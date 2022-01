Kreisgericht Wil verurteilt Schmuckdiebe zu bedingten Haftstrafen

Kreisgericht Wil Nichts mit «Dolce far niente»: Polizei vereitelt Schmuckdieben die Ferienträume Der Plan, sich das Geld für einen Italienurlaub mit dem Einbruch in ein Schmuckgeschäft zu beschaffen, brachte zwei junge Schweizer erst in Untersuchungshaft und dann vor das Kreisgericht Wil. Beide wurden nun zu bedingten Freiheitsstrafen verurteilt. Andrea Häusler 04.01.2022, 14.46 Uhr

Beim Einbruch in die Wiler Filiale von Rhomberg Schmuck erbeuteten die beiden Angeklagten im Movember 2020 Uhren und Schmuckstücke im Wert von über 17'000 Franken. Bild: Larissa Flammer

«Wir haben die Sache gemeinsam geplant und durchgezogen. Allein hätten wir das niemals gemacht», sagten die beiden heute knapp 22-Jährigen dem Einzelrichter übereinstimmend. Die «Sache», das waren ein gescheiterter Einbruchversuch bei der Bolli Goldschmied AG in St.Gallen, beziehungsweise der Diebstahl von Schmuck und Uhren im Wert von 17'219 Franken aus den Auslagen des Schmuckgeschäfts Rhomberg in Wil. Mit dem Verkauf des Diebesguts wollten sich die zwei ihre Ferien in Italien finanzieren.