Kein Landesverweis für Drogendelinquent aus Nordmazedonien

Kreisgericht Wil Dealer-Wohnung besorgt und Geld gewaschen: Wiederholungstäter erhält «allerletzte Chance» Zwei Ausländer arbeiteten für einen Drogenring. Während der beteiligte Albaner nun für zehn Jahre des Landes verwiesen wird, erhielt sein Kollege aus Nordmazedonien vom Kreisgericht Wil noch eine allerletzte Chance. Christof Lampart 27.01.2022, 14.00 Uhr

In einer angemieteten Dealerwohnung packte der Albaner das Heroingemisch in kleinere Verpackungseinheiten um. Symbolbild: PD

Richter sind stets darauf bedacht, ihr Urteil plausibel zu begründen. Doch am Mittwoch fiel dies dem Richter spürbar schwer, fragte er doch in die Runde: «Eine letzte Chance gibt es, aber gibt es auch so etwas wie eine allerletzte Chance?» – und er beantwortete die Frage gleich selbst mit «eigentlich nicht». Denn der 40-jährige Nordmazedonier, dem eine Freiheitsstrafe und ein Landesverweis drohten, stand bereits im Mai 2019 vor den Schranken des Bezirksgerichts Wil in Flawil. Und schon damals wollte ihn die Anklage des Landes verweisen, doch das Gericht gab ihm eine letzte Chance – bei fünf Jahren auf Probe.

Therapie statt Freiheitsstrafe von 29 Monaten

Die Frage, warum der Mann nun trotzdem nochmals eine Chance erhalten hat, um sein Leben auf die Reihe zu bringen, ist also durchaus berechtigt. Denn der Vater zweier Kinder hatte eine kriminelle Organisation aus dem Ausland unterstützt, indem er hierzulande logistische Dienste für sie verrichtete und Geld wusch. Dies und seine Vorstrafen brockten ihm nun eine Freiheitsstrafe von 29 Monaten ein, die aber für eine stationäre Therapie aufgeschoben wurde. Auch trägt er Verfahrens- und Anwaltskosten von 27‘840 Franken. Die Anklage hatte 32 Monate Haft und zehn Jahre Landesverweis verlangt; der Verteidiger 24 Monate, die zugunsten einer stationären Therapie aufgeschoben werden sollten.

Vier Kilogramm Heroingemisch verkauft

Die beiden Männer, die sich am Mittwoch in zwei separaten Prozessen vor dem Kreisgericht Wil zu verantworten hatten (siehe «Landesverweis für Albaner») hatten sich vor dem Juni 2020 noch nie gesehen. Den Kontakt vermittelte ein im Ausland lebender «Onkel», der den Mann aus dem Fürstenland telefonisch um einen Gefallen bat. Er solle einem Albaner, der als Tourist in die Schweiz einreiste, ein Zimmer in der Region besorgen. Was er auch zweimal tat.

Beim ersten Mal mietete der Mann unter seinem Namen das Zimmer. Als jedoch der Vermieter merkte, dass das Zimmer von einer anderen Person bewohnt wurde, musste der Albaner verschwinden. Beim zweiten Mal gab er den richtigen Namen des Albaners an, sagte jedoch, dass er sein Arbeitgeber sei und alle Kontakte über ihn laufen sollten. So konnte der Albaner lange Zeit unter dem Radar laufen. Und das war gewollt. Denn die Wohnung diente ihm als Basis für den Drogenhandel. Hier packte er die Ware in Fünf-Gramm-Päckchen ab und lieferte sie an Dritte aus.

Total setzte der Mann bis zur Verhaftung Ende August 2020 vier Kilo Heroingemisch mit einem Reinheitsgrad von 27 Prozent um, was einer Menge von 1‘080 Gramm reinem Heroin im «Gassenwert» von 140‘000 Franken entspricht.

Sucht war stärker als die Skrupel

Bei dem Umsatz erstaunt es nicht, dass der Albaner spendabel war und täglich ein, zwei Päckchen an den Nordmazedonier weiterreichte. Geld habe er nie gewollt, erklärte der Süchtige. Vielmehr sah er im Arrangement eine Chance, um seinen Bauarbeiterlohn für die Familie und nicht für Drogen ausgeben zu können.

Total habe er Heroin im Wert von 8‘000 bis 10‘000 Franken erhalten. Als Gegenleistung überwies der Nordmazedonier fünf Mal Geld aus dem Drogenhandel – 21‘900 Franken – via «Western Union» an die «Zentrale». Gefragt nach seinem Unrechtsbewusstsein, antwortete er, dass die Sucht stärker als die Skrupel gewesen sei: «Schauen Sie, ich hatte eine Sucht. Ich selbst wollte da nicht mitmachen. Aber wenn man Schmerzen hat und nicht weiss, wie man die Schmerzen wegbekommt, dann zögert man nicht mehr lange», erklärte er dem Richter.

Frühere Versuche, von der Sucht wegzukommen, hatten nur zeitweise gefruchtet. Und da der Mann lange auf der Schwarzen Liste der Krankenkassen stand, war seine Krankenkasse nicht dazu bereit, ihm eine Entziehungskur zu bezahlen. In der Zwischenzeit konnte der Mann von der Schwarzen Liste gestrichen werden, weshalb er selbst dafür plädierte, endlich eine stationäre Therapie absolvieren zu dürfen. Dies sei für ihn die einzige Chance, um aus der Sucht herauszukommen, um später mit seiner Familie ein normales Leben führen zu können, erklärte er.

Delikte wegen Drogensucht

Der Richter betonte, dass der Entscheid gegen einen Landesverweis knapp ausgefallen sei. «Wir haben Ihre persönlichen Interessen am Verbleib in der Schweiz höher gewertet, denn wir sehen den Grund für die deliktische Tätigkeit in ihrer Krankheit, der Drogensucht, begründet. Wenn diese wegfällt, so ist auch das Sicherheitsbedürfnis der Schweiz ein anderes», so der Richter. Gleichwohl verdeutlichte er, dass der Verurteilte seine letzte Chance nun packen müsse, denn «Sie werden in Zukunft kein Gericht mehr finden, dass nochmals einen Härtefall zu Ihren Gunsten annehmen wird». Auch sonst müsse er sich zukünftig vorbildlich verhalten, denn «auch fürs Migrationsamt ist es irgendwann auch einmal genug. Und dieses hat Möglichkeiten, um entsprechende Massnahmen zu treffen – auch ganz ohne Gericht», so der Richter.

Landesverweis für Albaner

Der Prozess gegen den 18jährigen albanischen Drogenhändler fand im abgekürzten Verfahren statt und wurde binnen einer halben Stunde durchgezogen. Der Albaner räumte sämtliche Delikte ein und wurde wegen des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt, wovon 18 Monate zu vollziehen und 18 Monate unter Ansetzung einer Probezeit von drei Jahren aufzuschieben sind. Das bei ihm gefundene Bargeld von 19‘440 Franken wurde vom Staat eingezogen.

Im weiteren wurde er für zehn Jahre des Landes verwiesen und darf im gleichen Zeitraum auch nicht im Schengener-Raum sich aufhalten. Zudem muss er Untersuchungs- und Anwaltskosten in der Höhe von 38‘400 Franken tragen. (art)