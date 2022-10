Kreisgericht Flawil Keine «schwedische Gardinen» für den «Schwedenkuss»: Geldstrafe für einfache Körperverletzung und einfache Verletzung der Verkehrsregeln Nach einigen Überhol- und Bremsmanövern, wobei das letzte im Auffahrunfall endete, reichte es dem Angeklagten – und er verpasste seinem Kontrahenten einen «Schwedenkuss». Nun stand er deshalb vor dem Kreisgericht Flawil. Christof Lampart Jetzt kommentieren 30.10.2022, 15.00 Uhr

Bei einem Auffahrunfall fühlte sich der Beschuldigte vom Opfer schikaniert. Bild: Zuger Polizei / Neue Zuger Zeitung

Angeklagt war der Mann der einfachen Körperverletzung, der mehrfachen und groben Verletzung der Verkehrsregeln sowie der Nötigung. Angezeigt hatte ihn ein Autofahrer, der sich durch das Fahrverhalten des Mannes wiederholt schikaniert fühlte und zum anderen durch den Beschuldigten nach einem Streit mit einem Kopfstoss gegen das Nasenbein (Schwedenkuss) für kurze Zeit bewusstlos zu Boden ging. Dadurch erlitt der Mann eine leichte Gehirnerschütterung sowie Nasenbluten.

Stärkere Verletzungen waren nicht feststellbar, doch der Mann klagte über Schmerzen im Gesicht und dass er bei der Fixation eines Gegenstandes nur noch verschwommen sehen könne – weshalb er während mehr als eines halben Jahres zu 100 Prozent und bis Januar 2021 zu 50 Prozent arbeitsunfähig war. Dies nahm die Anklage zum Anlass, um für den Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten, bedingt auf zwei Jahre, zu fordern.

Wortkarge, aber präzise Aussagen

Vor Gericht gab sich der bis dato vorstrafenfreie Angeklagte wortkarg und verwies auf seine früheren Aussagen. Auch als der Richter noch das eine oder andere präziser wissen wollte, blieb er bei seiner Aussagestrategie, die er so begründete: «Als ich meine Aussage machte, war meine Erinnerung am besten und daher auch am genauesten.»

Tatsächlich wurde er unmittelbar nach dem Vorfall vor fast zwei Jahren vernommen. Dennoch wirkten auch die wenigen, jetzigen Aussagen von ihm klar und präzise. Auch der Richter kam zu diesem Schluss. Für etliche der ihm vom Opfer vorgeworfenen Verkehrsvergehen reichte die Beweislast nicht und er habe «schlüssig ausgesagt», urteilte der Richter, weshalb der Beschuldigte in diesen Punkten freigesprochen wurde.

Mit zu kurzem Abstand unterwegs

Keinen Freispruch gab es beim Auffahrunfall, der in einer Ausfahrt durch zu spätes Anhalten bei nasser Fahrbahn zu Stande kam. Dass der Vorausfahrende zuvor abrupt bremste, weil ihm auf der Gegenfahrbahn ein Auto entgegenkam, konnte der Beschuldigte zwar nicht wissen, doch durch eine den äusseren Umständen angepasste Geschwindigkeit und Fahrweise hätte sich der Auffahrunfall vermeiden lassen, zumal die Geschwindigkeit nur 30 bis 40 Stundenkilometer betragen habe, so der Richter.

Dennoch war der Abstand zwischen den Autos, der auf zehn Meter geschätzt wurde, zu knapp. Der Richter erklärte und rechnete vor: «Sie müssten in jeder Situation mit einem Stopp rechnen. Bei 30 Stundenkilometern braucht man bei nasser Fahrbahn und einer Sekunde Reaktionszeit 13,3 Meter, um anzuhalten. Sie waren also mit zu kurzem Abstand unterwegs und haben eine einfache Verkehrsregelverletzung begangen.»

«Geht in Richtung schwere Körperverletzung»

Tatsache war jedoch, dass der Beschuldigte das plötzliche Anhalten des ihm schon vorher auf der Autobahn negativ aufgefallenen Mannes (dieser hatte ihm während der Fahrt den Mittelfinger gezeigt) als Schikane-Stopp interpretierte, ausstieg und dem Mann einen Kopfstoss gab. Dafür hatte der Richter kein Verständnis, denn «Schläge gegen den Kopf sind nicht mehr reine Tätlichkeiten; das geht in Richtung schwere Körperverletzung».

Ob das Opfer die gesundheitlichen Probleme schon zuvor gehabt haben könnte, wie es die Verteidigerin andeutete, spiele keine Rolle, denn «bei einer Gehirnerschütterung ist man schnell ein, zwei Wochen arbeitsunfähig. Wenn man so etwas macht, muss man davon ausgehen, dass das Opfer schon geschwächt sein könnte», so der Richter zum Beschuldigten. Dieser entschuldigte sich denn auch beim Opfer: «Wenn das wirklich so war, dann tut mir das von Herzen leid, denn das war nicht meine Absicht.»

Der Mann wurde wegen einer einfachen Körperverletzung und einer einfachen Verkehrsregelverletzung zur Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 150 Franken verurteilt, welche auf zwei Jahre zur Probe ausgesprochen wurden. Ausserdem muss er eine Busse von 800 Franken (oder fünf Tage Haft) sowie 800 Franken als Genugtuung an das Opfer zahlen. Ebenso muss er hälftig für die Verfahrenskosten von 4860 Franken geradestehen; den Rest zahlt der Staat.

