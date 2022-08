Kreisgericht Wil: Richter entzieht Verteidiger das Mandat

Prozess Eklat am Kreisgericht Wil: Beschuldigter plädiert auf unschuldig, doch sein Verteidiger will eine Freiheitsstrafe Das Geschehen am Bezirksgericht Wil in Flawil hatte am Donnerstag Seltenheitswert. Obwohl sich sein Mandant als unschuldig erachtete, verlangte sein Verteidiger für ihn eine Freiheitsstrafe. Für den vorsitzenden Richter Grund genug, den Prozess neu anzusetzen. Christof Lampart Jetzt kommentieren 22.08.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Angeklagte soll dem Opfer zwei Tritte gegen den Kopf versetzt und ihm 1100 Franken gestohlen haben. Symbolbild: Hannes Thalmann

Es kommt nicht oft vor, dass ein Verteidiger mehr zu reden gibt als der Prozess – es ging um Raub, räuberische Erpressung und schwere Körperverletzung – an sich. Doch der St.Galler Strafverteidiger schaffte dies mit einer Art von «Verteidigung», für die der verfahrensführende Richter nicht das geringste Verständnis hatte.

Bereits beim ersten Vortrag des Anwalts äusserte der Gerichtspräsident starke Zweifel, ob der Beschuldigte «überhaupt rechtskräftig und genügend wirksam verteidigt» werde, nachdem dieser mehrfach seine Unschuld beteuert, zugleich sein Anwalt jedoch 21 Monate teilbedingt für ihn gefordert hatte. Da jedoch im gleichen Prozess über eine zweite Person, den jüngeren Cousin des Angeklagten, geurteilt wurde; wurde die Verhandlung «unter Vorbehalt» fortgesetzt, sodass am Ende zumindest über die zweite Person ein Urteil gefällt werden konnte.

«Widerspricht sämtlichen Rechtsgrundsätzen»

Bevor er am späten Donnerstagnachmittag zur mündlichen Urteilsverkündigung schritt, las der vorsitzende Richter jedoch erst einmal dem Anwalt gehörig die Leviten. Es könne nicht sein, dass ein Beschuldigter auf unschuldig plädiere und sein Verteidiger für ihn eine teilbedingte Haftstrafe von 21 Monaten fordere. Dies schon gar nicht, wenn der Beschuldigte – ein bis dato nicht vorbestrafter Kunstmaler aus Deutschland – von den Voraussetzungen her sogar auf eine voll bedingt ausgefällte Haftstrafe hoffen könne.

Er habe hier «völlig konträre Standpunkte zu jenen seines Mandanten» eingenommen, so der Richter an die Adresse des Verteidigers. Und, der Verteidiger habe zudem Anträge gestellt, die «nicht mit unserer Rechtsprechung übereinstimmen». So plädierte der Gemassregelte beispielsweise dafür, dass man seinen Mandanten für vier Jahre des Landes verweisen solle; dabei sieht das Gesetz beim Landesverweis ein minimales Strafmass von fünf Jahren vor.

Anspruch auf «guten Anwalt»

«Ihr Verhalten widerspricht sämtlichen Rechtsgrundsätzen», kanzelte der Richter den Verteidiger ab und kam zum Schluss:

«Der Beschuldigte wurde heute von seinem Verteidiger nicht wirksam verteidigt; ein Urteil ist nicht möglich.»

Anschliessend widerrief Daniel Weniger das Mandat des Verteidigers und setzte den Prozess im Falle des 63-jährigen Angeklagten neu an.

Beim Beschuldigten, der bis dato schon bereits acht Monate inhaftiert war, entschuldigte sich der Richter: «Wir werden uns bemühen, dass die Verhandlung rasch durchgeführt werden kann», und begründete dem Beschuldigten, warum das Gericht die unübliche Massnahme getroffen hatte: «Wir haben es für Sie so entschieden, damit Sie einen guten Anwalt erhalten, der Ihre Interessen vertritt.»

Cousins wollten eine alte Schuld eintreiben

Worum ging es beim Fall selbst? Zwei in Holland und Deutschland lebende Cousins verlangten im Dezember 2021 von einem in Wil lebenden Bekannten – dem Opfer – 20’000 US-Dollar zurück, welcher der ältere der beiden Männer vor Jahrzehnten dem Mann geliehen haben will. Er habe das Geld schon mehrmals zurückverlangt, sei aber immer vertröstet worden. Nun, da er kurz vor der Pensionierung stand, wollte er eine feste Zusage erhalten, wann er mit dem Geld rechnen könne.

Als sie unangekündigt im Bistro eintrafen, welches das Opfer in Wil führt, kam es deshalb zum Streit, infolgedessen der jüngere Besucher den Wirt mit einem Faustschlag niederstreckte. Anschliessend, so die Anklage, habe dieser dem ohnmächtigen Opfer zwei Tritte gegen den Kopf versetzt und ihm, zusammen mit seinem älteren Partner, 1100 Franken aus dem Portemonnaie, geraubt – weshalb die Anklage 42 Monate Freiheitsstrafe/8 Jahre Landesverweis für den Älteren, dessen Prozess noch nicht zu Ende geführt werden konnte, und 48 Monate Freiheitsstrafe/10 Jahre Landesverweis für den Jüngeren lautete.

Bedingte Strafe, aber Landesverweis bleibt bestehen

Das Gericht reduzierte die Strafe für den Jüngeren beträchtlich. Dieser räumte zwar den Schlag und die Tritte ein und entschuldigte sich beim Opfer, bestritt aber den Raub des Geldes. Auch sei das Opfer nicht ohnmächtig gewesen, sondern hab sich an sein Bein geklammert. Die Tritte gegen den Kopf seien erfolgt, weil er sich vom Klammernden befreien wollte – was denn auch gelang.

Die 1100 Franken wurden nicht bei ihm, sondern beim Mittäter gefunden, welcher erklärte, dass das Opfer ihm das Geld freiwillig gegeben habe. Der Jüngere wurde nach dem Rechtsgrundsatz in dubio pro reo von den Verwürfen der versuchten räuberischen Erpressung und des Raubes freigesprochen, jedoch der versuchten schweren Körperverletzung für schuldig befunden, und zu 24 Monaten bedingt, bei einer Probezeit von drei Jahre, verurteilt. Dies unter Anrechnung der Untersuchungshaft von 40 Tagen und des bisherigen vorzeitigen Strafvollzugs von 197 Tagen.

Keine Abschiebung in die Heimat möglich

Auch wird er für sechs Jahre des Landes verwiesen, nicht aber im Schengener Informationssystem ausgeschrieben, wie es der Staatsanwalt gefordert hatte. Dies deshalb nicht, weil der Beschuldigte in seinem Heimatland schon mehrfach wegen der Zugehörigkeit zu einer marxistischen Gruppe inhaftiert und gefoltert wurde.

Mit der Nichtausschreibung im Schengener Informationssystem kann verhindert werden, dass der Mann in die Heimat abgeschoben wird. Er muss dem Opfer 7500 Franken an Genugtuung, Schadensersatz und Verdienstausfall bezahlen, wobei der Mittäter bei 6500 Franken solidarisch haften würde, sollte er später noch verurteilt werden.

Von den aufgelaufenen Verfahrenskosten von über 22’300 Franken muss er die Hälfte bezahlen; der Rest geht zu Lasten der Staatskasse.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen