Gericht Wil: Mutmasslicher Vergewaltiger kämpft gegen Verwahrung

Kreisgericht Wil Er war bereits neun Jahre im Gefängnis: Mutmasslicher Vergewaltiger kämpft gegen Verwahrung an – einen Teil der Taten gestand er Einem 36-Jährigen droht eine Verwahrung. Er soll seine Ehefrau zweimal vergewaltigt haben. Nun drohen ihm sechs Jahre Haft. Christof Lampart Jetzt kommentieren 25.08.2022, 14.00 Uhr

Einem 36-Jährigem drohen sechs Jahre Haft und anschliessende Verwahrung. Bild: Tinnakorn Jorruang/EyeEm

Er bereue es, sagte der 36-Jährige am Mittwoch vor dem Kreisgericht Wil. Er bereue, was er im Sommer 2021 seiner Noch-Ehefrau – die Scheidung läuft – antat. Zwei von drei sexuellen Übergriffen gab er zu. Nämlich die beiden Vergewaltigungen. Die sexuelle Nötigung stritt er jedoch ab.

Angesichts der Schwere der Taten und des von der Anklage geforderten Strafmasses, nämlich sechs Jahre Freiheitsentzug und anschliessende Verwahrung, fiel der gelegentliche Kokainkonsum des Mannes sanktionsmässig nicht mehr ins Gewicht. In der Vergangenheit war er schon während neun Jahren im Gefängnis.

Anerkannt hatte der Angeklagte im Grundsatz die Genugtuungsforderung seiner Ehefrau. Das Gericht sollte die Höhe derselben festsetzen; die Privatklägerin hatte 36'000 Franken gefordert.

Fernziel: Für die Tochter da sein

Seit Juli 2021 sitzt der Mann in Haft. Mit ruhiger Stimme stand er zu den Vergewaltigungen, bereute sie und erklärte, eine Psychotherapie machen und seine berechtigte Haftstrafe absitzen zu wollen. Dies mit dem Fernziel, irgendwann wieder frei zu sein und dann für die Zukunft seiner kleinen Tochter finanziell sorgen zu können.

Vom alten Arbeitgeber habe er die Zusage, dass er sofort wieder bei ihm anfangen könne, zu arbeiten, erklärte er dem Richter, aber das gelte selbstredend nur, «wenn sie mich nicht wieder für fünf oder zehn Jahre einsperren».

Dass er – nachdem er im Jahr 2017 aus der Haft entlassen wurde – wieder auf die schiefe Bahn geriet, habe vor allem damit zu tun, dass er in Freiheit seine jahrelange Psychotherapie abbrach, weil er dachte, dass er sie nicht mehr brauche. Diese Annahme, das wisse er nun, sei ein Fehler gewesen.

Familienleben bekam schnell Risse

Tatsächlich schien anfangs alles gut zu laufen. Er heiratete, wurde Vater. Er hatte, was er im Gefängnis entbehrte: ein Familienleben. Dieses bekam jedoch schnell Risse, dies zeigte sich im Jahr 2019. Er setzte immer häufiger seine physische Überlegenheit ein.

Die Anklage warf dem Mann «Dominanzstreben» vor und erklärte, was er mit seinem Verhalten «erreicht» habe: «Er hat das bestehende Vertrauensverhältnis ausgenutzt und zerstört.» Die Anklage forderte die Verwahrung, weil sie nicht nur einen Mangel an Empathie, sondern auch «eine hohe Rückfallgefahr für zukünftige Partnerinnen» ausmachte.

Ähnlich sah es der Gutachter. «Es ist nicht erkennbar, dass Sie ihre innere Situation zu ändern versuchen», so der Gutachter zum Beschuldigten. Allerdings attestierte der Gutachter diesem grundsätzlich eine Therapiefähigkeit. Aus forensischer Sicht müsste eine Therapie auch nicht unbedingt im engen Rahmen erfolgen, doch sei eine ambulante Therapie «nicht zu empfehlen».

Behandlungsfähigkeit sei gegeben

Der Verteidiger, der für seinen Mandanten eine Freiheitsstrafe von unter 48 Monaten sowie eine vollzugsbegleitende, ambulante Behandlung forderte, verwies auf die hohen Hürden, die für eine Verwahrung gelten. Der Rückfall seines Mandanten sei zwar «eine Katastrophe», doch habe dieser während seiner Zeit im Gefängnis und danach an sich gearbeitet.

Dass der Mann, auch aus Kostengründen, damals die therapeutische Behandlung abgebrochen habe, sei «ein grober Fehler» gewesen. Diesen therapeutischen Prozess gelte es nun wieder durch eine ambulante Therapie aufzunehmen. Eine Verwahrung hingegen bedeute «so etwas wie der soziale Tod» und sei die härteste Sanktion, welche das Strafrecht kenne. Deshalb müssten für eine Verwahrung zwei Voraussetzungen gegeben sein: eine hohe Rückfallgefahr und eine Unbehandelbarkeit. Doch gerade die Behandlungsfähigkeit sei bei seinem Mandanten gegeben, weshalb auf eine Verwahrung zu verzichten sei.

Der Flaschenhals werde enger

In seinem Schlusswort erklärte der angeklagte Mann, dass er sein Verhalten bereue und er anders hätte handeln müssen, er sich nun aber seiner Strafe stellen werde. Der Richter gab ihm auf den Weg mit, dass er sich endlich bewusst sein müsse, dass das Leben nicht immer optimal verlaufe und er an seinen Bewältigungsstrategien arbeiten müsse, denn bezüglich der ihm drohenden, strafrechtlichen Sanktionen werde der Flaschenhals immer enger. Ein Urteil wurde am Verhandlungstag noch nicht gefällt und wird den Parteien schriftlich mitgeteilt werden.

