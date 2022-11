Vor Gericht: Tragischer Arbeitsunfall in Fleischfabrik

Kreisgericht Wil Nach tragischem Arbeitsunfall in Fleischverarbeitungsbetrieb: Harsche Kritik an Sicherheitskultur der Firma – und eine Verurteilung Vor gut drei Jahren kam es in einem fleischverarbeitenden Betrieb des Wahlkreises Wil zu einem Zwischenfall. Eine Angestellte ist mit dem Kopf in eine Maschine geraten und schwer verletzt worden. Nun mussten sich zwei Personen vor dem Kreisgericht Wil verantworten. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Der Unfall ereignete sich in einem fleischverarbeitenden Betrieb im Wahlkreis Wil. Symbolbild

Die Angeklagten am Mittwoch im Kreisgericht Wil in Flawil sind ein Tunesier und ein Schweizer. Beide arbeiten in einer fleischverarbeitenden Firma im Wahlkreis Wil. Der Schweizer ist Produktionsleiter und Sicherheitsbeauftragter, der Tunesier Maschinenführer.

Es geht um einen Arbeitsunfall vom September 2019. Damals hat eine Frau Plastikrückstände an einer Verpackungsmaschine entfernen wollen. Sie hat die Maschine geöffnet und sich mit dem Oberkörper hinein gebeugt. Dem Tunesier ruft sie zu, er solle am Computer der Maschine nichts drücken.

Staatsanwalt: Der Unfall war vermeidbar

Plötzlich fahren Elemente der Maschine hoch und klemmen den Kopf der Frau ein. Sie erleidet Halsverletzungen und eine schwere Bewusstseinsstörung, dies als Folge von Sauerstoffmangel. Eine Notfalloperation wird nötig. Im Prozess geht es um fahrlässige schwere Körperverletzung, im Fall des Produktionsleiters durch Unterlassen.

Dem Tunesier wird vorgeworfen, dass er die Maschine in den Nachtmodus versetzt hat. Wenn er gewartet hätte, bis die Frau mit ihrer Arbeit fertig gewesen wäre oder wenn man die Maschine zum Reinigen abgestellt hätte, wäre der Unfall nicht passiert, steht in der Anklage.

Die Schilderung des Unfalls basiert laut Staatsanwalt auf einem Gutachten der Suva und auf den Aussagen der Frau. «Sie hat kein Motiv für eine falsche Aussage. Zudem kann sie die Maschine nicht in den Nachtmodus versetzt haben.»

Der Produktionsleiter war laut Staatsanwalt für die Schulung in Sicherheitsfragen verantwortlich. «Es gab keine Schulung der Mitarbeiter. Der Unfall wäre nicht passiert, wenn man die Maschine zum Reinigen vom Strom genommen hätte», sagt der Staatsanwalt. Das Verschulden liege im unteren Rahmen.

Zweimal einen Freispruch beantragt

Beide Verteidiger beantragen Freisprüche. Der Anwalt des Produktionsleiters kritisiert die Staatsanwältin, die den Fall zuerst behandelt hat. Er spricht von «Trickserei» und Verletzung der Verteidigungsrechte. «Es ist unfair, jemanden zur Befragung vorzuladen und ihm erst nachher mitzuteilen, dass er angeklagt wird.» Aussagen aus der Zeit vor Ende November 2020 seien deshalb unverwertbar. Zudem habe sein Mandant nicht die Kompetenzen eines echten Sicherheitsbeauftragten gehabt, sagt der Anwalt.

Die Anklage gegen den Maschinenführer baue stark auf der polizeilichen Befragung am Abend nach dem Unfall auf, sagt dessen Verteidiger. Das Protokoll sei unverwertbar wegen Problemen mit der Übersetzung und weil man seinen Mandanten nicht über die Tragweite der Aussagen informiert habe. Die Erinnerung der Frau könne getrübt sein, da sie zeitweilig bewusstlos war und erst eine Woche später hat befragt werden können. Auch das Suva-Gutachten sei nicht so eindeutig. «Der Hergang des Unfalls bleibt unklar.»

Kritik an mangelndem Sicherheitsbewusstsein

Nach einstündiger Beratung spricht der Richter den Produktionsleiter frei. Das vor allem, weil zu wenig klar gewesen ist, wer sich um die Arbeitssicherheit im Zusammenhang mit dieser Maschine hätte kümmern müssen. Erstaunt ist der Richter, wie schlampig die Firma die Arbeitssicherheit gehandhabt hat.

Dies, obwohl verschiedene Maschinen mit Gefahrenpotenzial vorhanden sind und sich mehrmals Unfälle ereignet haben. «Der Taube führt den Blinden» sei nur leicht übertrieben, sagt der Richter. Er wundert sich, dass der Geschäftsführer nicht angeklagt ist, und lässt durchblicken, dass eine Verurteilung wahrscheinlich gewesen wäre. Seither hat sich offenbar die Sicherheitskultur verbessert.

Der Maschinenführer erhält eine bedingte Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 80 Franken und muss rund 8000 Franken Verfahrenskosten zahlen. «Die Hydraulik der Verpackungsmaschine bewegt sich nur, wenn man die Maschine in Betrieb setzt.» Dafür komme nur der Maschinenführer in Frage. Der Grund: Im Raum, in dem die Maschine steht, sind zum Zeitpunkt des Unfalls nur der Maschinenführer und die verunfallte Frau. «Es ist sehr unwahrscheinlich, dass nach Feierabend noch jemand in den Reinraum kommt, um an der Maschine zu manipulieren.»

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Frau hat ihr Desinteresse an einer Verurteilung der Angeklagten erklärt.

