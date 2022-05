Zwei Afghanen vom Kreisgericht Toggenburg verurteilt

Kreisgericht Toggenburg Zwei Afghanen schrammen knapp an Landesverweis vorbei Hatten zwei Afghanen einen Landsmann bedroht und geschlagen? Der Richter befand ja. Doch wer der «dritte Mann» gewesen sein soll, der den Kläger mit einer Metallstange schlug, blieb auch nach dem Prozess nebulös.. Christof Lampart 11.05.2022, 12.00 Uhr

Das Kreisgericht Toggenburg verurteilte zwei Afghanen wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Drohung, verwies sie aber nicht des Landes. Symbolbild: Susann Basler

Den befreundeten Afghanen, die sich seit mehreren Jahren mit dem F-Status in der Schweiz aufhalten, drohte der Landesverweis. Dass es nicht dazu kam, führte der Richter am Dienstag vor dem Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig vor allem darauf zurück, dass die beiden Männer «keine Katalogtat begangen haben». Verurteilt wurden sie trotzdem: und zwar wegen einfacher Körperverletzung und Drohung.

Während der eine Afghane eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu 120 Franken (bedingt auf 2 Jahre Probe, abzüglich 53 Tage Untersuchungshaft) bezahlen muss, wird der andere mit 130 Tagessätzen zu 30 Franken (bedingt auf 3 Jahre Probe, abzüglich 35 Tage Untersuchungshaft) bestraft. Ausserdem müssen sie Verfahrens- und Verteidigungskosten von 27’762, beziehungsweise 24’2345 Franken bezahlen.

Die Staatsanwaltschaft hatte die Männer wegen des Versuchs der schweren Körperverletzung und der Drohung angeklagt und für beide je 10 Monate Haft bedingt, bei einer Probezeit von zwei, bzw. drei Jahren sowie einen Landesverweis von fünf Jahren gefordert. Dass die Probezeit bei einem Mann leicht höher war, hing damit zusammen, dass er bereits eine Vorstrafe hatte. Die Verteidiger forderten für ihre Klienten Freisprüche sowie Entschädigungen für die Untersuchungshaft.

Ohne Schuhe in Novembernacht geflohen

Einige Sachverhalte sind unstrittig: Ende November 2018 gerieten zwei Afghanen in Wattwil miteinander in einen heftigen Streit, bei dem die Fäuste flogen. «Er hat schlechte Worte über mich gesagt», erklärte der Schläger, ohne jedoch genau zu präzisieren, welche. Er räumte ein, den jetzigen Privatkläger «zwei Mal» gegen die Brust oder in die Seite geboxt zu haben. Darauf sei dieser geflohen und nicht mehr aufgetaucht, worauf er auch den Ort verlassen habe. Letzteres lässt sich bestätigen, denn der Geschlagene floh in Socken und ohne Jacke durch die Wohnungstür zur Polizeistation in Wattwil, wo er den Notruf betätigte und auf die Polizei wartete.

Unbekannter bleibt mysteriös

Manch anderes blieb jedoch auch nach dem Prozess unklar. Denn laut Anklageschrift – die Staatsanwaltschaft wohnte dem Prozess nicht bei – suchten die Beschuldigten mit einem Unbekannten den Privatkläger an seinem Wohnort in Wattwil auf. Als dieser bejahte, der Gesuchte zu sein, habe das Trio die Küche gestürmt. Zuvorderst der Unbekannte, der eine Metallstange in den Händen hielt, dann der eine Beschuldigte, der ein Messer in der Hand hielt und dann der zweite Beschuldigte, der eine Pistole oder einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Hose trug. Der Unbekannte habe dann mit der Metallstange auf den Kopf des Privatklägers gezielt, dieser aber den Hieb mit dem Arm abgewehrt, den Schlagenden weggestossen und sei aus dem Haus geflüchtet.

Die Angeklagten wiesen die Anschuldigungen weitestgehend von sich. Zum einen gaben beide übereinstimmend an, dass kein dritter Unbekannter dabei gewesen sei, der mit einer Metallstange zugeschlagen habe. Des Weiteren gab der Boxer an, allein mit dem Mann gestritten zu haben. Sein Kollege sei erst hinzugekommen, als er ihn gerufen habe, nachdem der Kläger bereits geflohen war. Als der Richter wissen wollte, wie denn der angeblich erst später dazugekommene Beschuldigte denn überhaupt wissen könne, dass der Kläger nicht mit einer Metallstange geschlagen worden sei, antwortet dieser: ««Falls etwas vorgefallen wäre, hätte ich sicherlich etwas mitbekommen – ich war ja nicht sehr weit weg».

Drohung und Körperverletzung offensichtlich

Der Richter glaubte den Erklärungen der Beschuldigten jedoch nicht. Das Vorhandensein von Fingerabdrücken, und die Tatsache, dass der Beschuldigte, der angeblich beim Auto gewartet hatte, vom Privatkläger auf einem Foto als Tatbeteiligter erkannt wurde, führten, zusammen mit der Einschätzung des Richters, dass der Privatkläger «durchaus konsequent ausgesagt hat», dazu, dass er auf einfache Körperverletzung erkannte. Allein die Tatsache, dass jemand in einer kalten Novembernacht nur notdürftig gekleidet zur Polizeistation renne, spreche eher für die Version des Privatklägers, so der Richter.

Auch dass eine Drohung ergangen sei, sei offensichtlich. «Wenn man zu dritt in der Nacht bewaffnet vorspricht, dann ist das eine Drohung. Da braucht es keine explizite Äusserung der Täter», befand der Richter. Da der Privatkläger, der Prellungen an Arm und Schulter erlitt, nicht zum Arzt gehen wollte, wisse man jedoch über die Intensität der Schmerzen wenig, weshalb es ihm «zu weit» gehe, «hier eine versuchte, schwere Körperverletzung abzuleiten», so der Richter, der jedoch ergänzte, «dass man von einer einfachen, versuchten Verletzung ausgehen kann, wenn man mit einer Stange gegen den Kopf schlägt, erscheint mir plausibel. Sie haben den Schlag nicht ausgeführt, aber waren dabei».