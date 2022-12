Kreisgericht Wil: Angeklagter beging im Drogenrausch 17 Einbrüche

Kreisgericht Wil Er warf sich bis zu 30 Xanax ein: Beschuldigter beging im Drogenrausch zahlreiche Einbrüche und Diebstähle Ein Mann aus der Region beging im Drogenrausch 17 Einbrüche und Diebstähle. Er könne sich jedoch an nichts erinnern. Das liess der Richter aber nicht gelten. Der Beschuldigte wurde zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Christof Lampart Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Der 37-jährige Angeklagte warf sich teils 30 Dosen des Medikamentes Xanax ein. Die Überdosis führte laut eigener Aussage zu Filmrissen. Bild: Getty

Der 37-Jährige hatte bis jetzt kein einfaches Leben: der gewalttätige, alkoholkranke Vater starb früh, die Mutter später an Krebs. Als Teenager glitt er in den Drogensumpf ab, kam von den Drogen los, baute sich eine bürgerliche Existenz auf, war zehn Jahre clean – und wurde dann rückfällig. Der Tod der Mutter im Jahr 2017 habe ihn wieder aus der Bahn geworfen, erklärte er am Mittwoch dem Kreisgericht Wil in Flawil.