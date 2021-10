Kreisgericht Wil spricht Tierschutzbeamte frei

Kreisgericht Wil Bauer gegen Tierschutzbeamte: Gericht spricht Amtspersonen frei Geplant war eine Nachkontrolle im Kuhstall. Doch der Landwirt war nicht da. Die beiden Tierschutzbeamten machten sich auf die Suche und stiessen dabei auf vorschriftswidrig gehaltene Kälber. Das trug ihnen eine Anklage wegen Hausfriedensbruchs ein. Andrea Häusler 28.10.2021, 18.00 Uhr

Statt des gesuchten Landwirts fanden die Tierschutzbeamten Kälber, die in solchen Iglus gehalten wurden – allerdings nicht vorschriftsgemäss. Symbolbild: Karin Erni

Das Bussgeld von 1000 Franken, das ihm im Jahr 2017 wegen Mängeln in der Rindviehhaltung vom Gericht auferlegt worden war, hatte er bezahlt. Ob die Strafe gefruchtet und sich die Situation auf dem Hof in einer Wiler Landgemeinde verbessert hatte, sollte anderthalb Jahre später von zwei Tierschutzbeamten des St.Galler Amts für Veterinärwesen in einer unangemeldeten Kontrolle überprüft werden.