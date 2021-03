Kreisgericht Wil Sicherheitskräfte bedroht und Wirt die Nase gebrochen: Bedingte Strafe für 33-Jährigen Ein Schweizer trank oft und viel und beging im Vollrausch Straftaten. Jetzt verurteilte ihn das Kreisgericht Wil zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 15 Monaten, einer Geldstrafe von 2700 Franken sowie einer Busse von 1200 Franken. Christof Lampart 30.03.2021, 15.00 Uhr

Die Richter in Flawil gewichteten die Bemühungen des Angeschuldigten zur Alkoholabstinenz höher als die Argumente der Staatsanwaltschaft. Bild: PD

Schuld war der übermässige Alkoholkonsum. Dieser liess den Angeklagten immer wieder ausrasten: verbal und auch physisch. Zwölf Delikte umfasste die Liste der angeklagten Punkte, deretwegen er an Schranken des Kreisgerichts Wil stand.

Vor den Richtern gab sich der Beschuldigte jedoch geläutert. Er sei vor drei Wochen in die Klinik Münsterlingen eingetreten, um sein Alkoholproblem und seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen. «Seitdem lebe ich abstinent», sagt er. Bis zu sechs Monate wolle er in Münsterlingen bleiben: «Die Therapie tut mir gut», erklärte er – und er freute sich, dass sich die Beziehung zu seinem Umfeld inzwischen gebessert habe.

Die Worte wirkten. Das Gericht blieb in seinem Urteil letztlich unter den Strafanträgen der Staatsanwaltschaft, welche 18 Monate unbedingt, eine Geldstrafe von 3900 Franken, eine Busse von 2400 Franken gefordert hatte, aber mehrheitlich über jenen der Verteidigung (sechs Monate bedingt, 1500 Franken Geldstrafe sowie 1500 Franken Busse).

«Da habe ich nur noch rotgesehen»

Was war geschehen? Der Mann hatte im September 2019 in Wil dem Inhaber eines Imbisses mit Faustschlägen die Nase gebrochen und Brille beschädigt, als jener einen Streit zwischen dem Beschuldigten und Gästen schlichten wollte. Der Täter entschuldigte sich beim Wirt, bestritt jedoch, diesen auf Türkisch übelst beleidigt und mit dem Tod bedroht zu haben. «Ich bin ein echter Schweizer und kann gar kein Türkisch», sagte der Angeklagte.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich im Mai 2020 am Bahnhof Wil. Er habe mit Bekannten gefeiert, als zwei Sicherheitskräfte gegen eine Kollegin aggressiv geworden seien:

«Da habe ich nur noch rotgesehen.»

Er holte eine Absperrlatte von einer Baustelle und drohte der Security, dass er ihnen die Schädel einschlagen werde. Als die Polizei eintraf, wurde beim Beschuldigten eine Atemalkoholmessung durchgeführt: 1,7 Promille. Er solle die Finger vom Alkohol lassen, denn er kenne dessen Auswirkungen auf ihn genau, mahnte der Richter und fügte hinzu: «Wir haben die Strafe bedingt ausgesprochen, weil wir glauben, dass Sie diese Chance packen möchten.»

Fünf Freisprüche mangels Beweisen

Die kleineren und grösseren Straftaten summierten sich. Jedoch wurde der Mann nicht für alle angeklagten Verfehlungen verurteilt. In fünf Fällen fällten die Richter aus Mangel an Beweisen Freisprüche: wegen einfacher Körperverletzung, versuchter Nötigung, der Verfügung über mit Beschlag belegte Vermögenswerte, Beschimpfung und geringfügigen Diebstahls.

Hingegen wurde er verurteilt wegen versuchten Diebstahls, Sachbeschädigung, Beschimpfung, Drohung, Hausfriedensbruchs, Gewalt und Drohung gegen Beamte, Ungehorsams des Schuldners im Betreibungs- und Konkursverfahren, Missachtens der polizeilichen Anordnung (alle mehrfach), einfacher Körperverletzung, wegen Tätlichkeiten, Nötigung, des Fahrens in fahrunfähigem Zustand und ohne Berechtigung, Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes, unrechtmässigen Erwirkens von Leistungen der Arbeitslosenversicherung sowie Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen.