nur oberflächliche Verletzungen nachgewiesen. Anderseits betonten sie das widersprüchliche Aussageverhalten des Opfers. «Einmal sah dieses die ‹Klinge› in der rechten, dann in der linken Hand des Angreifers», sagte Bs Anwalt. Und er ergänzte:

«Es gibt keine Fakten, welche die Behauptungen des Opfers bestätigen.»

Ähnlich argumentierte der Verteidiger von A. Auch Zeugen hätten die Ereignisse relativiert, stellte er fest. Unter anderem sei ausgesagt worden: «So heftig war das nicht, das war normal.» Der Rechtsanwalt resümierte: «Das war eine harmlose Rangelei, bei der auch das Opfer austeilte und niemand ernsthaft verletzt wurde. «Es gibt keine Fakten, welche die Behauptungen des Opfers bestätigen.» Die schweren Vorwürfe gegen seinen Mandanten könnten schlicht nicht stimmen.

Letzteres, das Opfer, sass während des Prozesses hinten im Gerichtssaal. Obwohl der junge Mann mit dem Verfahren nichts zu tun hatte: Die Strafanzeige gegen seine Widersacher hatte er zurückgezogen. Das Warum blieb offen. Bereits nach der Befragung verliess er den Saal und kehrte nicht zurück – auch nicht zur Urteilseröffnung.

Freispruch in beiden Fällen

Das Gericht folgte den Anträgen der Verteidiger und sprach die beiden Türken frei. Die beantragten Landesverweise waren mangels Vorliegens einer Straftat ohnehin vom Tisch. Für die ausgestandene Untersuchungshaft wird B mit 800 Franken und A mit 1200 Franken Genugtuung entschädigt.

Der Gerichtspräsident begründete die Freisprüche mit den divergierenden Aussagen zum Tatablauf:

«Es ist schwer auszumachen, welche Version sich tatsächlich zugetragen hat.»

Man müsse davon ausgehen, dass wohl beide Seiten in die Schlägerei involviert waren. So, wie dies auch Befragte nach der Tat geschildert hätten. Hinzu komme, dass die Aussagen des Opfers zur Gewalteinwirkung nicht mit den Verletzungen übereinstimmten und der Nachweis fehle, dass die Schläge und Tritte das Opfer schwer verletzen sollten.

Die Kosten des Verfahrens, knapp 36'500 Franken, trägt der Staat.