Kreisgericht Wil: Kokain-Dealer zu zwei Jahren bedingt verurteilt

Kreisgericht Wil In der Not mit dem Dealen angefangen: 35-Jähriger zu bedingter Freiheitsstrafe verurteilt Er verkaufte Kokain an einen verdeckten Ermittler und brachte einen Mann in die Schweiz, der hier nicht sein dürfte. Trotzdem blieb dem Beschuldigten ein Landesverweis erspart. Das Kreisgericht Wil erkannte einen Härtefall. Christof Lampart 02.11.2022, 12.00 Uhr

Im Herbst 2020 verkaufte der Beschuldigte an einer Tankstelle in Niederuzwil Kokain. Symbolbild: Raphael Rohner

Dass der Vater von zwei Kindern bis anhin kein leichtes Leben gehabt haben dürfte, wurde bereits bei der ersten Antwort klar, die der 35-Jährige am Montag dem Richter am Kreisgericht Wil in Flawil gab. Bei jedem Wort war zu spüren, dass der Mann, der zudem stottert, damit kämpfte, es auszusprechen.