Kreisgericht Wil: Gefängnis und Landesverweis für Flüchtling

Kreisgericht Wil Sexarbeiterin vergewaltigt: Gefängnis und Landesverweis für Flüchtling Ein 22-jähriger Eritreer wurde vom Kreisgericht Wil für schuldig befunden, im Oktober 2020 in Wil eine Prostituierte vergewaltigt und verletzt zu haben. Er muss für vier Jahre und neun Monate ins Gefängnis und wird für zehn Jahre des Landes verwiesen. Christof Lampart 01.04.2022, 12.00 Uhr

Laut dem Staatsanwalt hatte der Beschuldigte Sex mit der Prostituierten gegen ihren Willen. Bild: Getty Images

Der Beschuldigte wurde auch der versuchten Nötigung, des Hausfriedensbruchs und der Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes (Kokainkonsum) für schuldig befunden. Für Letzteres muss er eine Busse von 100 Franken (oder 1 Tag Haft) bezahlen. Der Staatsanwalt hatte für den Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten und eine Landesverweisung von zwölf Jahren gefordert.

Die Verteidigung plädierte dafür, den Mann nur wegen einer einfachen Körperverletzung und des eingestandenen Kokainkonsums zu belangen und ihn von den restlichen Vorwürfen freizusprechen.

Um was ging es in diesem Fall? Der Beschuldigte betrat an einem Oktobertag im Jahr 2020 zwischen 6.30 und 6.45 Uhr das Haus, in dem die Prostituierte wohnte und ihre Dienste anbot. Überwachungskameras auf dem Bahnhofplatz Wil filmten ihn, wie er in die Richtung des Hauses ging und wie er gut 50 Minuten später wieder auf dem gleichen Weg zurückeilte. Die Frage war also: Was passierte in der Zeit dazwischen?

Komplett unterschiedliche Versionen

Laut dem Staatsanwalt habe der Mann die Prostituierte beim Öffnen der Türe überfallen und mit einem «unbekannten, weissen spitzen Gegenstand» auf die Brust der Frau eingestochen. Dann habe er sie zu Boden gedrückt und Geld von ihr verlangt. Sie gab ihm 70 Franken, in der Hoffnung, er möge sie nun loslassen. Danach verlangte er aber, dass sie ihn oral befriedigte, was sie unter dem Eindruck der Gewalt und aus Angst auch tat.

Da der Mann nicht zum Orgasmus kam, verlangt er von der Frau den Geschlechtsverkehr, den er dann an ihr, nachdem sie ihm ein Kondom über den Penis gestreift hatte, auch «über eine längere Zeit gegen ihren Willen vollzog», so der Staatsanwalt. Dann habe er erneut mit einem spitzen Gegenstand nach ihrer Schläfe gestochen, sie mit einem Schuhlöffel geschlagen und «gib mir Geld!» geschrien.

Ihre Angst habe sich zur Todesangst gesteigert, als er ihr seinen Gürtel um den Hals legte – allerdings ohne diesen zuzuziehen. Daraufhin versprach die Frau dem Mann viel Geld, wenn er von ihr ablasse. Sie ging, so der Staatsanwalt, mit ihm zum Schrank, wo sie 3000 Franken versteckt hatte, und gab ihm das Geld.

Danach drohte er ihr, sie solle auf keinen Fall die Polizei rufen, denn er sei nicht allein und versetzte ihr zum Abschied einen heftigen Faustschlag gegen das Ohr, «wodurch das Blut an die Wand spritzte», so die Anklageschrift.

Zwei unterschiedliche Versionen

Ganz anders klang die Version des Mannes. Er habe die Frau, die er bis dahin nicht kannte, bereits einen Tag vor dem Streit aufgesucht, und sie sei ihm damals für 70 Franken sexuell zu Diensten gewesen.

Als er in der nächsten Nacht nicht schlafen konnte – er vermutete wegen seines Kokainkonsums – suchte er am frühen Morgen die Frau erneut auf und bot ihr 30 Franken für den gleichen Service wie am letzten Tag an. Die Frau habe abgelehnt, wollte aber die 30 Franken behalten, da er sie am frühen Morgen geweckt habe. Sie habe ihm angeboten, ihn manuell zu befriedigen, was er jedoch abgelehnt und das Geld zurückverlangt habe.

Während des darauffolgenden Streites habe er einen herumliegenden Stift genommen und einmal nach der Frau gestochen. Danach habe sie ihm die 30 Franken zurückgegeben und er habe die Wohnung verlassen.

Keine Erklärung für die Zeitspanne

In seiner Urteilsbegründung räumte der Richter ein, dass es fürs Gericht schwierig gewesen sei, diesen Vier-Augen-Fall zu beurteilen. Nichtsdestotrotz erachtete das Gericht die Aussagen der Frau, die von der Verhandlung dispensiert war, in ihrer Gesamtheit als «grundsätzlich sehr glaubwürdig».

Er sei hingegen in seiner Schilderung sehr vage gewesen und habe alles getan, um seine eigene Position in ein besseres Licht zu rücken, so der Richter. Auch passte die Schilderung der Frau besser zur Zeitspanne zwischen den Videoaufnahmen. Der Richter sagte zum Angeklagten:

«Wäre es so gewesen, wie Sie es uns sagten, dann hätte der Streit wohl keine fünf Minuten gedauert.»

Frei wurde der Mann hingegen vom Vorwurf des Raubes gesprochen. Hier habe sich die Frau in Widersprüche verwickelt und auch das Konsumverhalten des Mannes habe sich nach der Tat nicht geändert.

Alles in allem ergebe sich, so der Richter, jedoch das Bild eines Mannes, der es auch nach über sechs Jahren in der Schweiz es nicht geschafft habe, sich sozial zu integrieren, der nur gebrochen Deutsch spreche und auch bis jetzt keine grosse Anstrengungen unternommen habe, um aus der Sozialhilfe herauszukommen.

Auch wurde er schon mehrfach wegen Gewalt verurteilt. Dies, zusammen mit dem vorliegenden Fall, erachtete der Richter für ausreichend, um den Anträgen der Anklage zum grössten Teil zu entsprechen. Der Richter sagte:

«Die Strafe müssen Sie verbüssen und für ihre Tat geradestehen.»

Auch bei der Landesverweisung gabs für den Richter kein Pardon: «Wir sehen zwar, dass es für Sie persönlich eine Härte ist, denn Sie haben hier eine Frau und drei kleine Kinder. Trotzdem müssen wir im Auge behalten, was Ihr Interesse ist und was das öffentliche Interesse der Schweiz.»