Kreisgericht Wil: Wegen gefälschter Covid-19-Dokumente verurteilt

Grösster Tierquälerei-Skandal der Schweiz «Das für viele Unerwartete ist eingetroffen»: Ulrich K. wird in Anklagepunkten betreffend Hofräumung Hefenhofen freigesprochen

Das Bezirksgericht Arbon urteilt in den wichtigsten Punkten zugunsten des Angeklagten Ulrich K. Dem Landwirt waren diverse Verfehlungen im Zusammenhang mit Tierquälerei vorgeworfen worden. Die Staatsanwaltschaft verlangte eine Freiheitsstrafe von über sechs Jahren. Doch in der Urteilsverkündung fällt die Anklage in sich zusammen.