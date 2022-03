Flawil: André Müller ist neuer Wiler Kreisgerichtspräsident

Kreisgericht Wil André Müller ist neuer Kreisgerichtspräsident – Kampfwahl um Laienrichter-Sitz Der Nachfolger des Wiler Kreisgerichtspräsidenten, Stefan Haltinner, heisst André Müller. Der 45-jährige Jurist aus Züberwangen wurde in stiller Wahl ins Amt berufen. Um den freien Laienrichtersitz bewerben sich am 15. Mai Henry A. Waldner aus Uzwil und Doris Rüegg Malgaroli aus Wil. Andrea Häusler 15.03.2022, 16.07 Uhr

Während über dreissig Jahren war Stefan Haltinner, Flawil, als Präsident des Kreisgerichts Wil tätig. Im Sommer 2023 geht er in Pension. Seine Nachfolge tritt André Müller aus Züberwangen an. Bild: Philipp Stutz

Stefan Haltinner (parteilos), seit 1991 Präsident des Kreisgerichts Wil mit Sitz in Flawil, tritt auf den 31. August 2023 infolge seiner Pensionierung zurück. Bereits jetzt ist klar, wer seine Nachfolge antreten wird: André Müller, lic. iur. Rechtsanwalt, aus Züberwangen. Der 45-jährige Jurist und Vertreter der SVP hatte sich als einziger Kandidat gültig um das Amt beworben. Die Staatskanzlei hat das Zustandekommen der stillen Wahl bestätigt und Müller damit als gewählt erklärt.

André Müller war 2012 – ebenfalls in stiller Wahl – ans Kreisgericht Wil gewählt worden und gehört seither zum achtköpfigen Gremium der festangestellten Kreisrichterinnen und -richter.

Der auf den 15. März festgelegte Wahlgang entfällt somit. Allerdings nur für die Wahl des Gerichtspräsidenten. Bei der Ersatzwahl für die zurückgetretene nebenamtliche Richterin Nicole Flepp, Schwarzenbach (SP), für den Rest der Amtsdauer 2021/2027 kommt es zwischen dem Uzwiler Henry A. Waldner und der Wilerin Doris Rüegg Malgaroli zu einer Kampfwahl.

Der Friedensrichter mit Ersatzrichtererfahrung

Henry A. Waldner wird von der Grünliberalen Partei ins Rennen geschickt. Der 68-jährige Informatiker/Betriebswirtschafter ist Geschäftsführer des Schweizerischen Instituts für Systems Engineering in Fällanden. «Ausserdem fördert er, zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Schweiz, als ehrenamtlicher Finanzverantwortlicher einer über 100-jährigen Gesellschaft für Unternehmenswissenschaften an der ETH Zürich junge Talente bei ihren Studien», wie seine Partei in der Mitteilung zur Kandidatur schreibt.

Henry A. Waldner (SVP), Uzwil.

Waldner war an seinem früheren Wohnort während mehr als zwölf Jahren nebenamtlich als Friedensrichter und mehrere Jahre als ordentlicher Ersatzrichter am Bezirksgericht tätig. Ausserdem hat er, an der Hochschule Luzern, die mehrjährige Ausbildung zum Friedensrichter CAS mit Auszeichnung abgeschlossen. Henry A. Waldner lebt mit seiner Familie in Uzwil und möchte als nebenamtlichen Richter einen gesellschaftlichen Beitrag im Gerichtskreis Wil leisten, wie seine Partei schreibt.

Die flexible Pflegefachfrau mit Lebenserfahrung

Doris Rüegg Malgaroli, 61-jährig und ausgebildete Pflegefachfrau, wird von der SP portiert. Ihre Motivation zur Kandidatur? Ihre Lebenserfahrung, die Flexibilität im Denken und die Fähigkeit, Menschen mit ihren Stärken und Schwächen einzuschätzen und damit, im Austausch mit den vollamtlichen Richtern, die gesellschaftliche Aussensicht einbringen zu können.

Doris Rüegg Malgaroli (SP), Wil.

Doris Rüegg Malgaroli war während rund 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im gerontopsychiatrischen Bereich der Psychiatrie Nord in Wil beschäftigt. Sie ist in zweiter Ehe verheiratet, hat vier leibliche Kinder sowie zwei Kinder ihres Partners grossgezogen und widmet sich heute mit Leidenschaft ihrem Hund, dem Garten, dem Kochen, Backen, insbesondere aber auch ihren vier Enkelkindern.