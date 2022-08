Wegen harter Pornografie angeklagt und teilweise freigesprochen

Kreisgericht Toggenburg Zweifacher Vater wird teilweise freigesprochen: Nicht alle Fotos waren pornografisch Weil ein Schweizer harte Pornografie konsumiert hat, erhält er vom Kreisgericht Toggenburg eine bedingte Geldstrafe und eine Busse. In einem Anklagepunkt spricht der Richter den Mann aber frei. Zudem gibt es ein Verbot für regelmässige Tätigkeiten mit Jugendlichen. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren 28.08.2022, 05.00 Uhr

Ein 49-jähriger Mann hat harte Pornografie konsumiert, er wurde teilweise freigesprochen. Bild: Martin Ruetschi/ Keystone

Wegen mehrfacher Pornografie steht ein im Toggenburg lebender Schweizer vor dem Kreisgericht in Lichtensteig. Der Mann hat den Jahrgang 1973. Er ist geschieden und Vater zweier erwachsener Kinder. Die Staatsanwältin kommt nicht zum Prozess. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen, Gerichtsberichterstatter dürfen jedoch dabei sein.

Die Fakten sind unbestritten. Der Mann lädt von 2014 bis 2019 über 650 Bilder auf einer russischen, öffentlich zugänglichen Website hoch. Die Anklage findet, dass die Mädchen so fotografiert worden sind, dass sie als Sexualobjekte erscheinen. Dazu kommen Fotos eines Mädchens mit nacktem Oberkörper. Die Bilder des Mädchens hat der Mann selber heimlich geschossen. All das ergibt den ersten Anklagepunkt.

«Es war Frustrationsbewältigung»

Zudem sucht der Mann im Internet unter anderem Fotos nackter Mädchen, um sie zu speichern. Der Mann gibt auch zu, dass er in rund 350 Collagen den Kopf einer damals minderjährigen Bekannten auf nackten Frauenkörpern platziert hat. Das Verhalten erklärt er mit «Sammelwut».

In der Befragung sagt der Mann, dass er heute kein Bedürfnis nach illegaler Pornografie habe. «Dass Darstellungen von Sex mit Tieren illegal sind, habe ich nicht gewusst.» Dass die Collagen illegal gewesen sind, räumt er ein. «Das Gehirn hat abgestellt.» Den Konsum erklärt er mit Frustration in der damaligen Beziehung. «Ich bereue, was ich getan habe und ich schäme mich», sagt er im Schlusswort.

Lange Dauer des Verfahrens kritisiert

«Mein Mandant ist in einer schwierigen Lage in den Konsum illegaler Pornografie abgerutscht», sagt der Verteidiger und betont, dass der Angeklagte in den Ermittlungen von Anfang an kooperativ gewesen sei. Im ersten Anklagepunkt plädiert der Verteidiger auf Freispruch, weil die 659 Fotos normale gymnastische Übungen darstellten. Auch seien die Geschlechtsteile der Mädchen bedeckt gewesen.

Die Fotos am Strand wertet der Anwalt als normale Schnappschüsse. Schliesslich kritisiert er die lange Verfahrensdauer von drei Jahren.

Bedingte Geldstrafe von 12'000 Franken

Um die Mittagszeit verkündet die Gerichtsschreiberin das Urteil. Freispruch beim ersten und schuldig beim zweiten Anklagepunkt. Der Richter verhängt eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 100 Franken und eine Busse von 2000 Franken. Die Geldstrafe wird bedingt erlassen mit zwei Jahren Probezeit.

Die Busse ist unbedingt. Damit liegt das Urteil zwischen den Anträgen der Staatsanwältin und des Verteidigers.

Zudem verbietet das Gericht dem Angeklagten künftig die regelmässige Tätigkeit mit Minderjährigen. Berufliche Kontakte sind aber erlaubt. Schliesslich muss der Mann zwei Drittel der Gerichtskosten von gut 10'600 Franken zahlen und – wenn er wieder Geld hat – dem Kanton das Honorar des Pflichtverteidigers ersetzen.

Keine Zweifel am Konsum verbotener Pornografie

«Die vom Angeklagten im Internet hochgeladenen Fotos sind nicht pornografisch.» So begründet der Richter den Teilfreispruch. «Keinen Zweifel hat das Gericht, dass der Angeklagte im ganzen Zeitraum verbotene pornografische Inhalte konsumiert hat.» Das erklärt den Schuldspruch im zweiten Anklagepunkt.

Der Richter lässt auch durchblicken, dass er das zwingende Verbot der Tätigkeit mit Jugendlichen für problematisch ansieht. Das stehe aber so im Gesetz, an das sich das Gericht halten müsse. Den beruflichen Kontakt mit Minderjährigen verbietet das Gericht dem Angeklagten nicht, weil diese Kontakte nicht sehr intensiv sind. In einer ersten Reaktion zeigt sich der Verteidiger zufrieden und sagt, er wolle auf eine Berufung verzichten.

