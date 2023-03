Covidkredit erschlichen: Tschechin droht Landesverweis

Angeklagter taucht nicht auf Covid-Kredit von 148'000 ergaunert: Kreisgericht Wil vertagt Entscheid über Haft und Landesverweis Ein Mann und eine Frau mussten sich wegen Betrugs vor dem Kreisgericht Wil verantworten. Die Tschechin erschien, der Deutsche nicht. Dies führte letztlich dazu, dass der Prozess unterbrochen wurde. Die Fortsetzung folgt im Sommer. Christof Lampart Jetzt kommentieren 01.03.2023, 12.00 Uhr

Die Tschechin soll bis auf einen Rest von 9.55 Franken den gesamten Covid-Kredit an Bankomaten abgehoben haben. Bild: PD

Die beiden witterten im Frühjahr 2020 das schnelle Geschäft mit den Covid-Krediten des Bundes. Die Tschechin erwarb eine inaktive Schaffhauser GmbH, firmierte diese um und verlegte deren Geschäftssitz nach Herisau, wo sie die Firma im Mai 2020 im Handelsregister eintragen liess. Der Deutsche wurde als Geschäftsführer angestellt. Die Firma sollte mit Immobilien handeln und Bauprojekte durchführen; jedoch übte diese schon seit 2018/19 keine Geschäftstätigkeit mehr aus. Und auch nach dem Zukauf beliefen sich die Geschäftsaktiven Ende 2019 auf lediglich 17’600 Franken.

Gefälschte Bilanz vorgelegt

Das hinderte die Beiden aber nicht daran, im Juli 2020 bei einer Bank ein Geschäftskonto mit gefälschter Bilanz und Erfolgsrechnung für das Jahr 2019 zu eröffnen. Diesen war unter anderem zu entnehmen, dass die Firma im Jahr 2019 über Aktive von rund einer Million Franken, einen Bilanzgewinn von über 403’000 Franken und eine gesetzliche Kapitalreserve von 172’000 Franken verfügte. Auf dem Papier erzielte die Firma im gleichen Zeitraum einen betrieblichen Ertrag aus Leistungen und Lieferungen von 4’840’000 Franken. Unter diesen Bedingungen wurde den beiden ein Covid-Kredit von 148’000 Franken ausbezahlt.

Kreditbetrag an Bancomaten abgehoben

Wo das Geld geblieben ist, sagte die Beschuldigte am Dienstag vor dem Kreisgericht Wil in Flawil nicht. Wer es jedoch bezogen hatte, war klar. Denn zwischen Juli und August 2020 hob die Frau bis auf einen kümmerlichen Rest von 9.55 Franken die gesamte Kreditsumme an Bankautomaten ab – was Kameraaufnahmen beweisen.

So grosszügig sie das Geld bezogen hatte, so sehr geizte die Dame vor Gericht mit erhellenden Aussagen. Alle Fragen des Richters über die gefälschten Dokumente, den Verbleib des Geldes, ihre Rolle oder jene des Deutschen, beantwortete sie stereotyp mit «keine Aussage». Zuvor hatte ihr Verteidiger, mit Verweis auf ein leichtes ADHS und Depressionen seiner Mandantin versucht, den Prozess zu vertagen. Der Staatsanwalt machte jedoch klar, dass dies für einen erneuten Aufschub des Prozesses nicht reiche: «Es geht der Verteidigung heute wohl vor allem darum, auf Zeit zu spielen; schliesslich geht es auch um eine Landesverweisung.»

Tatsächlich forderte die Anklage für die Beschuldigte wegen Urkundenfälschung, qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung und Geldwäscherei (alles mehrfach) sowie wegen der ordnungswidrigen Führung der Geschäftsbücher eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten, einen Landesverweis von fünf Jahren und eine Busse von 500 Franken.

Nachteile gegenüber «Partner» gewittert

Dass der Prozess letztlich, nach etlichen Beweisanträgen und Unterbrechungen, kurz nach Mittag dennoch vertagt wurde, hatte mit dem Verteidiger zu tun. Dieser witterte nämlich Nachteile für seine Mandantin, sollte sie zeitlich vor dem Deutschen aussagen. Letzterer hält sich aktuell in seiner Heimat auf und hatte sich kurzfristig ärztlich vom Prozess dispensieren lassen.

Da eine Vorladung nach Deutschland bis zu 60 Tage dauern kann und die Frau in den nächsten Wochen eine sechswöchige, stationäre Behandlung wegen ihrer Depressionen anfängt, wollte der Richter vom Verteidiger die Gewissheit haben, dass seine Mandantin zum nächsten Gerichtstermin erscheint. Nach einiger Diskussion einigten sich die Parteien darauf, dass die Beschuldigte, sollte sie zum nächsten Gerichtstermin nicht erscheinen, als dispensiert gelten und auf das Schlusswort verzichten würde. Damit ist sichergestellt, dass der Prozess auch in ihrer Abwesenheit fortgesetzt werden könnte.