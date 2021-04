Kreisgericht Wil Ein Brand brachte es ans Licht: Betreiber einer Indoor-Hanfanlage verurteilt Es brannte im Dach. Dann kamen Feuerwehr und Polizei. Was sie im Gibelgeschoss des Einfamilienhauses in Niederbüren vorfanden, war allerdings mehr als Russ und Rauch. Der Mieter betrieb hier eine Indoorhanfanlage. Deswegen und wegen weiterer Delikte stand er heute vor Gericht. Andrea Häusler 19.04.2021, 16.53 Uhr

Die Rauchentwicklung im Dachgeschoss hatte Passanten veranlasst, die Feuerwehr zu alarmieren. Bilder: kapo/sg

«Am Montag, 15. Juli 2019, um 21.10 Uhr, ist Rauchaustritt aus einem Einfamilienhaus in der Nellen in Niederbüren festgestellt worden. Die Feuerwehr konnte den Brandherd lokalisieren und löschen. Auf der gleichen Etage wurde eine Indoorhanfanlage festgestellt. Der Hausmieter wurde festgenommen.» Die Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen ging durch die Medien. Gestern stand nun der heute 40-jährige Hausbewohner vor dem Kreisgericht Wil. Und es zeigte sich: Er ist kein unbeschriebenes Blatt.

300000 Franken für ein eigenes Unternehmen

Bereits ab Herbst 2018 bis Februar 2019 hatte er im Dachgeschoss des benachbarten Schweinestalls eine Hanfanlage mit 518 Pflanzen, 411 Steck­lingen und acht Mutterpflanzen betrieben. Das Ziel: mit dem Verkauf des THC-haltigen Cannabis den Schritt in die Selbstständigkeit zu finanzieren. Laut Anklageschrift rechnete er mit einem Einkommen von wenigstens 12000 Franken monatlich und einem Kapitalbedarf von 300000 Franken für den Aufbau einer Metallbaufirma.

Die Indoorhanfanlage im gemieteten Einfamilienhaus in Niederbüren.

Die Sache flog auf. Das hinderte den Beschuldigten jedoch nicht daran, an seinem Plan festzuhalten. Noch während des laufenden Strafverfahrens begann er im Dachstock des Ein­familienhauses mit dem Aufbau einer zweiten Hanfanlage. Hier wuchsen 127 Pflanzen heran, als eine irrtümlich an eine Zeitschaltuhr angeschlossene Wärmelampe anging, den Holzboden in Brand setzte und nebst der Feuerwehr auch die Polizei auf den Plan rief.

Strafanträge zwischen 20 und 9 Monaten

Der Angeklagte bestritt die ihm angelasteten Verfehlungen nicht, liess sich auch den Vorwurf der Unbelehrbarkeit, der Dummheit gefallen. Seine Begründung für das illegale Geschäft: «Es reizte halt das schnelle Geld.» Die Zivilfor­derung der Gebäudeversicherungsanstalt, 19667 Franken, hat er anerkannt.

Cannabis will er nach eigenen Angaben nicht verkauft haben – auch nicht konsumiert. Im Gegensatz zu Kokain und Alkohol, was ihm zusätzliches Un­gemach bescherte. Zum einen wurden ihm mehrfache Übertretungen des Betäubungsmittelgesetzes, zum anderen das Fahren in nicht fahrfähigem Zustand (0,94 Promille) sowie ohne mitgeführtem Fahrausweis vorgeworfen.

Für die Summe der Delikte beantragte die Staatsanwaltschaft eine auf drei Jahre bedingte Freiheitsstrafe von 20 Monaten, eine bedingte Geldstrafe von insgesamt 3200 Franken sowie eine Busse von 500 Franken. Ausserdem sollte für die Probezeit eine Bewährungshilfe angeordnet werden. Der Angeklagte sei nicht in der Lage, die Baustellen in seinem Leben selbstständig zu meistern, sagte der Staatsanwalt. Damit meinte er primär auch die nachhaltige Kokain-Abstinenz.

Massive finanzielle Konsequenzen

«20 Monate sind zu hoch», sagte der Verteidiger, sprach die gute Zusammenarbeit mit der Bewährungshilfe, seine Berufstätigkeit, das Nachtatverhalten und die Bereitschaft an, für die massiven Kosten geradezustehen. Letztere würden seinen Mandanten jahrelang belasten und seien auch als Strafe zu sehen. Hinzu komme, dass sich der belastende Sorgerechtsstreit um dessen 16-monatigen Sohn auf dem Weg zu einer Lösung befinde. Sein Strafantrag beschränkte sich auf eine aufzuschiebende Freiheitsstrafe von neun Monaten, eine bedingte Geldstrafe von 800 Franken und den Verzicht auf eine Busse.

Das Gericht verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten, einer Geldstrafe von 1200 Franken (jeweils bedingt auf drei Jahre) sowie einer Busse von 300 Franken. Und es ordnete für die Dauer der Probezeit eine Bewährungshilfe an. Nebst der Zivilforderung der GVA hat der Beschuldigte auch die Verfahrenskosten von 17755 Franken zu tragen.